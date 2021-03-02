Есть все предпосылки возобновить авиасообщение с РФ в марте-апреле — Минтранс

Замминистра транспорта отметил, что по всем стандартам Узбекистан подходит под те критерии, которые установлены российской комиссией. И у республики есть полное основание, чтобы возобновить регулярные полеты.

ТАШКЕНТ, 2 мар — Sputnik. Замминистра транспорта Узбекистана Джасурбек Чориев рассказал журналистам, когда, по его расчетам, может быть возобновлено авиасообщение с Россией.

Как сообщает корреспондент Sputnik Узбекистан, направлено письмо-обращение в адрес специальной комиссии РФ, чтобы возобновить регулярные полеты. Именно она решает, когда и с кем можно возобновить авиасообщение.

По словам Чориева, изучен российский опыт и те стандарты, которые требуют российские власти — уровень заболеваемости на численность населения. По всем стандартам Узбекистан подходит под те критерии, которые установлены российской комиссией. И у республики есть полное основание, чтобы возобновить регулярные полеты.

"Я не буду торопиться, но думаю, что в марте-апреле будет какой-то положительный результат. Пока мы не получили ответа, хотя мы предоставили полную информацию о эпидемической ситуации в стране", - отметил Чориев.

Напомним, неделю назад Uzbekistan Airways возобновила авиасообщение между Ташкентом и Дели, 16 февраля — компания объявила о запуске регулярных рейсов в Германию.