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Международный турнир на кубок Президента Республики Узбекистан по курашу в Термезе

В Фергане пройдет чемпионат Узбекистана по курашу

Sputnik / Рамиз Бахтияров
Спорт
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Sputnik Узбекистан
https://uz.sputniknews.ru/sport/20210210/15974133/V-Fergane-proydet-chempionat-Uzbekistana-po-kurashu.html

Мероприятие учреждено в соответствии с постановлением президента Узбекистана "О мерах по развитию и дальнейшему повышению международного авторитета национального вида спорта кураш".

ТАШКЕНТ, 10 фев — Sputnik. В многопрофильном спортивном комплексе "Само" в Фергане 24-27 февраля состоится чемпионат Узбекистана по курашу среди взрослых. Об этом сообщили в Министерстве спорта.

В соревнованиях примут участие лучшие борцы со всех регионов.

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Известно, что мужчины проведут бои в семи весовых категориях (-60 кг, -66 кг, -73 кг, -81 кг, -90 кг, -100 кг и свыше 100 кг), а женщины - в восьми (- 48 кг, -52 кг, -57 кг, -63 кг, -70 кг, -78 кг, -87 кг, +87 кг).

Отмечается, что мероприятие учреждено в соответствии с постановлением президента Узбекистана "О мерах по развитию и дальнейшему повышению международного авторитета национального вида спорта кураш".

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Напомним: весной 2019-го узбекскую национальную борьбу кураш включили в программу Игр исламской солидарности. Новость об этом была озвучена на Генеральной ассамблее Спортивной федерации исламской солидарности (СФИС) в Джидде.

Теги:
Фергана, чемпионат, борьба, кураш



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