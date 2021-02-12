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Медик выездной бригады в прививочном пункте

Как Узбекистан готовится к массовой вакцинации от COVID-19 — Мадаминов

© Sputnik / Виталий Белоусов
Общество
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Тема:
Ситуация с коронавирусом в Узбекистане (1028)
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Sputnik Узбекистан
https://uz.sputniknews.ru/society/20210212/15988991/Kak-Uzbekistan-gotovitsya-k-massovoy-vaktsinatsii-ot-COVID-19--Madaminov.html

Вакцинацию населения РУз от коронавируса планируется начать уже в марте. Ожидается, что до конца года будут привиты семь миллионов человек, или 20 процентов населения.

ТАШКЕНТ, 12 фев — Sputnik. Заведующий лабораторией холеры Республиканского центра профилактики чумы, карантинных и особо опасных инфекций Минздрава Узбекистана Маруфжон Мадаминов рассказал Sputnik о подготовке к началу прививочной кампании против COVID-19, а также поделился мнением о российских вакцинах и их преимуществах перед другими препаратами.

Маруфжон Мадаминов - заведующий лабораторией чумы Республиканского центра профилактики чумы, карантинных и особо опасных инфекций Минздрава РУ
Sputnik / Рамиз Бахтияров
Маруфжон Мадаминов — заведующий лабораторией чумы Республиканского центра профилактики чумы, карантинных и особо опасных инфекций Минздрава РУз

Опыт есть

Эпидемиологическая ситуация в Узбекистане стабилизируется, и чтобы закрепить успех — нужна вакцинация, заявил Маруфжон Мадаминов. Он рассказал, что несколько дней назад под председательством премьер-министра Абдуллы Арипова состоялось совещание по организации этого процесса. На нем присутствовали все ключевые лица, в том числе представители Республиканского центра профилактики чумы, карантинных и особо опасных инфекций. 

Вакцина от COVID-19 Гам Ковид Вак
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"Узбекистан имеет достаточно богатый опыт в проведении прививочных кампаний. Наша страна признана свободной от таких заболеваний, как полиомиелит, корь, дифтерия, краснуха и так далее. Все это благодаря массовым вакцинациям", — отметил заведующий лабораторией холеры.

Кто первым получит прививку

По словам Маруфжона Мадаминова, на сегодня определены категории населения, которым необходимо дать приоритет в профилактической вакцинации от COVID-19.  

Министр здравоохранения РУз Абдухаким Хаджибаев о том, как идут переговоры по вакцине Спутник V
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"Это люди в возрасте 65 лет и старше, те, кто имеет хронические заболевания, течение которых коронавирус может осложнить, медики, сотрудники образовательных учреждений, силовых структур, но не всех, а тех, что работают непосредственно с населением. Сейчас выделены такие группы, и работа продолжается", — сказал собеседник. 

Замглавы Службы санэпидблагополучия и общественного здоровья (СЭС) Узбекистана Ботыр Курбанов ранее сообщил, что массовая вакцинация от коронавируса стартует в марте. Маруфжон Мадаминов подтвердил эту информацию. 

"По мере поступления вакцины будем охватывать все больше групп населения", — отметил он.

У каждого будет выбор

Узбекистан в настоящее время рассматривает три препарата — российский, европейский и китайский, рассказал Мадаминов.

"Если, например, в страну поступила российская вакцина, а человек хочет привиться китайской — он может подождать. Каждый человек будет иметь свободный выбор, никто не будет настаивать", — заверил он.

"Есть более нуждающиеся"

Замминистра здравоохранения Узбекистана Баходыр Юсупалиев в январе рассказал, что власти республики в рамках механизма COVAX заказали 100 тысяч доз вакцины Comirnaty, произведенной американской компанией Pfizer и ее немецким партнером BioNTech.

Позднее представитель СЭС, комментируя сообщения о сроках массовой вакцинации препаратом Comirnaty, заявил: "это только планы", "не все зависит от нас". Он также отмечал, что перед использованием вакцина Comirnaty должна пройти процесс сертификации в РУз.

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров
Пресс-служба МИД РФ
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По словам Маруфжона Мадаминова, из-за осложнения эпидемиологической обстановки на американском континенте и в Европе Узбекистану пока что было отказано в предоставлении вакцины Pfizer/BioNTech.

"Сказали, что у нас ситуация стабильная и есть более нуждающиеся, — отметил собеседник. — Тогда мы согласились взамен получить вакцину европейского производства. По стоимости она даже дороже — более чем в десять раз. Но, конечно, мы будем ориентироваться на цены: чем вакцина дешевле, тем больше людей сможем привить, что позволит сформировать коллективный иммунитет и эффективнее противостоять инфекции".

"Отдаю предпочтение российским вакцинам"

Узбекистан на днях приступил к ускоренной сертификации "Спутника V" — первой в мире зарегистрированной вакцины от коронавируса. Сообщалось, что процесс может занять 15-20 дней. После этого препарат можно будет применять. 

"Мне лично более импонируют российские вакцины, — заявил Маруфжон Мадаминов. — Почему? Потому что они понятные — по технологии изготовления, механизму выработки антител. Кроме того, условия их транспортирования и хранения удобные, в отличие от, например, препарата Pfizer/BioNTech. И приемлемая цена — тоже немаловажный фактор. Поэтому лично я отдаю предпочтение именно российским вакцинам".

Тема:
Ситуация с коронавирусом в Узбекистане (1028)
Теги:
Китай, здоровье, коронавирус, вакцинация, Вакцина, Узбекистан



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