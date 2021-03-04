Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Узбекистан
рус
Sputnik УзбекистанрусSputnik ЎзбекистонўзбSputnik Oʻzbekistono’z
Общество
https://uz.sputniknews.ru/20210304/Filial-rossiyskogo-universiteta-imPirogova-namereny-otkryt-v-Uzbekistane-16130647.html
Филиал российского университета им. Пирогова намерены открыть в Узбекистане
Филиал российского университета им. Пирогова намерены открыть в Узбекистане
Глава Минздрава Узбекистана Абдухаким Хаджибаев в рамках визита в Москву обсудил вопросы совместного противодействия распространению COVID-19 и восстановления... 04.03.2021, Sputnik Узбекистан
2021-03-04T19:10+0500
2021-03-04T20:34+0500
вакцинация
коронавирус
сотрудничество
минздрав рф
минздрав узбекистана
россия
узбекистан
в узбекистане
общество
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn2.img.sputniknews-uz.com/images/sharing/article/rus/16130647.jpg?161305681614872074
ТАШКЕНТ, 4 мар — Sputnik. Накануне завершился визит в Россию делегации Узбекистана во главе с министром здравоохранения Абдухакимом Хаджибаевым, передает ИА Dunyo.Гости посетили Российский национальный исследовательский медицинский университет имени Н.И.Пирогова, Национальный медицинский исследовательский центр трансплантологии и искусственных органов имени академика В.И.Шумакова, Федеральную службу по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека, Национальный исследовательский центр эпидемиологии и микробиологии имени почетного академика Н.Ф.Гамалеи.Врачи Узбекистана и РФ будут сотрудничать в диагностике и лечении онкологии &gt;&gt;В ходе визита договорились о совместном изучении и секвенировании штаммов коронавирусов, встречающихся в Узбекистане, а также оказании методологической и иной поддержки в восстановлении Института вакцин и сывороток в республике.Одним из итогов визита стало подписание соглашения о сотрудничестве в области трансплантологии между Республиканским научно-практическим центром нефрологии и трансплантации почки Узбекистана и Национальным медицинским исследовательским центром трансплантологии и искусственных органов имени академика В.И.Шумакова. Документ предполагает совместную подготовку и повышение квалификации медицинских кадров, а также обмен информацией нормативно-правового и научного характера в области трансплантологии.
/20200915/Rossiyskie-vrachi-zavershili-missiyu-po-borbe-s-koronavirusom-v-Uzbekistane-14984275.html
узбекистан
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
157
60
2021
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
157
60
Новости
ru_RU
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
157
60
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
157
60
вакцинация, коронавирус, сотрудничество, минздрав рф, минздрав узбекистана, россия, узбекистан, в узбекистане

Филиал российского университета им. Пирогова намерены открыть в Узбекистане

19:10 04.03.2021 (обновлено: 20:34 04.03.2021)
310
© ИА "Дунё"Главы Министерств здравоохранения Узбекистана и РФ
Главы Министерств здравоохранения Узбекистана и РФ - Sputnik Узбекистан, 1920, 04.03.2021
© ИА "Дунё"
Глава Минздрава Абдухаким Хаджибаев в рамках визита в Москву вопросы совместной борьбы с коронавирусом, содействия в восстановлении Института вакцин и сывороток и другие перспективные направления сотрудничества
ТАШКЕНТ, 4 мар — Sputnik. Накануне завершился визит в Россию делегации Узбекистана во главе с министром здравоохранения Абдухакимом Хаджибаевым, передает ИА Dunyo.
Российские врачи завершили миссию в Узбекистане - Sputnik Узбекистан, 1920, 15.09.2020
Общество
Российские врачи завершили миссию по борьбе с коронавирусом в Узбекистане
15 Сентября 2020, 20:22
0
Гости посетили Российский национальный исследовательский медицинский университет имени Н.И.Пирогова, Национальный медицинский исследовательский центр трансплантологии и искусственных органов имени академика В.И.Шумакова, Федеральную службу по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека, Национальный исследовательский центр эпидемиологии и микробиологии имени почетного академика Н.Ф.Гамалеи.
