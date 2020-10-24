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Шерзод Шерматов

Зарплата высококвалифицированных учителей достигнет 10 млн сумов — Шерматов

Sputnik / Рамиз Бахтияров
Общество
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Sputnik Узбекистан
https://uz.sputniknews.ru/society/20201024/15250906/Zarplata-vysokokvalifitsirovannykh-uchiteley-dostignet-10-mln-sumov--Shermatov.html

Руководителей общеобразовательных школ с лучшим показателем по приему выпускников в вузы станут поощрять дополнительными выплатами.

ТАШКЕНТ, 24 окт — Sputnik. В Узбекистане к 2024 году планируется постепенно увеличить ежемесячную зарплату высококвалифицированных учителей до 15 МРОТ. Об этом сообщил министр народного образования Шерзод Шерматов во время брифинга в Агентстве информации и массовых коммуникаций.

В ходе мероприятия Шерматов также отметил, что размер выплат за классное руководство увеличится в 1,5 раза. Кроме того, зарплата методистов будет приравнена к базовой ставке учителя высшей категории, добавил министр. 

Помимо этого, станут поощрять руководителей общеобразовательных школ с высоким показателем по приему выпускников в вузы. К тому же учителям победителей международных научных олимпиад будет присвоена высшая квалификационная категория. 

В соответствии с законодательством, с 1 февраля текущего года минимальный размер оплаты труда в Узбекистане составляет 679 330 сумов.

Подписание меморандума о сотрудничестве между Минпросвещения РФ и Министерством народного образования РУз
© Sputnik / Рамиз Бахтияров
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Напомним: официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что согласно договоренности между российской и узбекской сторонами о принятии мер по повышению качества преподавания русского языка и общеобразовательных предметов в Узбекистане, 6 октября в Ташкент прибыла первая группа российских методистов, в состав которой вошел 31 специалист. Захарова отметила, что присутствие российских преподавателей в Узбекистане к 2030 году постепенно будет доведено до одной тысячи человек.

Теги:
зарплата, учителя, Узбекистан



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