Бой Умара Нурмагомедова в Ташкенте отменен из-за болезни соперника

23 ноября в спортивном комплексе "Хумо Арена" должен был пройти первый официальный турнир по смешанным единоборствам (ММА).

ТАШКЕНТ, 20 ноя - Sputnik. Бой брата Хабиба Нурмагомедова Умара в Ташкенте был отменен из-за проблем со здоровьем у его соперника - российского бойца смешанных единоборств (ММА) Никиты Чистякова, заявил РИА Новости менеджер Чистякова Александр Скаредин.

"Никита Чистяков не сможет провести бой с Умаром Нурмагомедовым из-за проблем со здоровьем. Никита пострадал от эпидемии конъюнктивита в Таиланде, как и многие другие бойцы, которые проводили там подготовку", - сказал Скаредин по телефону.

Напомним, 23 ноября в спортивном комплексе "Хумо Арена" должен был пройти первый официальный турнир по смешанным единоборствам (ММА).

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Центральный бой должен был состояться между братом Хабиба Нурмагомедова Умаром Нурмагомедовым и Никитой Чистяковым.

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Также в начале октября стало известно о том, что российский боец Хабиб Нурмагомедов откроет академию в Узбекистане, а также проведет турнир GFC на Humo Arena.

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На вопрос о том, что Нурмагомедова связывает с Узбекистаном, боец ответил: в скором времени он проведет там турнир GFC20.