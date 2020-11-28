18:22 28 Ноября 2020
Узбекистан
русўзбo’z
Прямой эфир
  • RUB136.69
  • EUR12344.73
  • USD10414.86
Поиск

Узбекистан готовит очередной вывоз сограждан из Сирии

Общество
Получить короткую ссылку
483 0 0
https://cdn2.img.sputniknews-uz.com/images/07e4/0b/1c/15495049.jpg
Sputnik Узбекистан
https://uz.sputniknews.ru/society/20201128/15495385/Uzbekistan-gotovit-ocherednoy-vyvoz-sograzhdan-iz-Sirii.html

Делегация Узбекистана уже посетила Сирийскую Арабскую Республику для того, чтобы проработать оргвопросы очередной акции по возвращению домой женщин и детей.

ТАШКЕНТ, 28 ноя — Sputnik. Власти Узбекистана планируют еще один вывоз из Сирии своих сограждан, женщин и детей, оказавшихся в трудном положении из-за вооруженного конфликта в этой стране, сообщает корреспондент Sputnik Узбекистан.

Флаг Организации объединенных наций
© Flickr / sanjitbakshi
В ООН назвали успехом возвращение граждан Узбекистана из Ирака и Сирии

В 2019 году власти Узбекистана осуществили две гуманитарные акции по возвращению 220 сограждан, в основном женщин и детей, из зоны вооруженных конфликтов на Ближнем Востоке.

Делегация Узбекистана посетила Сирийскую Арабскую Республику для проработки оргвопросов очередной акции по возвращению домой женщин и детей, граждан страны, оказавшихся в трудном положении в этом государстве.

Ранее МИД Узбекистана сообщал, что проведенные гуманитарные миссии по спасению граждан страны стали результатом скоординированных действий ведомств республики при поддержке Международного комитета Красного креста и ЮНИСЕФ.

Узбекистан вернул из Ирака более 60 детей >>

Вернувшимся на родину гражданам был обеспечен доступ к медицинской помощи и психосоциальной поддержке, образовательным и другим социальным программам, в том числе они были обеспечены жильем и работой.




Главные темы

Орбита Sputnik

Новости
Все новости
Все новости


Спорт
Обзоры
Мультимедиа
Медресе и корабли: работы победителей конкурса "Исторический фотограф года"
Барк Седов завершил кругосветную экспедицию и вернулся в Калининград – видео
Барк "Седов" завершил кругосветную экспедицию и вернулся в Калининград
Как посчитать свою пенсию: простая формула
Как посчитать свою пенсию: простая формула

Оповещение SPUTNIK

Вы можете подписаться на оповещения от Sputnik

ПодписатьсяОтказаться