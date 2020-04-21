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Болельщики хоккейного клуба Хумо на трибунах

ХК "Хумо" стал клубом №1 в Узбекистане: Гафуров об итогах сезона в ВХЛ

Пресс-служба ХК "Хумо"
Спорт
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Sputnik
Sputnik Узбекистан
https://uz.sputniknews.ru/sport/20200421/13971793/KhK-Khumo-stal-klubom-1-v-Uzbekistane-Gafurov-ob-itogakh-sezona-v-VKhL.html

Специалист отметил вклад в развитие детско-юношеского хоккея и выразил надежду, что в скором будущем появление ХК "Хумо" даст плоды и на национальном уровне.

ТАШКЕНТ, 21 апр - Sputnik. Первый вице-президент Федерации хоккея Узбекистана Баходыр Гафуров заявил, что за первый год своего существования "Хумо" стал клубом №1 в стране.

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Руководство ташкентского "Хумо" в середине апреля приняло решение пропустить следующий сезон из-за пандемии коронавируса. В серии плей-офф Высшей хоккейной лиги (ВХЛ) против "Звезды" узбекский клуб уступал со счетом 1:3 в тот момент, когда руководство лиги приняло решение о приостановке, а затем и о последующем завершении сезона. 

"Сезон сложился великолепно. Прошедший год сложился достаточно успешно, много сделано. Не радоваться и не получать удовольствие от того, как прошла команда этот сезон, невозможно. И я тоже очень доволен. Потому что практически все задачи, которые ставились перед командой, она выполнила в короткий период," - сказал Гафуров во время онлайн пресс-конференции по итогам сезона.

По словам первого вице-президента ФХУ, за несколько месяцев команда превратилась в клубный спортивный проект №1 в стране. Появилось огромное количество болельщиков, которые полюбили игроков. По мнению Баходыра Гафурова, именно этот факт дает большие надежды на развитие хоккея в Узбекистане.

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Пресс-служба хоккейного клуба "Хумо" Ташкент
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Гафуров отдельно отметил вклад в развитие детско-юношеского хоккея и выразил надежду, что в скором будущем появление ХК "Хумо" даст плоды и на национальном уровне.

"Потрясающий результат ребята выдали. И в первую очередь, это все было направлено и делалось с целью популяризации хоккея в стране. И мы поняли, что действительно хоккей в стране очень хорошо воспринят как вид спорта," - заявил Гафуров. 

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За два года существования Федерации, подчеркнул Гафуров, сделано очень много, в частности, появилось пять детских хоккейных школ, а это - основное достижение. Ведь сейчас главная задача федерации - создание базиса для будущего развития. И вот именно эти ребята, а их более 300, через несколько лет займут места в юниорском составе сборной страны, поделился мнением первый-вице президент ФХУ.

Напомним, на прошлой неделе ташкентский клуб "Хумо" сообщил о том, что пропустит следующий сезон из-за пандемии коронавируса.

Клуб поблагодарил всех причастных за вклад в развитие хоккея в Узбекистане и запуск проекта, "который обязательно получит продолжение после небольшой паузы". 

Теги:
Федерация хоккея Узбекистана, Высшая хоккейная лига, хоккей, Хоккейный клуб "Хумо", спорт



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