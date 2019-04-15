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Что Касым-Жомарт Токаев пообещал Мирзиёеву во время визита в Ташкент – видео

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Тема:
Государственный визит Касым-Жомарта Токаева в Узбекистан (13)
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© Sputnik / Рамиз Бахтияров

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев находится с государственным визитом в Узбекистане 14-15 апреля.

Казахи и узбеки тесно связаны одной исторической судьбой, отметил в ходе выступления президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев. 

Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев и президент Казахстана Касым-Жормат Токаев
Sputnik / Рамиз Бахтияров
Цель на 5 миллиардов: переговоры Токаева и Мирзиёева в расширенном формате
"На протяжении тысячелетий нас объединяют единые тюркские корни, язык, религия, культура. Сегодня на этой незыблемой основе мы выстроили прочные и гармоничные отношения, которые динамично развиваются по широкому спектру направлений. Бесценный вклад в укрепление отношений внесли первый президент Казахстана Нурсултан Абишевич Назарбаев и президент Узбекистана Шавкат Миромонович Мирзиёев", — сказал Токаев.

По его мнению, странам удалось открыть абсолютно новую страницу в истории сотрудничества между странами, вывести отношения на новый уровень.

"Со своей стороны, в качестве главы Казахстана, я намерен обеспечить преемственность политики Елбасы (Лидер нации, титул Назарбаева. — Прим. ред.) и продолжить развитие всестороннего казахстанско-узбекистанского взаимодействия", — заявил Токаев.

В финале выступления он поблагодарил Шавката Мирзиёева за теплый прием и отметил, что Ташкент — прекрасный город, который произвел очень сильное впечатление и на самого Токаева, и на членов делегации Казахстана.

Президент Казахстана Касым-Жормат Токаев
Sputnik / Рамиз Бахтияров
Токаев об итогах первых переговоров с Мирзиёевым: я доволен
По итогам встреч на высшем уровне главы государств приняли совместное заявление.

Также подписаны соглашения о порядке признания официальных документов, подтверждающих налоговое резидентство, о защите трудовых прав граждан Казахстана, трудящихся в Узбекистане, и граждан Узбекистана, трудящихся в Казахстане, меморандум о взаимопонимании по созданию Международного центра торгово-экономического сотрудничества "Центральная Азия".

Тема:
Государственный визит Касым-Жомарта Токаева в Узбекистан (13)
Теги:
Шавкат Мирзиёев, Узбекистан, Казахстан



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