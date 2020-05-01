Чемпион Рио-2016 Руслан Нурудинов дисквалифицирован за допинг

В анализе тяжелоатлета в соревновательный период был обнаружен туринабол. Дисквалификация 28-летнего Нурудинова отсчитывается с 18 декабря 2018 года и действует до 17 декабря 2020-го.

ТАШКЕНТ, 1 мая— Sputnik. Золотой призер Олимпиады-2016 узбекистанский тяжелоатлет Руслан Нурудинов дисквалифицирован на два года за нарушение антидопинговых правил, сообщает РИА Новости со ссылкой на Международную федерацию тяжелой атлетики (IWF).

Спортивный арбитражный суд (CAS) в мае 2019 года признал Нурудинова виновным в нарушении антидопинговых правил на соревнованиях по тяжелой атлетике на Олимпиаде 2012 года в Лондоне по результатам перепроверки допинг-проб.

Как отмечается на сайте IWF, в анализе тяжелоатлета в соревновательный период был обнаружен туринабол. Дисквалификация 28-летнего Нурудинова отсчитывается с 18 декабря 2018 года и действует до 17 декабря 2020-го.

Нурудинов на Олимпиаде в Лондоне занял четвертое место в весовой категории до 105 кг. На Играх 2016 года в Рио-де-Жанейро он завоевал золотую медаль и установил олимпийский рекорд в толчке (237 кг).

Напомним, год назад другой узбекистанский тяжелоатлет Рустам Джангабаев, бронзовый призер чемпионата мира - 2018, был временно отстранен от соревнований по подозрению в нарушении антидопинговых правил.

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В допинг-пробе спортсмена были обнаружены следы гормона роста. На время расследования его отстранили от соревновательной деятельности.

Джангабаев завоевал бронзовую медаль на чемпионате мира в Ашхабаде, прошедшем в ноябре 2018 года, в весовой категории свыше 109 кг.