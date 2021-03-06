Арипов встретился с запремьером Казахстана — к чему пришли по итогам дискуссии

Зампремьера Казахстана предложил рассмотреть возможность открытия филиалов казахстанских вузов в Узбекистане, а также начать обмен опытом между президентскими школами двух государств.

ТАШКЕНТ, 6 мар — Sputnik. Премьер Узбекистана Абдулла Арипов принял зампремьера Казахстана Ералы Тугжанова, который прибыл в Ташкент в рамках рабочего визита, говорится на официальном сайте премьер-министра Казахстана Аскара Мамина.

Стороны обсудили вопросы укрепления узбекистано-казахстанского сотрудничества в сфере здравоохранения, образования и науки. Обменялись мнениями о текущей эпидемической ситуации в странах, отметили важность реализации принятых мер по борьбе с COVID-19, при этом договорились выработать совместные эффективные меры по оперативному реагированию и взаимодействию на случай эпидемии и пандемии.

В ходе дискуссии сошлись во мнении, что необходимо активизировать сотрудничество в перспективных областях здравоохранения: в сфере санитарно-эпидемиологического благополучия, вакцинопрофилактике, налаживании взаимодействия по внедрению информационных технологий, фармации, в т.ч. в проработке создания кооперационных проектов в фармпромышленности.

Договорились расширить совместные проекты в области высоких технологий и активизировать сотрудничество двух стран в сфере непрерывного медицинского образования, расширения академической мобильности между студентами и педагогами медицинских образовательных учреждений, налаживания взаимодействия по разработке и внедрению актуальных совместных научных проектов и др.

В ходе беседы зампремьера Казахстана предложил рассмотреть возможность открытия филиалов казахстанских вузов в Узбекистане, а также начать обмен опытом между президентскими школами двух государств.

По итогам встречи Ералы Тугжанов пригласил премьер-министра Узбекистана посетить с ответным визитом Казахстан.

Ранее делегация медиков из Казахстана во главе с заместителем премьер-министра Казахстана Ералы Тугжановым и министром здравоохранения Алексеем Цоем прибыла в Узбекистан в целях укрепления двустороннего сотрудничества и для ознакомления с проводимыми в республике реформами в области здравоохранения.

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