В ходе встречи с министром здравоохранения РФ Михаилом Мурашко обсудили вопросы двустороннего сотрудничества, в том числе борьбу с коронавирусом, использование вакцины "Спутник V" и открытие филиала университета имени Н.И.Пирогова в Узбекистане.
Врачи Узбекистана и РФ будут сотрудничать в диагностике и лечении онкологии >>
В ходе визита договорились о совместном изучении и секвенировании штаммов коронавирусов, встречающихся в Узбекистане, а также оказании методологической и иной поддержки в восстановлении Института вакцин и сывороток в республике.
Одним из итогов визита стало подписание соглашения о сотрудничестве в области трансплантологии между Республиканским научно-практическим центром нефрологии и трансплантации почки Узбекистана и Национальным медицинским исследовательским центром трансплантологии и искусственных органов имени академика В.И.Шумакова. Документ предполагает совместную подготовку и повышение квалификации медицинских кадров, а также обмен информацией нормативно-правового и научного характера в области трансплантологии.
000000
В мире
Политика
Экономика
Аналитика
Миграция
Общество
Туризм
Культура
Мультимедиа
© 2021 Sputnik. Все права защищены. 18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
В ЭФИРЕ
Заголовок открываемого материала
InternationalEnglishАнглийскийMundoEspañolИспанский
Европа
DeutschlandDeutschНемецкийFranceFrançaisФранцузскийΕλλάδαΕλληνικάГреческийItaliaItalianoИтальянскийČeská republikaČeštinaЧешскийPolskaPolskiПольскийСрбиjаСрпскиСербскийLatvijaLatviešuЛатышскийLietuvaLietuviųЛитовскийMoldovaMoldoveneascăМолдавскийБеларусьБеларускiБелорусский
Закавказье
АҧсныАҧсышәалаАбхазскийԱրմենիաՀայերենАрмянскийAzərbaycanАzərbaycancaАзербайджанскийХуссар ИрыстонИронауОсетинскийსაქართველოქართულიГрузинский
Ближний Восток
Sputnik عربيArabicАрабскийTürkiyeTürkçeТурецкийSputnik ایرانPersianФарсиSputnik افغانستانDariДари
Центральная Азия
ҚазақстанҚазақ тіліКазахскийКыргызстанКыргызчаКиргизскийOʻzbekistonЎзбекчаУзбекскийТоҷикистонТоҷикӣТаджикский
Восточная и Юго-Восточная Азия
Việt NamTiếng ViệtВьетнамский日本日本語Японский俄罗斯卫星通讯社简化中文Китайский (упр.)俄罗斯卫星通讯社繁體中文Китайский (трад.)
Южная Америка
BrasilPortuguêsПортугальский
Лента новостейМолния
21:55Преступная группировка из Бухары вымогала $70 000 у известного бизнесмена
21:07Узбекистан и Турция намерены реализовывать новые совместные инвестпроекты
20:37UNICEF поможет улучшить систему медицинского патронажа
19:47Бой Муроджона Ахмадалиева против Рёсуке Ивасы: как идет подготовка
19:07Узбекистанским тюремщикам запретят читать и цензурировать письма осужденных
18:31Ташкент пригласил Тегеран на конференцию стран Центральной и Южной Азии
18:11Узбекистан возобновляет регулярные рейсы в Грузию
17:53Русско-китайская вакцина против "политического вируса"
17:40Узбекистан рассчитывает на открытие филиалов турецких вузов
17:26Президент ИБР может приехать в Узбекистан в мае 2021 года
17:20Стала известна программа визита Садыра Жапарова в Узбекистан
17:13В Узбекистане задержали предполагаемого таксиста-педофила
17:11Узбекистан "сидит" на золотых слитках — его рудник признан крупнейшим в мире
16:26Почти 500 узбекистанцев отправились на работу в Казахстан
15:48С начала года в ДТП в Узбекистане погибли 265 человек — статистика
15:43Лавиноопасно и дождливо: узбекистанцев предупредили о переменчивой погоде
15:32Как защитить объекты культурного наследия Узбекистана
15:27Самаркандца убили за любовное признание по телефону
15:27"Кто ее выбрал?": Жириновского возмутила новая участница "Евровидения" от России
15:25"Гонщик" на Chevrolet Cobalt устроил аварию в Ташкенте