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Минздрав РФ показал, как выглядит первая в мире вакцина от COVID-19 — фото

Дмитрий Куракин / Пресс-служба Минздрава России
В мире
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Sputnik Узбекистан
https://uz.sputniknews.ru/world/20200811/14752033/Minzdrav-RF-pokazal-kak-vyglyadit-pervaya-v-mire-vaktsina-ot-COVID-19--foto-.html

Ранее утром о регистрации препарата официально объявил российский президент Владимир Путин.

ТАШКЕНТ, 11 авг — Sputnik. Минздрав России опубликовал фотографии первой в мире зарегистрированной вакцины от коронавируса.

Сегодня ведомство выдало препарату регистрационное удостоверение с номером ЛП-006395. Вакцина была разработана российскими учеными НИЦ имени Гамалеи.

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Дмитрий Куракин / Пресс-служба Минздрава России
"Гам-КОВИД-Вак" — векторная двухкомпонентная вакцина на основе аденовируса человека

"Гам-КОВИД-Вак" — это векторная двухкомпонентная вакцина, созданная на основе аденовируса человека. Она прошла все необходимые испытания на нескольких видах животных (грызуны и приматы), после — на 76 добровольцах. 

Как отметили в Минздраве, препарат не содержит компонентов COVID-19 и формирует длительный иммунитет к инфекции. 

По данным исследований, при двукратной схеме введения устойчивость к вирусу может сохраняться до двух лет. 

"По результатам вакцина показала высокую эффективность и безопасность. У всех добровольцев выработались высокие титры антител к COVID-19, при этом ни у кого из них не отмечено серьезных осложнений иммунизации. По результатам экспертизы, данных клинических исследований эксперты Минздрава выдали заключение, и сегодня принято решение о государственной регистрации вакцины для профилактики новой коронавирусной инфекции, разработанной центром имени Гамалеи", — отчитался глава Минздрава РФ Михаил Мурашко на совещании президента Владимира Путина с членами правительства.

По словам российского лидера, вакцинация в стране должна проводиться добровольно.

Вакцина от COVID-19 во время тестирования в исследовательском центре вакцин
AP Photo / Sakchai Lalit
Россия первой в мире зарегистрировала вакцину от COVID-19 — объявил Путин

Путин также рассказал, что прививку от COVID-19 уже сделала одна из его дочерей. 

Промышленное производство вакцины планируют запустить уже в сентябре, однако в "гражданский оборот" препарат поступит не раньше 1 января 2021 года.

При этом для граждан страны прививки будут делать абсолютно бесплатно. Однако вакцинацию будут проводить среди взрослых, на детей она пока не рассчитана

Ранее в Минздраве сообщали, что вакцинацию от COVID-19 в стране планируют начать с особых групп — это, прежде всего, медики, учителя и пожилые люди.

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Также сейчас активно ведутся переговоры о поставках российской вакцины от COVID-19 в различные государства. В числе потенциальных претендентов — страны ШОС, куда входит и Узбекистан.

Теги:
Владимир Путин, Ученые, коронавирус, Вакцина, Россия



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