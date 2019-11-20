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Бой Умара Нурмагомедова в Ташкенте отменен из-за болезни соперника

© Sputnik / Нина Зотина
Спорт
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Sputnik Узбекистан

23 ноября в спортивном комплексе "Хумо Арена" должен был пройти первый официальный турнир по смешанным единоборствам (ММА).

ТАШКЕНТ, 20 ноя - Sputnik. Бой брата Хабиба Нурмагомедова Умара в Ташкенте был отменен из-за проблем со здоровьем у его соперника - российского бойца смешанных единоборств (ММА) Никиты Чистякова, заявил РИА Новости менеджер Чистякова Александр Скаредин.

"Никита Чистяков не сможет провести бой с Умаром Нурмагомедовым из-за проблем со здоровьем. Никита пострадал от эпидемии конъюнктивита в Таиланде, как и многие другие бойцы, которые проводили там подготовку", - сказал Скаредин по телефону.

Напомним, 23 ноября в спортивном комплексе "Хумо Арена" должен был пройти первый официальный турнир по смешанным единоборствам (ММА).

Даты, время и место: турнир Хабиба Нурмагомедова в Ташкенте >>

Центральный бой должен был состояться между братом Хабиба Нурмагомедова Умаром Нурмагомедовым и Никитой Чистяковым.

Нурмагомедов откроет академию в Узбекистане и проведет турнир - видео >>

Также в начале октября стало известно о том, что российский боец Хабиб Нурмагомедов откроет академию в Узбекистане, а также проведет турнир GFC на Humo Arena.

Брат Хабиба Нурмагомедова проведет чемпионский бой в Ташкенте >>

На вопрос о том, что Нурмагомедова связывает с Узбекистаном, боец ответил: в скором времени он проведет там турнир GFC20. 

Теги:
Россия, Россия, поединок, Спортсмен, спорт, Хабиб Нурмагомедов, Умар Нурмагомедов, Ташкент, Ташкент, Узбекистан, Узбекистан



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