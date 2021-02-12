Как Узбекистан готовится к массовой вакцинации от COVID-19 — Мадаминов

ТАШКЕНТ, 12 фев — Sputnik. Заведующий лабораторией холеры Республиканского центра профилактики чумы, карантинных и особо опасных инфекций Минздрава Узбекистана Маруфжон Мадаминов рассказал Sputnik о подготовке к началу прививочной кампании против COVID-19, а также поделился мнением о российских вакцинах и их преимуществах перед другими препаратами.
Опыт есть
Эпидемиологическая ситуация в Узбекистане стабилизируется, и чтобы закрепить успех — нужна вакцинация, заявил Маруфжон Мадаминов. Он рассказал, что несколько дней назад под председательством премьер-министра Абдуллы Арипова состоялось совещание по организации этого процесса. На нем присутствовали все ключевые лица, в том числе представители Республиканского центра профилактики чумы, карантинных и особо опасных инфекций.
Кто первым получит прививку
По словам Маруфжона Мадаминова, на сегодня определены категории населения, которым необходимо дать приоритет в профилактической вакцинации от COVID-19.
Замглавы Службы санэпидблагополучия и общественного здоровья (СЭС) Узбекистана Ботыр Курбанов ранее сообщил, что массовая вакцинация от коронавируса стартует в марте. Маруфжон Мадаминов подтвердил эту информацию.
"По мере поступления вакцины будем охватывать все больше групп населения", — отметил он.
У каждого будет выбор
Узбекистан в настоящее время рассматривает три препарата — российский, европейский и китайский, рассказал Мадаминов.
"Если, например, в страну поступила российская вакцина, а человек хочет привиться китайской — он может подождать. Каждый человек будет иметь свободный выбор, никто не будет настаивать", — заверил он.
"Есть более нуждающиеся"
Замминистра здравоохранения Узбекистана Баходыр Юсупалиев в январе рассказал, что власти республики в рамках механизма COVAX заказали 100 тысяч доз вакцины Comirnaty, произведенной американской компанией Pfizer и ее немецким партнером BioNTech.
Позднее представитель СЭС, комментируя сообщения о сроках массовой вакцинации препаратом Comirnaty, заявил: "это только планы", "не все зависит от нас". Он также отмечал, что перед использованием вакцина Comirnaty должна пройти процесс сертификации в РУз.
"Сказали, что у нас ситуация стабильная и есть более нуждающиеся, — отметил собеседник. — Тогда мы согласились взамен получить вакцину европейского производства. По стоимости она даже дороже — более чем в десять раз. Но, конечно, мы будем ориентироваться на цены: чем вакцина дешевле, тем больше людей сможем привить, что позволит сформировать коллективный иммунитет и эффективнее противостоять инфекции".
"Отдаю предпочтение российским вакцинам"
Узбекистан на днях приступил к ускоренной сертификации "Спутника V" — первой в мире зарегистрированной вакцины от коронавируса. Сообщалось, что процесс может занять 15-20 дней. После этого препарат можно будет применять.
"Мне лично более импонируют российские вакцины, — заявил Маруфжон Мадаминов. — Почему? Потому что они понятные — по технологии изготовления, механизму выработки антител. Кроме того, условия их транспортирования и хранения удобные, в отличие от, например, препарата Pfizer/BioNTech. И приемлемая цена — тоже немаловажный фактор. Поэтому лично я отдаю предпочтение именно российским вакцинам".