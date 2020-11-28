Узбекистан готовит очередной вывоз сограждан из Сирии

Делегация Узбекистана уже посетила Сирийскую Арабскую Республику для того, чтобы проработать оргвопросы очередной акции по возвращению домой женщин и детей.

ТАШКЕНТ, 28 ноя — Sputnik. Власти Узбекистана планируют еще один вывоз из Сирии своих сограждан, женщин и детей, оказавшихся в трудном положении из-за вооруженного конфликта в этой стране, сообщает корреспондент Sputnik Узбекистан.

В 2019 году власти Узбекистана осуществили две гуманитарные акции по возвращению 220 сограждан, в основном женщин и детей, из зоны вооруженных конфликтов на Ближнем Востоке.

Делегация Узбекистана посетила Сирийскую Арабскую Республику для проработки оргвопросов очередной акции по возвращению домой женщин и детей, граждан страны, оказавшихся в трудном положении в этом государстве.

Ранее МИД Узбекистана сообщал, что проведенные гуманитарные миссии по спасению граждан страны стали результатом скоординированных действий ведомств республики при поддержке Международного комитета Красного креста и ЮНИСЕФ.

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Вернувшимся на родину гражданам был обеспечен доступ к медицинской помощи и психосоциальной поддержке, образовательным и другим социальным программам, в том числе они были обеспечены жильем и работой.