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Вход на станцию Ташкентского метрополитена

В Ташкентском метрополитене объяснились за переполненные урны около станций

Общество
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Sputnik Узбекистан
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При этом в администрации Ташкентского метрополитена поблагодарили неравнодушных граждан, обративших внимание на эту проблему.

ТАШКЕНТ, 19 окт — Sputnik. Сегодня в социальной сети распространились многочисленные фото урн, расположенных у входов на станции метрополитена. Все они переполнены одноразовыми перчатками. 

Пользователи сети в комментариях делятся мнением о том, что решение бесплатно выдавать всем пассажирам общественного транспорта перчатки было необдуманным. Оно и привело к загрязнению улиц. 

В пресс-службе столичного метрополитена прокомментировали эти снимки.

"В оперативном порядке был пересмотрен график уборки территории близ входов на станции. Будут установлены дополнительные урны для использованных перчаток с дальнейшей их утилизацией", - говорится на сайте АО "Узбекистон темир йуллари".

При этом в администрации Ташкентского метрополитена поблагодарили неравнодушных граждан, обративших внимание на эту проблему.

Первый заместитель директора Агентства санитарно-эпидемиологического благополучия Ботир Курбанов на брифинге "Введение порядка ношения медицинских перчаток в общественном транспорте" также прокомментировал недовольство граждан переполненными урнами на станциях метро.

© Sputnik / Евгений Биятов
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По его словам, граждане в Узбекистане должны правильно использовать ту заботу, которую оказывает государство.

Согласно новым правилам, с 17 октября все пассажиры общественного транспорта обязаны находится в медицинских масках и перчатках.

При этом перчатки можно бесплатно получить у кассиров, кондукторов и водителей при входе на станции метро, ​​а также в автобусы и маршрутки.

Теги:
Карантин, коронавирус, комментарий, мусор, станция, Ташкентский метрополитен



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