Мы понимаем, что российская вакцина эффективна — Хаджибаев про "Спутник V"

Министр здравоохранения Узбекистана Абдухаким Хаджибаев рассказал о ходе переговоров с РФ по вакцине "Спутник V" и спрогнозировал примерные сроки начала третьей фазы испытаний препарата в РУз.

Узбекистан обратился к Российскому фонду прямых инвестиций (РФПИ) с предложением о выделении республике нескольких сотен доз вакцины "Спутник V", рассказал министр здравоохранения РУз Абдухаким Хаджибаев.

"Спутник V" — первая в мире вакцина для профилактики COVID-19. Она была зарегистрирована Минздравом РФ в августе. Препарат разработал НИЦЭМ имени Н. Ф. Гамалеи при поддержке РФПИ. В настоящее время продолжается пострегистрационное исследование вакцины с участием десятков тысяч добровольцев.

"Ждем ответа (российской стороны. — Прим. ред.), — отметил Хаджибаев. — Если он будет положительным, то процесс, конечно, пойдет дальше. Если не в этом году, то, надеюсь, в первом квартале 2021-го реально будет начать третью фазу клинических испытаний (в республике. — Прим. ред.)".

Узбекистан открыт для переговоров, отметил Хаджибаев.

"Мы понимаем, что российская вакцина достаточно эффективна. Знаем, что некоторые страны уже заказывают, и в самой РФ, насколько мне известно, идет вакцинация на добровольной основе", — сказал министр.

Фаза III клинических исследований "Спутник V" одобрена и проводится в Беларуси, ОАЭ, Венесуэле и ряде других стран. Заявки на приобретение свыше 1,2 миллиарда доз препарата поступили от более чем 50 стран. Вакцина для поставок на зарубежные рынки будет производиться международными партнерами РФПИ в Индии, Бразилии, Китае, Южной Корее и других странах.

В сентябре Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ) сообщил, что договорился с узбекистанской фармацевтической компанией Laxisam о поставках в Узбекистан до 35 миллионов доз вакцины "Спутник V" в 2020-2021 годах. Позднее представитель Laxisam уточнил, что идет работа по согласованию поставок с регулятивными органами республики. Минздрав Узбекистана также сообщил, что запросил у РФПИ пять тысяч доз "Спутника V".

Ранее Роспотребнадзор сообщил на своем сайте, что РУз выразила заинтересованность в совместных пострегистрационных испытаниях вакцины от COVID-19, которую разработал центр "Вектор". В Агентстве санитарно-эпидемиологического благополучия при Минздраве республики сообщили, что вопрос находится на стадии рассмотрения.

На минувшей неделе стало известно, что узбекистанские специалисты приступили к испытаниям вакцины от коронавируса COVID-19 китайской Anhui Zhifei Longcom Biopharmaceutical.

Также в числе китайских партнеров рассматриваются предложения о проведении третьей фазы испытаний от Sinopharm Group.

Кроме того, власти Узбекистана намерены создать собственную производственную площадку по выпуску вакцин, в том числе против COVID-19.