Коронавирус в Узбекистане: главное на 23 декабря

Сколько узбекистанцев вакцинировались от коронавируса, стоит ли опасаться вируса-мутанта и кто ослабил требования для туристов из республики. Самое важное за день - в нашем обзоре.

ТАШКЕНТ, 23 дек - Sputnik. Главные новости об эпидемиологической ситуации в республике — в обзоре Sputnik Узбекистан.

Ситуация с COVID-19 в стране

Количество граждан, инфицированных коронавирусной инфекцией, в стране достигло 76 315 (+135).

Новые случаи заражения коронавирусом выявлены: 1 - в Джизакской области; 2 - в Наманганской области; 4 - в Хорезмской области; 4 - в Андижанской области; 21 - в Ташкентской области; 103 - в Ташкенте.

Общее количество летальных исходов с начала пандемии в стране составляет 612.

За минувшие сутки 22 декабря в медицинских учреждениях страны излечились от коронавируса 129 пациентов.

Общее количество пациентов, выздоровевших от коронавирусной инфекции с начала пандемии, - 73 589 (+129), показатель выздоровления - 97%.

В настоящее время в медицинских учреждениях страны проходят лечение 2 114 пациентов.

Абу-Даби ослабит требования для въезда узбекских туристов

Туристы из "зеленого списка" стран, в который входят Узбекистан, Таджикистан, Саудовская Аравия, Китай, Гонконг, Сингапур, Таиланд и другие, с четверга освобождаются от необходимости уходить на двухнедельную самоизоляцию. Власти каждые две недели будут обновлять этот перечень. Прибывающие из других стран должны будут соблюдать карантин в течение десяти дней.

При этом все без исключения туристы обязаны будут предъявить отрицательный результат ПЦР-теста, полученный за 96 часов до вылета. Кроме того, нужно будет сдать тест по прибытии в Абу-Даби, а также на шестой и 12-й день пребывания в эмирате в случае задержки в стране.

Российская вакцина "Спутник V" или американская Pfizer — какая надежнее?

американская вакцина, к примеру, была создана за рекордные 11 месяцев. Причем с нуля и абсолютно на новой базе. И в данном случае это не плюс.

Тот же самый "Спутник V", по словам доктора Мясникова, был создан на основе разработок 18-летней давности.

"Если наш "Спутник" базируется на разработках с 2002 года и предшественники проходили клинические испытания на людях, то РНК-мессенджеры - вещь абсолютно новая! Да, разработка очень перспективная", — продолжил врач.

Однако то, как быстро ее приняли в оборот, настораживает, добавил Мясников. Причем такому быстрому созданию вакцины удивился даже главный инфекционист США Энтони Фаучи.

Стоит ли узбекистанцам опасаться вируса-мутанта из Британии

"Нельзя забывать, что любой вирус мутирует в период адаптации к окружающей среде. Насколько масштабна мутация, зависит от распространенности вируса. Она наблюдается у каждого третьего или четвертого человека, который заразился этой болезнью", — заявила член штаба Севара Убайдуллаева.

По ее словам, новый штамм COVID-19 чаще всего выявляется у детей и подростков с неизменными симптомами.

Специалисты пока еще не выяснили, насколько заболевание новой мутацией переносится тяжелее по сравнению с первоначальной формой COVID-19.

В Узбекистане 226 добровольцев успешно прошли вакцинацию от коронавируса

По состоянию на 22 декабря в Узбекистане вакцинировали 226 добровольцев. Министерством инновационного развития создается специальный сайт, на котором наши соотечественники могут высказать свое мнение о вакцине и подать заявку на вакцинацию в качестве волонтеров. В связи с тем, что в Ташкенте больше возможностей по контролю, в основном вакцинированы те лица, которые проживают в столице.

В ходе третьей фазы клинических испытаний у вакцинированных лиц не выявлено никаких неблагоприятных осложнений. Они находятся под постоянным наблюдением врачей.

Как сделать так, чтобы дети не боялись вируса? В Испании придумали COVID-куклу

Создатели игрушки отмечают, что благодаря ей дети могут научиться ценить важность своевременного тестирования на коронавирус.

Распространение COVID-19: что происходит в мире

По последним данным ВОЗ, количество случаев заболевания в мире достигло 78 миллионов, скончались 1,72 миллиона человек, выздоровели — 44 миллиона.