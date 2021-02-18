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Мужчина вакцинируется против COVID-19

В РУз трудовые мигранты смогут вакцинироваться от COVID-19 в первую очередь

© Sputnik / Кирилл Каллиников
Общество
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Sputnik Узбекистан
https://uz.sputniknews.ru/society/20210218/16034464/V-RUz-trudovye-migranty-smogut-vaktsinirovatsya-ot-COVID-19-v-pervuyu-ochered.html

Согласно приказу Минздрава, также получить прививку от COVID-19 смогут лица старше 65 лет, люди с хроническими заболеваниями или состоящие на учете в диспансере.

ТАШКЕНТ, 18 фев — Sputnik. В Узбекистане вакцинироваться от коронавируса в первую очередь смогут те граждане, которые планируют трудоустроиться за пределами государства. Об этом сообщает пресс-служба Агентства внешней трудовой миграции. 

Маруфжон Мадаминов - заведующий лабораторией чумы Республиканского центра профилактики чумы, карантинных и особо опасных инфекций Минздрава РУ
Sputnik / Рамиз Бахтияров
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В соответствии с приказом Минздрава, также получить прививку от COVID-19 смогут лица старше 65 лет, медицинские работники, люди с хроническими заболеваниями или состоящие на учете в диспансере, военнослужащие и служащие правоохранительных органов, журналисты, блогеры, сотрудники дошкольных и общеобразовательных организаций, а также студенты, обучающихся за рубежом.

Ранее решением Республиканской специальной комиссии российская вакцина "Спутник V" успешно прошла сертификацию и была одобрена для массового применения в Узбекистане.

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По словам сотрудника штаба по борьбе с коронавирусом Нурмата Отабекова, препарат намечено доставить в страну в конце февраля или в начале марта этого года. На сегодняшний день планируется закупить 1 млн доз "Спутник V".

Теги:
трудовые мигранты, Узбекистан, вакцина "Спутник V", Вакцина, вакцинация



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