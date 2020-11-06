Коронавирус в Узбекистане: главное на 6 ноября

ТАШКЕНТ, 6 ноя - Sputnik. Основные новости об эпидемиологической ситуации в республике — в обзоре Sputnik Узбекистан.

Ситуация с коронавирусом в стране

Количество граждан, инфицированных коронавирусной инфекцией, в стране достигло 68 223 (+84).

Новые случаи заражения коронавирусом выявлены: 70 - в Ташкенте; 14 – в Ташкентской области.

Сегодня в медицинских учреждениях страны излечились от коронавируса 144 пациента.

Общее количество пациентов, выздоровевших от коронавирусной инфекции с начала пандемии, - 65 477 (+144), показатель выздоровления соответствует 96%.

В настоящее время в медицинских учреждениях страны проходят лечение 2 167 пациентов.

В Узбекистане проведут испытания нескольких вакцин от коронавируса COVID-19

в настоящее время Министерство здравоохранения работает над доставкой в Узбекистан вакцины из Китая, а также из России - Sputnik-V.

Министр заявил, что ожидается завоз вакцины китайской компании Sinopharm, основанной на уничтоженных, обезвреженных вирусах. Абдурахманов подчеркнул, что вакцина имеет высокий уровень готовности, так как данная технология была разработана сравнительно давно. К тому же он уточнил, что ее поставками занимается Минздрав, а Мининноваций ожидает поступление препарата на основе молекулы рекомбинантного белка.

Мирзиёев проведет совещание по "полной перезагрузке" системы Минздрава

Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев в пятницу проведет совещание по вопросам здравоохранения.

Ключевой акцент будет сделан не на борьбу с коронавирусом, а на "полную перезагрузку системы Минздрава".

Медэксперт рассказала, что нужно делать при симптомах, похожих на COVID-19

Как считает глава исследовательского медцентра, не стоит паниковать при первых проявлениях насморка, кашля или незначительной слабости. Она утверждает, что не всегда эти симптомы свидетельствуют об инфицировании коронавирусом, а могут быть обычной сезонной простудой.

По мнению медэксперта, не стоит моментально звонить в службу скорой медицинской помощи, если появились симптомы простудного заболевания, но поставить в известность лечащего врача все же стоит. Он проведет беседу с пациентом, выяснив все обстоятельства, и сможет сделать дальнейшие выводы, в случае необходимости назначит адекватное лечение, добавила специалист в сфере медицины.

Врач назвал запрещенные при коронавирусе продукты

По словам специалиста, пациентам с COVID-19 очень важно поддерживать правильный водно-солевой баланс. По этой причине нужно ограничить количество соленой еды в рационе и отказаться от алкоголя.

Надо избегать соленой пищи. Нельзя есть большое количество соленой рыбы, соленых огурцов и так далее. Вместо этого стоит пить больше воды.

Распространение COVID-19: что происходит в мире

По последним данным ВОЗ, количество случаев заболевания в мире достигло 48,8 миллиона, скончались 1,24 миллиона человек, выздоровели — 32,3 миллиона.