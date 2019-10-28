Как узбекским бизнесменам получить китайскую визу

О том, какие документы необходимо предоставить для оформления многократной деловой визы гражданам Узбекистана, - в нашем материале.

ТАШКЕНТ, 28 окт - Sputnik. В Министерстве иностранных дел Узбекистана объяснили, как бизнесмены из республики могут получить китайскую визу в упрощенном порядке.

Для оформления многократной деловой визы гражданам Узбекистана необходимо предоставить в посольство Китая в Ташкенте следующие документы: оригинал паспорта, копию страницы паспорта с данными, анкету для оформления визы и фото.

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Дополнительные документы:

- официальное приглашение от уполномоченной организации КНР или подтверждение данного приглашения (со штрих-кодом), полученного с помощью приглашающей стороны в Китае.

В случае невозможности предоставления документов, предусмотренных в пункте 3, предоставляются следующие документы:

- официальное письмо соответствующих органов государственной власти, в том числе органов государственного и хозяйственного управления (предусмотренные на сайте www.gov.uz) и банков Республики Узбекистан, а также обычное приглашение от приглашающей китайской стороны;

либо

- гарантийное письмо Торгово-промышленной палаты (ТПП) Узбекистана, свидетельство о членстве в ТПП, лицензия компании или индивидуального предпринимателя, справка с места работы заявителя и обычное приглашение с лицензией приглашающей китайской компании.

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При оформлении представителям деловых кругов - гражданам Китайской Народной Республики многократной деловой визы, приглашающей стороне необходимо предоставить в МИД Республики Узбекистан следующие документы: визовую заявку на фирменном бланке приглашающей организации установленного образца, электронную визовую анкету, заполненную на сайте evisa.mfa.uz, и копию документа, подтверждающего личность приглашаемого лица (национальный паспорт или другой заменяющий документ, используемый во время поездок в зарубежные страны).

Дополнительные документы: справка с места работы приглашаемого лица (с переводом на государственный или русский язык).

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Напомним, 26 сентября 2019 года вступило в силу Соглашение между Узбекистаном и Китаем об упрощении визовых процедур для представителей деловых кругов, подписанное 27 августа 2019 года в Пекине.

В соответствии с Соглашением каждая сторона обязуется выдавать многократные деловые визы сроком до 6 месяцев в течение 5 рабочих дней.