Коронавирус в Узбекистане: главное на 8 октября

Общее число выздоровевших составляет 56 837 (+269) или 94% от общего числа заболевших. Число жертв коронавируса увеличилось до 496.

ТАШКЕНТ, 8 окт — Sputnik. Главные новости об эпидемиологической ситуации в республике — в обзоре Sputnik Узбекистан.

Статистика по COVID-19 в стране

По последним данным Минздрава на 18.00 по ташкентскому времени, в Узбекистане выявлено 60 026 (+121) случаев заражения COVID-19.

Лечение в инфекционных учреждениях республики продолжают 2 693 пациента с положительным диагнозом.

Общее число выздоровевших составляет 56 837 (+269) или 94% от общего числа заболевших.

Число жертв коронавируса увеличилось до 496.

Новое назначение

Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев назначил Баходира Юсупалиева заместителем министра здравоохранения — руководителем Службы санитарно-эпидемиологического благополучия и общественного здоровья.

Это ведомство было создано вместо упраздненных Агентства санитарно-эпидемиологического благополучия (его возглавлял Юсупалиев), Государственной инспекции санитарно-эпидемиологического надзора и их территориальных подразделений.

Скоро на посадку

Федеральное агентство воздушного транспорта (Росавиация) выдала авиакомпании "Победа" допуск на полеты в Узбекистан. Соответствующий приказ опубликован на сайте ведомства.

Решение о выдаче данных допусков не является основанием или решением о возобновлении полетов по международным маршрутам, подчеркнули в Росавиации, допуск — это право авиакомпании, которым она сможет воспользоваться при возобновлении полетов.

А тем временем, украинская авиакомпания SkyUp Airlines в рамках видеоконференцсвязи с представителями Госкомтуризма озвучила намерения запустить регулярные авиарейсы между Ташкентом и Киевом с постепенным расширением количества полетов между регионами двух стран.

Стороны договорились о разработке совместной программы действий, направленных на восстановление туристического потока и продвижение туристических продуктов между странами.

Грант за собранные средства: ЕБРР выделил 50 тысяч евро

ЕБРР выделил грант в размере 50 тысяч евро в рамках совместной гуманитарной акции соотечественников зарубежом и фонда Ezgu Amal. Условием для получения помощи был сбор среди соотечественников такой же суммы.

В рамках борьбы с коронавирусом и его последствиями, узбекистанцы, проживающие в Европе, организовали сбор средств совместно с общественным фондом Ezgu Amal. За 5 месяцев (с апреля по август) была собрана сумма в эквиваленте более 185 тысяч долларов от частных доноров и организаций из десятков стран и из Узбекистана.

Распространение COVID-19: что происходит в мире

По данным Всемирной организации здравоохранения число зараженных коронавирусной инфекцией в мире составляет более 35 млн 659 тысяч, из них более 1 млн 44 тысяч человек умерли.