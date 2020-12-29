Узбекистан направит $300 млн на вакцинацию и борьбу с COVID в 2021 году

На повышение качества работы и улучшение материально-технической базы санитарно-эпидемиологической службы, создание современных лабораторий будет выделено 200 миллионов долларов, рассказал президент РУз.

ТАШКЕНТ, 29 дек — Sputnik. Власти Узбекистана в 2021 году направят три триллиона сумов (около 300 миллионов долларов) на вакцинацию и борьбу с коронавирусом COVID-19, заявил президент Шавкат Мирзиёев.

Узбекский лидер во вторник в Ташкенте выступает с ежегодным посланием Олий Мажлису. Глава государства с 2017 года ввел практику такого обращения. Традиционно послание посвящено итогам работы в уходящем году и наиболее приоритетным направлениям развития страны в наступающем.

"Борьба с коронавирусом остается в числе наших приоритетов в будущем году. Для этой работы в государственном бюджете на 2021 год сформирован резерв в размере трех триллионов сумов", — сказал Мирзиёев.

За счет данных средств будет также проводиться вакцинация населения от коронавирусной инфекции.

Президент сообщил, что на повышение качества работы и улучшение материально-технической базы санитарно-эпидемиологической службы, создание современных лабораторий будет направлено 200 миллионов долларов.

"С учетом уроков, полученных во время пандемии, масштаб цифровизации медицинской сферы будет расширен", — добавил глава государства.

Ранее власти республики заявляли, что намерены провести испытания вакцин из РФ, Китая и Турции. По расчетам узбекской стороны, к июню 2021 года планируется вакцинировать от коронавируса COVID-19 до 60 процентов населения. Численность населения РУз превышает 34 миллиона.

В начале декабря пресс-служба Министерства инновационного развития Узбекистана сообщила, что в стране началась третья стадия испытаний рекомбинантной вакцины китайской Anhui Zhifei Longcom Biopharmaceutical, в них должны принять участие пять тысяч местных добровольцев. Испытания проводят центр передовых технологий при Мининноваций и НИИ вирусологии министерства здравоохранения Узбекистана. Срок испытаний — 14 месяцев.