Мирзиёев назначил председателей областных судов

Должностные лица возглавят суды на базе областных и приравненных к ним уголовных, гражданских и экономических органов правосудия.

ТАШКЕНТ, 18 янв — Sputnik. В организационной структуре судебной системы Узбекистана, включая Республику Каракалпакстан, произошли изменения. В стране созданы суды на базе областных и приравненных к ним уголовных, гражданских и экономических органов правосудия, передает информагентство УзА.

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В связи с чем президентом были назначены председатели судов во всех регионах на пятилетний срок:

Уткиржон Жумаев стал председателем Джизакского областного суда. Ранее он занимал должность заместителя председателя Джизакского областного суда по уголовным делам;

Лукмон Кадыров занял пост председателя Бухарского областного суда. До назначения он работал судьей Верховного суда Республики Узбекистан;

Шухрат Камолов избран председателем Ферганского областного суда. Прежде он занимал должность заместителя председателя Навоийского областного суда по уголовным делам;

Хамидулла Кудратов назначен на должность судьи на неопределенный срок, в том числе председателем Навоийского областного суда. Ранее он работал председателем Сурхандарьинского областного суда по уголовным делам;

Абдукаюм Махкамов стал председателем Кашкадарьинского областного суда. До этого он работал председателем Кашкадарьинского областного уголовного суда;

Талъатжон Мелибоев занял пост председателя Андижанского областного суда. Ранее он работал судьей Верховного суда Республики Узбекистан;

Баходир Полванов избран председателем Хорезмского областного суда. До своего назначения он работал судьей Судебной инспекции по обеспечению неприкосновенности судей и предупреждению коррупции Высшего совета судей Республики Узбекистан;

Абдулкасим Рузикулов утвержден на должность председателя Сурхандарьинского областного суда. Прежде он работал председателем Навоийского областного суда по уголовным делам;

Дилшод Тожибоев назначен председателем Ташкентского областного суда. Ранее он работал председателем Ташкентского областного суда по уголовным делам;

Олим Хайитов стал председателем Самаркандского областного суда. До назначения он был председателем Самаркандского областного суда по уголовным делам;

Аъзамжон Худойбердиев избран председателем Сырдарьинского областного суда на 5-летний срок. До назначения он работал председателем Сырдарьинского областного экономического суда;

Абдурасул Еранов утвепржден председателем Наманганского областного суда на 5-летний срок. Ранее он работал судьей Верховного суда Республики Узбекистан.

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Напомним: новая редакция законопроекта "О судах" была разработана Верховным судом для обсуждения в начале декабря прошлого года. Она объединила и унифицировала ряд нормативно-правовых актов судебной сферы. Основные изменения связаны с организационно-структурными преобразованиями в системе органов правосудия. Редакция вступила в силу с 1 января 2021 года.