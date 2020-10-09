Коронавирус в Узбекистане: главное на 9 октября

Общее число выздоровевших составляет 57 221 человек или 94,8% от общего числа заболевших в стране. Подробнее о том, как уберечься от заболевания, читайте в материале.

ТАШКЕНТ, 9 окт — Sputnik. Основные новости об эпидемиологической ситуации в республике — в обзоре Sputnik Узбекистан.

Динамика заболеваний и выздоровлений

По последним данным Минздрава на 18.00 по ташкентскому времени, в Узбекистане выявлено 60 342 (+316) инфицированных COVID-19.

Лечение в инфекционных учреждениях проходят 2 623 пациентов с положительным диагнозом.

Общее число выздоровевших составляет 57 221 человек (+384). Это 94,8% от общего числа заболевших.

Число жертв коронавируса увеличилось до 498.

Минздрав: мы не занижаем данные о количестве заболевших COVID-19!

На днях глава Антикоррупционного агентства Акмаль Бурханов обвинил ведомство в публикации ложной статистики по зараженным в Самаркандской области.

В Минздраве все обвинения опровергли и заявили, что статистика по COVID-19 ведется на основе рекомендаций ВОЗ и включает только пациентов, заболевание которых подтверждено специальными лабораторными (ПЦР) медицинскими обследованиями (включая результаты анализов, проведенных в негосударственных медицинских учреждениях).

В ведомстве подчеркнули: существуют пациенты с подозрением на COVID-19, с подтвержденной пневмонией или острой респираторной инфекцией, или опять же с подозрением на них, однако подобные случаи не включаются в официальную статистику.

Препарат "Дексаметазон" опасен при легких и средних формах COVID-19 — штаб

Применение препарата на начальных стадиях заболевания мешает иммунитету самостоятельно преодолеть болезнь. Иногда лекарство даже усугубляет положение, заявили в штабе по борьбе с COVID-19.

Специалисты предупредили, что "Дексаметазон" рекомендован исключительно в тяжелых случаях: когда человек находится в реанимации и подключен к аппарату ИВЛ.

Чем следует питаться во время пандемии, а от чего нужно отказаться

В разгар пандемии рекомендуется убрать из своего рациона фастфуд, консервы и жареную пищу, заявила врач-эпидемиолог Видновской районной клинической больницы Московской области Ольга Ненастина.

В этот тревожный период иммунитет нужно поддерживать, а не ослаблять, поэтому особенно важно получать достаточное количество витаминов и минералов, которые содержатся в овощах и салатной зелени.

Что еще следует включить в свой рацион, читайте здесь.

Как не подхватить COVID-19 в общественном транспорте

Первое правило, по мнению российского ученого Вадима Покровского, — это строгое соблюдение масочного режима.

Еще один важный момент — хорошая циркуляция воздуха в транспорте, что помогает снизить вероятность заражения. В связи с этим рекомендуется открывать в салоне автобуса или метро окно.

Третий важный совет — по возможности держаться на безопасном расстоянии от людей в общественном транспорте. Однако в час пик подобная рекомендация звучит смешно, поэтому все же главное — это маски.

А если возможность перемещаться не на транспорте, а пешком, то это будет лучше всего, заключил эксперт.

Распространение COVID-19: что происходит в мире

По последним данным ВОЗ, количество случаев заболевания в мире достигло 36,5 миллиона, скончались 1,06 миллиона человек, выздоровели — 25,5 миллиона.