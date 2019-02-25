В Федерации хоккея назвали дату открытия Humo Arena

Многофункциональная арена сможет принимать не только хоккейные матчи, но и соревнования по другим видам спорта, а также концерты и прочие мероприятия.

ТАШКЕНТ, 25 фев - Sputnik. Открытие многофункционального дворца Humo Arena состоится уже 15 марта, сообщили Sputnik в Федерации хоккея Узбекистана.

На открытие приглашены высокопоставленные зарубежные гости.

Строительство спортивно-развлекательного комплекса Humo Arena инициировал президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев в рамках программы поддержки реализации потенциала молодого поколения на 2017-2021 годы. Возводить комплекс начали в конце января 2017 года.

Heerim Architects Южнокорейцы показали дизайн строящегося ледового дворца в Ташкенте

По задумке авторов проекта дизайн комплекса будет напоминать узбекский символ любви, счастья и свободы – птицу Хумо. Прогулочные тротуары на территории комплекса построят в виде крыла птицы. Проект разрабатывала южнокорейская компания Heerim Architects.

Humo Arena будет частью многофункционального спортивного комплекса, состоящего из ледовой арены на 12 500 мест, малой тренировочной арены на 300 мест, спортивного музея, тренажерных залов, фитнес-центра и многоуровневой парковки.

Главную арену можно будет использовать для проведения не только хоккейных матчей, но и соревнований по баскетболу, волейболу, гандболу, футзалу, боксу, тхэквондо, шорт-треку, фигурному катанию и керлингу. Предусмотрена возможность переоборудовать ее в концертный зал на 10 тысяч зрителей.

Как ранее сообщал Sputnik, на новой ледовой арене могут пройти финальные матчи первого чемпионата Узбекистана по хоккею и выездная либо выставочная встреча с участием команд Континентальной хоккейной лиги.