Накажут ли узбекистанцев за отказ от вакцинации против коронавируса — Мусаев

Заместитель премьер-министра подчеркнул, что работодатели не имею право увольнять сотрудника, если он не захотел вакцинироваться.

ТАШКЕНТ, 24 фев — Sputnik. Во время очередного заседания парламента зампремьер-министра Бехзод Мусаев объяснил, понесут ли наказание узбекистанцы за отказ от вакцинации против COVID-19. Об этом стало известно из эфира телеканала UzReport.

"Вакцинация у нас проводится на добровольной основе. Если человек откажется от вакцинации, то против него не будут приняты никакие меры", - сказал Мусаев.

По его словам, единственный правильный путь расположить граждан к возможности пройти вакцинацию – это разъяснить им о ее пользе.

Также заместитель премьер-министра подчеркнул, что отказ от прививки не должен негативно влиять на трудовую деятельность граждан. Таким образом, работодатели не имею право увольнять сотрудника, если он не захотел вакцинироваться.

Напомним: 17 февраля текущего года в Узбекистане была сертифицирована российская вакцина "Спутник V" для массового применения в стране.

В декабре 2020-го министр промышленности и торговли РФ Денис Мантуров доставил в Ташкент 100 доз препарата с целью дальнейшего проведения испытаний, необходимых для прохождения регистрации и запуска промышленного производства вакцины на территории страны.

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Позднее посол РФ в Узбекистане Владимир Тюрденев заявил, что Россия поставит в республику один миллион доз "Спутник V" для трудовых мигрантов, также в 2021-м будет подписан контракт на поставку второй российской вакцины — "ЭпиВакКороны".