В Узбекистане открылись курсы русского языка для трудовых мигрантов

После прохождения учебных занятий по русскому языку учащимся также выдадут сертификат для получения разрешения на работу в РФ.

ТАШКЕНТ, 3 дек – Sputnik. Во всех регионах Узбекистана открылись курсы изучения русского языка и профподготовки для граждан, планирующих отправиться на работу в Россию, передают РИА Новости со ссылкой на агентство по внешней трудовой миграции республики.

"С целью создания дополнительных возможностей для граждан, желающих работать за рубежом, правительство Узбекистана организовало бесплатные курсы русского языка и профессионального обучения во всех регионах страны", - информируют в Минзанятости.

По данным пресс-службы министерства, после прохождения курсов по изучению русского языка, учащимся также будут выдавать сертификат для получения разрешения на работу в РФ.

Напомним: в сентябре глава государства Шавкат Мирзиёев подписал постановление, утверждающее программу мер по поддержке трудовых мигрантов. Согласно документу, с 1 января 2021 года в стране вводится система обязательного профессионального обучения людей, выезжающих из страны для трудовой миграции. Помимо этого, в 26 колледжах и техникумах для трудовых мигрантов откроют краткосрочные трехмесячные курсы по изучению иностранных языков, в том числе и русского.

В октябре по итогам заседания узбекско-российской межправительственной комиссии в Бухаре стороны договорились ускорить создание на территории Узбекистана многофункционального миграционного центра России.

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По официальным данным узбекской стороны, на заработках за пределами Узбекистана, население которого составляет более 34 миллиона человек, находятся около 2 миллионов человек (около 20% экономически активного населения), в том числе - порядка 1,5 миллиона в РФ.