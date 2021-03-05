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Власти Казахстана предложили Узбекистану производить вакцину QazCovid-in

© REUTERS / Ajeng Dinar Ulfiana
Общество
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Sputnik Узбекистан
https://uz.sputniknews.ru/society/20210305/16134653/Vlasti-Kazakhstana-predlozhili-Uzbekistanu-proizvodit-vaktsinu-QazCovid-in--.html

Казахстанские медики готовы к взаимному сотрудничеству с узбекистанскими коллегами в области разработки цифровых технологий и интеллектуальных систем в здравоохранении, медицинского образования и науки, фармации.

ТАШКЕНТ, 5 мар — Sputnik. Глава казахстанского Минздрава Алексей Цой предложил министру здравоохранения Узбекистана Абдухакиму Хаджибаеву рассмотреть возможность выпуска инактивированной вакцины QazCovid-in на базе одного из фармацевтических предприятий Узбекистана, передает Sputnik Казахстан.

"Мы предлагаем активизировать партнерство в борьбе с эпидемией, создать эффективное взаимодействие в плане оперативного реагирования на такие ситуации и наладить постоянный обмен информацией по текущей эпидситуации и проводимым мерам по ее стабилизации", - сказал Цой.

По словам эксперта, Казахстан готов к взаимному сотрудничеству с Узбекистаном в области разработки цифровых технологий и интеллектуальных систем в здравоохранении, медицинского образования и науки, фармации, государственно-частного партнерства в соответствующей сфере деятельности.

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Ранее делегация медиков из Казахстана во главе с заместителем премьер-министра Казахстана Ералы Тугжановым и министром здравоохранения Алексеем Цоем прибыла в Узбекистан в целях укрепления двустороннего сотрудничества и для ознакомления с проводимыми в республике реформами в области здравоохранения.

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Пресс-служба МИВТ Узбекистана
Узбекистан и Казахстан создадут центр торгово-экономического сотрудничества

Напомним, в ноябре прошлого года власти двух республик согласовали дорожную карту по расширению и углублению сотрудничества между Казахстаном и Узбекистаном. Известно, что в нее включены вопросы промышленной кооперации в сфере фармацевтической промышленности, в частности, планируется строительство завода по производству лекарственных и гигиенических средств в Шымкенте в период до 2022 года. К тому же будут созданы совместные предприятия по производству фармацевтической продукции на территории Узбекистана в 2021-м.

Теги:
сотрудничество, Министерство здравоохранения Республики Узбекистан, министр здравоохранения, здравоохранение, цифровая медицина, Медицина, Узбекистан, Казахстан



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