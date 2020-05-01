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Чемпион Рио-2016 Руслан Нурудинов дисквалифицирован за допинг

© Sputnik / Алексей Даничев
Спорт
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Sputnik
Sputnik Узбекистан
https://uz.sputniknews.ru/sport/20200501/14040785/Chempion-Rio-2016-Ruslan-Nurudinov-diskvalifitsirovan-za-doping.html

В анализе тяжелоатлета в соревновательный период был обнаружен туринабол. Дисквалификация 28-летнего Нурудинова отсчитывается с 18 декабря 2018 года и действует до 17 декабря 2020-го.

ТАШКЕНТ, 1 мая— Sputnik. Золотой призер Олимпиады-2016 узбекистанский тяжелоатлет Руслан Нурудинов дисквалифицирован на два года за нарушение антидопинговых правил, сообщает РИА Новости со ссылкой на Международную федерацию тяжелой атлетики (IWF).

Узбекский тяжелоатлет Руслан Нурудинов
GOH Chai Hin / AFP
CAS уличил тяжелоатлета Нурудинова в применении допинга

Спортивный арбитражный суд (CAS) в мае 2019 года признал Нурудинова виновным в нарушении антидопинговых правил на соревнованиях по тяжелой атлетике на Олимпиаде 2012 года в Лондоне по результатам перепроверки допинг-проб.

Как отмечается на сайте IWF, в анализе тяжелоатлета в соревновательный период был обнаружен туринабол. Дисквалификация 28-летнего Нурудинова отсчитывается с 18 декабря 2018 года и действует до 17 декабря 2020-го.

Нурудинов на Олимпиаде в Лондоне занял четвертое место в весовой категории до 105 кг. На Играх 2016 года в Рио-де-Жанейро он завоевал золотую медаль и установил олимпийский рекорд в толчке (237 кг).

Напомним, год назад другой узбекистанский тяжелоатлет Рустам Джангабаев, бронзовый призер чемпионата мира - 2018, был временно отстранен от соревнований по подозрению в нарушении антидопинговых правил.

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В допинг-пробе спортсмена были обнаружены следы гормона роста. На время расследования его отстранили от соревновательной деятельности.

Джангабаев завоевал бронзовую медаль на чемпионате мира в Ашхабаде, прошедшем в ноябре 2018 года, в весовой категории свыше 109 кг.




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