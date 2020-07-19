15:29 19 Июля 2020
Узбекистан
русўзбo’z
Прямой эфир
  • RUB143.88
  • EUR11518.27
  • USD10194.96
Поиск
Боевики движения Талибан

"Это неправда": талибы* ответили на статью американских СМИ о "сговоре" c РФ

© AP Photo / Raumat Gul
В мире
Получить короткую ссылку
92 0 0
https://cdn1.img.sputniknews-uz.com/i/logo-itemprop.png
Sputnik Узбекистан
https://uz.sputniknews.ru/world/20200719/14574522/Eto-nepravda-taliby-otvetili-na-statyu-amerikanskikh-SMI-o-sgovore-c-RF.html

Ранее газета New York Times опубликовала статью с обвинением в адрес РФ в том, что военные якобы побуждали талибов за деньги нападать на американских военнослужащих в Афганистане.

ТАШКЕНТ, 19 июл — Sputnik. Официальный представитель движения "Талибан"* Сухейль Шахин опроверг утверждения западных журналистов о том, что Россия якобы предлагала его членам "охотиться" за вознаграждение за американскими солдатами в Афганистане.

МИД РФ
© Sputnik / Наталья Селиверстова
МИД России ответил на сообщения об участии разведки РФ в заказных убийствах в Афганистане

Напомним, что именно с такими обвинениями выступила газета New York Times. По данным издания, все эти действия со стороны РФ были якобы направлены на срыв мирного договора между США и талибами.

Резонансная статья вызвала критику со стороны не только Москвы, и но и Вашингтона. Причем, усомнился в причастности РФ к убийствам военных США в Афганистане не только Белым дом. Отметим, что тогда его представители подчеркнули, что ни президенту Дональду Трампу, ни вице-президенту Майку Пенсу подобные сведения не поступали.

Позднее с критикой выступил и сам Дональд Трамп. Он назвал статью "заказной" и указал на то, что велика вероятность, что источника, на который ссылаются американские СМИ в своей скандальной статье, вовсе не существует.

Рогулёв о "сговоре" РФ с талибами*: это антитрамповский прямой удар >>

Теперь же о том, что данная информация не соответствует действительности, заявили и в самом "Талибане". 

"Эти "русские вознаграждения" — неправда. <...> Мы не сражаемся за чьи-то деньги. У наших людей собственная идеология, за которую они воюют и жертвуют собой", — заявил Шахин в интервью телеканалу RT.

Он также добавил, что в этих обвинениях в адрес России прослеживаются скрытые внутриполитические американские мотивы. Представитель "Талибана" отметил, что намерены подорвать заключенное мирное соглашение не в Москве, а некоторые силы в самом Вашингтоне.

* "Талибан" — террористическая организация, запрещенная в России и ряде других стран.

Теги:
СМИ, журналисты, Россия, Радикальное движение "Талибан", США



Главные темы

Орбита Sputnik

Новости
Все новости
Все новости


Спорт
Обзоры
Мультимедиа
Большая Луна и маленький оборотень — 13 завораживающих фото космоса
Коронавирусные развлечения: как работает Диснейленд в эпоху пандемии — видео
Евразийский экономический союз в цифрах
Ключевые экономические показатели стран ЕАЭС

Оповещение SPUTNIK

Вы можете подписаться на оповещения от Sputnik

ПодписатьсяОтказаться