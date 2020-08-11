Минздрав РФ показал, как выглядит первая в мире вакцина от COVID-19 — фото

ТАШКЕНТ, 11 авг — Sputnik. Минздрав России опубликовал фотографии первой в мире зарегистрированной вакцины от коронавируса.

Сегодня ведомство выдало препарату регистрационное удостоверение с номером ЛП-006395. Вакцина была разработана российскими учеными НИЦ имени Гамалеи.

"Гам-КОВИД-Вак" — это векторная двухкомпонентная вакцина, созданная на основе аденовируса человека. Она прошла все необходимые испытания на нескольких видах животных (грызуны и приматы), после — на 76 добровольцах.

Как отметили в Минздраве, препарат не содержит компонентов COVID-19 и формирует длительный иммунитет к инфекции.

По данным исследований, при двукратной схеме введения устойчивость к вирусу может сохраняться до двух лет.

"По результатам вакцина показала высокую эффективность и безопасность. У всех добровольцев выработались высокие титры антител к COVID-19, при этом ни у кого из них не отмечено серьезных осложнений иммунизации. По результатам экспертизы, данных клинических исследований эксперты Минздрава выдали заключение, и сегодня принято решение о государственной регистрации вакцины для профилактики новой коронавирусной инфекции, разработанной центром имени Гамалеи", — отчитался глава Минздрава РФ Михаил Мурашко на совещании президента Владимира Путина с членами правительства.

По словам российского лидера, вакцинация в стране должна проводиться добровольно.

Путин также рассказал, что прививку от COVID-19 уже сделала одна из его дочерей.

Промышленное производство вакцины планируют запустить уже в сентябре, однако в "гражданский оборот" препарат поступит не раньше 1 января 2021 года.

При этом для граждан страны прививки будут делать абсолютно бесплатно. Однако вакцинацию будут проводить среди взрослых, на детей она пока не рассчитана.

Ранее в Минздраве сообщали, что вакцинацию от COVID-19 в стране планируют начать с особых групп — это, прежде всего, медики, учителя и пожилые люди.

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Также сейчас активно ведутся переговоры о поставках российской вакцины от COVID-19 в различные государства. В числе потенциальных претендентов — страны ШОС, куда входит и Узбекистан.