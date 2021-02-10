В Фергане пройдет чемпионат Узбекистана по курашу

Мероприятие учреждено в соответствии с постановлением президента Узбекистана "О мерах по развитию и дальнейшему повышению международного авторитета национального вида спорта кураш".

ТАШКЕНТ, 10 фев — Sputnik. В многопрофильном спортивном комплексе "Само" в Фергане 24-27 февраля состоится чемпионат Узбекистана по курашу среди взрослых. Об этом сообщили в Министерстве спорта.

В соревнованиях примут участие лучшие борцы со всех регионов.

За Кубок и президента: международный турнир по курашу – фото >>

Известно, что мужчины проведут бои в семи весовых категориях (-60 кг, -66 кг, -73 кг, -81 кг, -90 кг, -100 кг и свыше 100 кг), а женщины - в восьми (- 48 кг, -52 кг, -57 кг, -63 кг, -70 кг, -78 кг, -87 кг, +87 кг).

Отмечается, что мероприятие учреждено в соответствии с постановлением президента Узбекистана "О мерах по развитию и дальнейшему повышению международного авторитета национального вида спорта кураш".

Что мешает включению кураша в Олимпийские игры - мнение тренера по борьбе >>

Напомним: весной 2019-го узбекскую национальную борьбу кураш включили в программу Игр исламской солидарности. Новость об этом была озвучена на Генеральной ассамблее Спортивной федерации исламской солидарности (СФИС) в Джидде.