В РФ приступили к испытаниям вакцины "Спутник Лайт" — первые результаты

Людям, страдающим тяжелыми хроническими заболеваниями, участвовать в исследовании не рекомендуется, не могут быть добровольцами и беременные или кормящие женщины.

ТАШКЕНТ, 27 фев — Sputnik. Первые участники исследования вакцины от коронавируса "Спутник Лайт" уже получили прививки, передает РИА Новости со ссылкой на вице-мэра по вопросам социального развития Анастасию Ракову.

"По мере того как добровольцы будут проходить обследование, объемы вакцинации будут увеличиваться. Сейчас активно идет подача заявок, за два дня медицинский осмотр прошли 490 человек", — рассказала она.

Стать добровольцем может любой желающий старше 18 лет, если он не болел и не болеет COVID-19 (и в последние две недели не болел ОРВИ), в течение месяца не делал никаких прививок (в том числе и против коронавируса), у него нет антител к SARS-CoV-2 и тяжелых аллергических реакций или обострения аллергии.

Людям, страдающим тяжелыми хроническими заболеваниями, участвовать в исследовании не рекомендуется, не могут быть добровольцами и беременные или кормящие женщины.

По словам заместителя мэра, эту вакцину, предположительно, будут использовать для людей от 18 до 30 лет, у которых вырабатывается хороший иммунный ответ и уже при первой репликации у них вырабатывается достаточный уровень антител. При этом Ракова подчеркнула, что "Спутник Лайт" в сочетании со "Спутником V" даст больше возможностей для вакцинации.

В исследовании используют все цифровые наработки, уже зарекомендовавшие себя во время испытаний "Спутника V", — электронные протоколы осмотра, мобильное приложение "Дневник добровольца" и телемедицинский центр.

Кроме того, планируется провести исследование назальной формы вакцины от коронавируса, рассказала Ракова. Центр имени Гамалеи готовит пакет документов, чтобы получить разрешение Минздрава. Предполагается, что назальная форма вакцины подойдет тем, кому противопоказаны инъекции.

"Испытания вакцины "Спутник V" для подростков могут начаться только после получения постоянного регистрационного удостоверения "Спутника V" для взрослых, когда окончательно будут подведены итоги клинических пострегистрационных испытаний. Мы очень надеемся, что в течение нескольких месяцев этот вопрос будет решен", — сказала Ракова.

В столице также продолжается исследование устойчивости иммунитета после вакцинации, которое позволит определить, когда снова нужно будет делать прививку.

Понятная вакцина: Мадаминов о том, почему "Спутник V" подходит Узбекистану >>

По словам чиновницы, к концу лета — началу осени будет сформирован необходимый пакет данных, который позволит сделать обоснованные выводы о сроке иммунитета.

Напомним, Минздрав РФ в январе выдал разрешение на проведение клинических исследований вакцины от коронавируса "Спутник Лайт".

Глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев ранее говорил, что "Спутник V" - это не один препарат, а платформа вакцин. По его словам, "Спутник Лайт" в основном ориентирован на внешние рынки - туда, где есть сильные эпидемические очаги, - а в России флагманом будет "Спутник V".