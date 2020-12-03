Коронавирус в Узбекистане: главное на 3 декабря

Число выявленных инфицированных новым коронавирусом COVID-19 в Узбекистане за прошедший день увеличилось еще на 155 и достигло 73 431.

ТАШКЕНТ, 3 дек - Sputnik. Основные новости об эпидемиологической ситуации в республике — в обзоре Sputnik Узбекистан.

Ситуация с COVID-19 в стране

Число выявленных инфицированных новым коронавирусом COVID-19 в Узбекистане за прошедший день увеличилось еще на 155 и достигло 73 431.

Общее число выздоровевших после коронавируса в Узбекистане возросло до 70 712. В среду из больниц были выписаны 178 человек, во вторник – 197, в понедельник – 139. Сейчас на лечении находятся 2 108 пациентов с COVID-19, в том числе 174 - в тяжелом состоянии, 39 - в крайне тяжелом.

Еще три больницы Ташкента перестали принимать пациентов с COVID-19

Решение было принято в связи с низким риском инфицирования в республике и значительным сокращением числа зараженных. Ранее глава Минздрава Абдухаким Хаджибаев рассказал Sputnik Узбекистан, что из 150 больниц, в которых лечили граждан с COVID-19, продолжают работать около 45, остальные законсервированы, но при необходимости снова смогут принимать инфицированных.

Согласно приказу министра здравоохранения, еще три медучреждения столицы — Городская клиническая больница скорой медицинской помощи, Городской перинатальный центр и Городская инфекционная больница №3 — продолжат работу по своему профилю.

Когда российская вакцина "Спутник V" станет доступна для других стран

Российская вакцина от коронавируса "Спутник V" будет доступна для других государств с начала 2021 года, заявил глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев.

"В соответствии с духом партнерства "Спутник V" будет доступен другим странам для проведения массовых вакцинаций с начала следующего года", — сказал Дмитриев.

Самый частый источник заражения коронавирусом

Самым низким риск заражения оказался в медицинских учреждениях, в которых соблюдались защитные меры. В зависимости от близости контактов уровень риска рос. Он был ниже в общественном транспорте, заведениях общепита и местах развлечений, но оказался выше при общении с широким кругом родственников.

Наиболее высокий риск заразиться коронавирусом был в семье, члены которой живут вместе. Причиной, вероятно, стало то, что во время самоизоляции они чаще контактируют друг с другом.

Также ученые пришли к выводу, что каждый дополнительный день дома с заразившимся увеличивает риск передачи на десять процентов.

Распространение COVID-19: что происходит в мире

По последним данным ВОЗ, количество случаев заболевания в мире достигло 64,5 миллиона, скончались 1,49 миллиона человек, выздоровели — 41,5 миллиона.