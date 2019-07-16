Узбекистан планирует предоставить безвизовый режим ряду стран

По словам вице-премьера, уже есть ряд стран, которые они сейчас рассматривают для введения безвизового режима.

ТАШКЕНТ, 16 июл - Sputnik. Узбекистан рассматривает ряд стран для предоставления им безвизового режима, сообщил вице-премьер Азиза Абдухакимова.

"Сейчас граждане 77 стран имеют возможность по электронной визе приехать в Узбекистан. В целом в этом сегменте проделана очень большая работа", – говорит Абдухакимов.

По его словам, есть ряд стран, которые они сейчас рассматривают для введения такого безвизового режима.

"Я не буду их пока называть, так как окончательное решение остается за главой государства, но эта работа двигается", – заключил вице-премьер.

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Напомним, в апреле в Узбекистане изменился порядок оформления приглашений и предоставления многократных въездных виз для соотечественников, проживающих за рубежом, и членов их семей, а также их временной прописки.

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С 20 марта Узбекистан ввел безвизовый режим сроком на 30 дней для граждан Объединенных Арабских Эмиратов (ОАЭ).

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В Узбекистане в настоящий момент установлен безвизовый режим с 64 странами, в том числе двусторонний — с Грузией и странами СНГ, включая Россию. Кроме того, с июля 2018 года установлен безвизовый режим на срок не более пяти суток для граждан почти 100 стран, следующих транзитом через Узбекистан.