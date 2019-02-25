В Федерации хоккея назвали дату открытия Humo Arena

ТАШКЕНТ, 25 фев - Sputnik. Открытие многофункционального дворца Humo Arena состоится уже 15 марта, сообщили Sputnik в Федерации хоккея Узбекистана.
На открытие приглашены высокопоставленные зарубежные гости.
Строительство спортивно-развлекательного комплекса Humo Arena инициировал президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев в рамках программы поддержки реализации потенциала молодого поколения на 2017-2021 годы. Возводить комплекс начали в конце января 2017 года.
Humo Arena будет частью многофункционального спортивного комплекса, состоящего из ледовой арены на 12 500 мест, малой тренировочной арены на 300 мест, спортивного музея, тренажерных залов, фитнес-центра и многоуровневой парковки.
Главную арену можно будет использовать для проведения не только хоккейных матчей, но и соревнований по баскетболу, волейболу, гандболу, футзалу, боксу, тхэквондо, шорт-треку, фигурному катанию и керлингу. Предусмотрена возможность переоборудовать ее в концертный зал на 10 тысяч зрителей.
Как ранее сообщал Sputnik, на новой ледовой арене могут пройти финальные матчи первого чемпионата Узбекистана по хоккею и выездная либо выставочная встреча с участием команд Континентальной хоккейной лиги.