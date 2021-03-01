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UzAirways запустила сервис онлайн-регистрации на внутренние рейсы

CC0 / Unsplash / Christin Hume
Общество
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Sputnik Узбекистан
https://uz.sputniknews.ru/society/20210301/16094688/UzAirways-zapustila-servis-onlayn-registratsii-na-vnutrennie-reysy.html

Такой шаг должен упростить жизнь пассажирам: больше не нужно стоять в очередях в аэропорту и можно самостоятельно выбирать место в салоне самолета.

ТАШКЕНТ, 1 мар — Sputnik. Uzbekistan Airways с 1 марта запустила сервис онлайн-регистрации на свои рейсы внутри страны, сообщает пресс-служба авиакомпании.

Это избавляет пассажиров от необходимости стоять в очередях в аэропорту и дает им возможность самостоятельно выбирать место в салоне самолета.

"Онлайн-регистрация открывается за 24 часа и заканчивается за 120 минут до вылета самолета", — говорится в публикации на Telegram-канале. Пройти ее можно, кликнув на кнопку "Регистрация" на официальном сайте.

Напомним, Uzbekistan Airways в сентябре возобновила регулярные рейсы в Беларусь, Турцию, ОАЭ, Казахстан и Кыргызстан, в январе — в Таджикистан, в феврале — в Индию. В марте, как ожидается, самолеты вновь начнут летать и в Германию.

Полеты в страны, где ситуация с COVID-19 остается серьезной, в частности в Россию, продолжены в режиме спецрейсов.

Авиаперелет из Узбекистана в РФ возможен только при наличии справки с отрицательным результатом ПЦР-теста на коронавирус, а также документов для прохождения необходимого лечения или воссоединения с семьей.

В РУз можно попасть тоже только со справкой об отсутствии инфекции и с соблюдением визового режима.

Теги:
Узбекистан, онлайн, рейсы, UzAirways



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