https://uz.sputniknews.ru/20210304/Filial-rossiyskogo-universiteta-imPirogova-namereny-otkryt-v-Uzbekistane-16130647.html

Филиал российского университета им. Пирогова намерены открыть в Узбекистане

Филиал российского университета им. Пирогова намерены открыть в Узбекистане

Глава Минздрава Узбекистана Абдухаким Хаджибаев в рамках визита в Москву обсудил вопросы совместного противодействия распространению COVID-19 и восстановления... 04.03.2021, Sputnik Узбекистан

2021-03-04T19:10+0500

2021-03-04T19:10+0500

2021-03-04T20:34+0500

вакцинация

коронавирус

сотрудничество

минздрав рф

минздрав узбекистана

россия

узбекистан

в узбекистане

общество

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn2.img.sputniknews-uz.com/images/sharing/article/rus/16130647.jpg?161305681614872074

ТАШКЕНТ, 4 мар — Sputnik. Накануне завершился визит в Россию делегации Узбекистана во главе с министром здравоохранения Абдухакимом Хаджибаевым, передает ИА Dunyo.Гости посетили Российский национальный исследовательский медицинский университет имени Н.И.Пирогова, Национальный медицинский исследовательский центр трансплантологии и искусственных органов имени академика В.И.Шумакова, Федеральную службу по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека, Национальный исследовательский центр эпидемиологии и микробиологии имени почетного академика Н.Ф.Гамалеи.Врачи Узбекистана и РФ будут сотрудничать в диагностике и лечении онкологии >>В ходе визита договорились о совместном изучении и секвенировании штаммов коронавирусов, встречающихся в Узбекистане, а также оказании методологической и иной поддержки в восстановлении Института вакцин и сывороток в республике.Одним из итогов визита стало подписание соглашения о сотрудничестве в области трансплантологии между Республиканским научно-практическим центром нефрологии и трансплантации почки Узбекистана и Национальным медицинским исследовательским центром трансплантологии и искусственных органов имени академика В.И.Шумакова. Документ предполагает совместную подготовку и повышение квалификации медицинских кадров, а также обмен информацией нормативно-правового и научного характера в области трансплантологии.

/20200915/Rossiyskie-vrachi-zavershili-missiyu-po-borbe-s-koronavirusom-v-Uzbekistane-14984275.html

узбекистан

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 157 60

2021

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 157 60

Новости

ru_RU

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 157 60

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 157 60

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 157 60

вакцинация, коронавирус, сотрудничество, минздрав рф, минздрав узбекистана, россия, узбекистан, в узбекистане