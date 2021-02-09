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В РУз прибыли 27 специалистов из США для преподавания английского языка

МНО Узбекистана
Общество
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Sputnik Узбекистан
https://uz.sputniknews.ru/society/20210209/15969067/V-RUz-pribyli-27-spetsialistov-iz-SShA-dlya-prepodavaniya-angliyskogo-yazyka.html

В течение 12 месяцев семь высококвалифицированных педагогов примут участие в различных мероприятиях по проведению уроков английского языка среди учителей общеобразовательных школ и организаций.

ТАШКЕНТ, 9 фев — Sputnik. Министр народного образования Шерзод Шерматов и посол США в Узбекистане Дэниел Розенблюм встретились с 27 американскими учителями. Педагоги прилетели в Узбекистан с целью преподавания английского языка в школах и вузах республики. Об этом сообщили в пресс-службе МНО.

Отмечается, что преподаватели из США прошли двухнедельный карантин. Они являются первыми участниками программы обмена, посетившими Центральную Азию с начала пандемии коронавируса.

В течение 12 месяцев семь высококвалифицированных педагогов примут участие в различных мероприятиях по проведению уроков английского языка среди учителей общеобразовательных школ и организаций.

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К тому же в рамках программы Fulbright English Teaching Assistant начиная с февраля текущего года и на протяжении 10 месяцев, шесть специалистов по английскому языку будут привлечены для проведения соответствующих уроков среди учащихся средних общеобразовательных школ.

Урок русского языка в институте иностранных языков. Архивное фото
© Sputnik / Дмитрий Виноградов
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Планируется, что иностранные педагоги будут реализовывать свои навыки в Ташкентской, Кашкадарьинской, Андижанской, Самаркандской, Бухарской, Хорезмской, Наманганской, Сурхандарьинской, Ферганской, Джизакской, Навоийской областях, а также в Ташкенте и Каракалпакстане.

Напомним: в рамках совместного гуманитарного проекта российские учителя начиная с января 2021 года будут регулярно посещать Узбекистан для осуществления своей профессиональной деятельности в местных школах. Также предусмотрена стажировка узбекских педагогов в РФ и повышение квалификации учителей как на базе филиалов профильных российских вузов в республике, так и непосредственно в России.

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Кроме того, в соответствии с договоренностью между российской и узбекской сторонами о принятии мер по повышению качества преподавания русского языка и общеобразовательных предметов в Узбекистане, шестого октября в Ташкент прибыла первая группа российских методистов, в состав которой вошел 31 специалист. Официальный прещдставитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что присутствие российских преподавателей в Узбекистане к 2030 году постепенно будет доведено до одной тысячи человек.

Теги:
Министерство народного образования Узбекистана, Узбекистан, Россия, США, преподаватель



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