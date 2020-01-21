Как вести себя при вспышке смертельного вируса - рекомендации ВОЗ

Международным путешественникам следует избегать тесного контакта с людьми, страдающими острыми респираторными инфекциями, часто мыть руки и проявлять этикет кашля.

ТАШКЕНТ, 21 янв - Sputnik. Смертельный вирус из КНР продолжает атаковать. ВОЗ привела рекомендации в отношении международных поездок и торговли.

31 декабря 2019 года в городе Ухань, провинция Хубэй, Китай, был зарегистрирован кластер пневмонии неизвестной этиологии. 9 января китайские власти сообщили в средствах массовой информации, что причина этой вирусной пневмонии была первоначально идентифицирована как новый тип коронавируса, который отличается от любых других человеческих коронавирусов, обнаруженных до сих пор.

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Коронавирусы - это большое семейство респираторных вирусов, которые вызывают заболевания от простуды до ближневосточного респираторного синдрома и тяжелого острого респираторного синдрома (ТОРС). Клинические признаки и симптомы пациентов, о которых сообщалось в этом кластере, это, в основном, лихорадка, проблемы с дыханием, а на рентгенограммах легких - двусторонние инфильтраты.

Некоторые случаи связаны с дилерами и продавцами морепродуктов на рынке Хуанань. Исходя из имеющейся в настоящее время информации, предварительное расследование позволяет предположить, что существенной передачи вируса от человека человеку не было, и среди работников здравоохранения инфекций отмечено не было.

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Требуется больше информации, чтобы лучше понять способ передачи и клинические проявления этого нового вируса. Источник этого нового вируса пока неизвестен.

Международные путешественники: соблюдайте обычные меры предосторожности. Хотя причиной пневмонии, по-видимому, является новый коронавирус, потенциал передачи и способы передачи остаются неясными. Следовательно, было бы целесообразно снизить общий риск острых респираторных инфекций во время поездок в пострадавшие районы (в частности, в город Ухань) следующим способом:

- избегать тесного контакта с людьми, страдающими острыми респираторными инфекциями;

- часто мыть руки, особенно после прямого контакта с больными людьми или их окружением;

- избегать тесного контакта с живыми или мертвыми домашними животными или дикими животными;

- путешественники с симптомами острой респираторной инфекции должны практиковать этикет кашля (соблюдать дистанцию, прикрывать рот при кашле и чихание одноразовыми салфетками или одеждой (внутренняя сторона локтевого сгиба) и мытье рук).

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Медицинские работники и органы общественного здравоохранения должны предоставлять путешественникам информацию для снижения общего риска острых респираторных инфекций через туристические клиники, туристические агентства, операторов транспортных средств и в пунктах въезда.

Если у пассажира на борту воздушного судна есть признаки, свидетельствующие об острой респираторной инфекции (смотрите Морскую Медико-санитарную декларацию (Приложение 8 к ММСП) или Генеральную декларацию воздушного судна (Приложение 9 к ММСП), которые могут быть использованы государством-участником для регистрации медицинской информации на борту и представления компетентным органам здравоохранения в пунктах въезда.

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Заполнение формы локации пассажира/пассажиров может использоваться в случае обнаружения больного путешественника на борту самолета. Эта форма полезна для сбора контактной информации пассажиров и может быть использована для последующего наблюдения в случае необходимости.

Путешественников также следует поощрять к самоотчету, если они чувствуют себя плохо. Экипаж судна должен следовать эксплуатационным процедурам, рекомендованным Международной ассоциацией воздушного транспорта (IATA) в отношении управления инфекционными заболеваниями, возникающими на борту воздушного судна.

Международный трафик: ограничения не рекомендуются. Город Ухань является крупным внутренним и международным транспортным узлом. В настоящее время нет сообщений о случаях за пределами города Ухань.