Захарова ответила на слова президента Грузии о российских туристах

Ранее Зурабишвили заявила, что туристы из России должны иметь возможность приезжать в Грузию, "потому что они обожают" ее.

ТАШКЕНТ, 23 июн — Sputnik. Официальный представитель Министерства иностранных дел РФ Мария Захарова прокомментировала слова президента Грузии Саломе Зурабишвили о российских туристах.

"Если что-то и должны туристы из России, так это чувствовать не то что безопасность, а что их встречают как самых дорогих гостей, что они приехали отдыхать, а не читать каждый день сводки с внутриполитических полей и обходить стороной, как порекомендовало Министерство туризма Грузии, "большие скопления людей в Тбилиси", — написала Захарова на своей странице в Facebook.

По ее мнению, Саломе Зурабишвили "очень старается", а ее заявление "было подготовлено уже с использованием калькулятора".

Официальный представитель МИД отметила, что в Грузии туристы платят за доброжелательное отношение, эмоции, пусть и не всегда идущие от сердца, "хотя мы все были уверены, что в Грузии они идут именно от сердца".

"Если не испытываете таких чувств или не готовы их сыграть, то никто никому ничего не должен, — написала Захарова. — Ничего личного, просто бизнес".

Ранее Зурабишвили заявила, что туристы из России должны иметь возможность приезжать в Грузию, "потому что они обожают" ее, а политикам следует разобраться в причинах произошедших в стране событий.

В Тбилиси в четверг оппозиционеры начали акцию протеста, поводом для которой стало то, что в ходе открытия Генеральной сессии Межпарламентской ассамблеи православия глава организации, депутат Госдумы РФ Сергей Гаврилов сел в кресло спикера парламента. При этом он объяснил, что на это место его посадила грузинская сторона "согласно протоколу подобных мероприятий".

В ходе несанкционированного митинга пострадали не менее 240 человек, среди них и манифестанты, и полицейские. Задержаны более 300 протестующих.

Зурабишвили обвинила Москву в организации протестов и назвала Россию "врагом и оккупантом". Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев назвал такие заявления непрофессиональными и отметил, что грузинский лидер не вошла в курс дела или осознанно искажает ситуацию.

В пятницу президент России Владимир Путин запретил российским авиакомпаниям осуществлять перевозки в Грузию с 8 июля. Пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков рассказал, что этот указ — вынужденная мера для обеспечения безопасности россиян.

Позднее Минтранс приостановил полеты грузинских авиаперевозчиков в РФ.