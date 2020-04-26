Главный тренер "Хумо" признался, что хотел бы вернуться в команду через сезон

"В Ташкенте пошел хоккей: тебя узнают, подходят, интересуются — у всех был интерес. Большое спасибо зрителям — хоккей признали, команду полюбили — поддержка была сумасшедшая!" - отметил главный тренер "Хумо".

ТАШКЕНТ, 26 апр — Sputnik. Главный тренер хоккейной команды "Хумо" Евгений Попихин рассказал о сезоне, проведенном в "Хумо".

По словам российского специалиста, о том, что ташкентский клуб не выступит в следующем сезоне он узнал за несколько дней видеоконференции, на которой это решение было объявлено.

"Мы проделали отличную работу. Этот сезон был начат с нуля, и в конце мы играли во втором раунде плей-офф. В хоккейном плане, спортивном мы выиграли много. Команда в концовке выглядела мобильно, серьезно и достойно, ребята — молодцы," - заявил Попихин.

По словам главного наставника, в команде сформировалась настоящая семья.

"Молодцы все: и доктор, и сервис, и кто работал на стадионе. Мы перед сезоном говорили, что для тренера самой трудной задачей является превращение команды в семью. И эта семья появилась! От президента до уборщицы — все люди были настроены на одну волну. Даже болельщики провожали и ждали нас — в КХЛ это понятно, когда ты выиграл Кубок Гагарина, а тут первый раунд в ВХЛ. В Ташкенте пошел хоккей: тебя узнают, подходят, интересуются — у всех был интерес. Большое спасибо зрителям — хоккей признали, команду полюбили — поддержка была сумасшедшая! То, что команда на следующий год не будет выступать — это стечение обстоятельств. Люди команду любят: знают про прекрасный стадион, шоу. Там просто нельзя плохо играть. Посыпать пеплом все — это не то. Зрителям нужно объяснить, что это все временно, а через годик будет команда и будет хоккей, который полюбился в Ташкенте," - отметил тренер.

Евгений Попихин признался, что вернулся бы в команду через сезон, если бы его вновь позвали. "У нас получился продукт хорошего качества, и что команда сделала большое дело — это замечательно. Все срослось, как мечта," - заключил тренер.

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Напомним, 17 апреля на сайте хоккейного клуба появилось официальное заявление о том, что ташкентский "Хумо" пропустит следующий сезон из-за пандемии коронавируса.

"Принимая во внимание масштабы распространения заражения и степень опасности нового коронавируса для жизни и здоровья людей, в отсутствие однозначного понимания сроков начала предсезонной подготовки и самого чемпионата ВХЛ, а также того, в каком формате он будет проходить, руководством клуба принято решение о неучастии ХК "Хумо" в чемпионатах ВХЛ и ОЧРК сезона 2020-2021", — говорится в публикации.

Клуб поблагодарил всех причастных за вклад в развитие хоккея в Узбекистане и запуск проекта, "который обязательно получит продолжение после небольшой паузы".