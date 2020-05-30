США разорвали отношения с ВОЗ — что об этом думают в России

ТАШКЕНТ, 30 мая — Sputnik. Американский президент Дональд Трамп заявил о разрыве отношений США со Всемирной организацией здравоохранения, мотивировав это тем, что ВОЗ отказалась проводить реформы, которых он требовал. Об этом сообщает РИА Новости.

Трамп также сообщил, что Соединенные Штаты перенаправят средства, которые были предназначены на финансирование организации, на срочные нужды здравоохранения по всему миру.

Комментируя заявление президента США, официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова заявила, что Вашингтон наносит удар по международно-правовым основам взаимодействия в сфере здравоохранения в то время, когда миру нужно объединиться в борьбе с пандемией COVID-19.

Она задалась вопросом: "Что могут США предложить миру взамен?"

"Печальная картина, открывшаяся в американской системе здравоохранения в период пандемии, не оставляет шанса Вашингтону говорить о лидерстве в этой сфере", — заключила официальный представитель МИД России.

Председатель комитета Госдумы РФ по международным делам Леонид Слуцкий выразил мнение, что разрыв отношений США с ВОЗ — это шаг в рамках президентской предвыборной кампании, "хотя и достаточно неуклюжий". По его словам, даже американские эксперты преимущественно рассматривают заявление Трампа как способ отвлечь внимание от провальных попыток своей администрации бороться с распространением коронавируса в стране.

Слуцкий подчеркнул, что это, безусловно, также попытка переложить ответственность за сбои в американской системе здравоохранения на внешний фактор перед лицом избирателей.

"Обвинения Трампа в адрес ВОЗ абсолютно голословны: нет никаких доказательств того, что ВОЗ скрыла масштабы эпидемии в Китае, равно как и "подконтрольности" организации Пекину. Это политизация пандемии на фоне антикитайской истерии, которая только нарастает перед предстоящей предвыборной гонкой. Но в любом случае нам остаётся сожалеть о подобном деструктивном решении США", — сказал председатель комитета Госдумы РФ по международным делам.

По его мнению, ВОЗ после этого не прекратит свое существование: "более ответственные участники организации" найдут способ поддержать ее деятельность "без американских финансовых вливаний".