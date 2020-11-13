Коронавирус в Узбекистане: главное на 13 ноября

Общее число выздоровевших с начала пандемии составляет 67 014 — это 96% от общего числа заболевших.

ТАШКЕНТ, 13 ноя — Sputnik. Главные новости об эпидемиологической ситуации в республике — в обзоре Sputnik Узбекистан.

Динамика заражений и выздоровлений

Согласно последним данным Минздрава, к настоящему моменту в Узбекистане выявлено 69 754 (+194) инфицированных COVID-19.

Лечение в инфекционных учреждениях проходят 2 146 пациентов с положительным диагнозом.

Общее число выздоровевших составляет 67 014 (+200). Это 96% от общего числа заболевших.

Число жертв коронавируса увеличилось до 594.

Опасен ли грипп в пандемию COVID-19 — интервью с инфекционистом

В этом месяце многие медработники Узбекистана были награждены нагрудным знаком "Меҳр-саховат".

Медаль была учреждена главой республики Шавкатом Мирзиёевым за "мужество и отвагу, проявленные в преодолении испытаний, которые пришлось пережить нашему народу в период распространившейся пандемии коронавируса".

Одним из таких врачей стал инфекционист НИИ вирусологии Искандар Шамаков.

Мнение специалиста о том, что сейчас происходит с коронавирусом и как он уживется с гриппом, читайте в нашем материале.

Когда в мире отменят ограничения против COVID-19 — мнения экспертов

Основательная отмена карантинных ограничений, введенных в период борьбы с пандемией, начнется в мире лишь с середины следующего года, считают многие специалисты.

Люди, выступающие против прививок: как их убедить вакцинироваться от COVID? >>

Как считает глава Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен, возвращение к экономическому росту в различных частях мира будет зависеть от общей вакцинации и иммунизации населения против коронавируса.

Подробнее читайте в материале.

Самые опасные распространители COVID: кто они?

Самую большую опасность для окружающих представляют люди, вылечившиеся от коронавируса и затем отказывающиеся носить средства индивидуальной защиты.

По мнению врачей, даже после выздоровления COVID-19 все еще остается в верхних дыхательных путях.

И если переболевший коронавирусом человек не носит маску, то он попросту становится разносчиком заболевания.

"Люди, которые не носят маски, являются активными распространителями коронавируса. И в первую очередь это дети, это молодежь — те, которым что-либо доказывать очень сложно бывает. Твердолобые", — пояснил заслуженный врач РФ, пульмонолог Александр Карабиненко.

Вузы Узбекистана возобновят очные занятия

Учебный процесс в традиционном формате начнется с 16 ноября.

Каждый вуз должен проанализировать вместимость помещений и возможность организации образовательного процесса с учетом строгого соблюдения санитарно-эпидемиологических мер.

Распространение COVID-19: что происходит в мире

По последним данным ВОЗ, количество случаев заболевания в мире достигло 52,9 миллиона, скончались 1,3 миллиона человек, выздоровели — 34,2 миллиона.