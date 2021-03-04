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Общество
https://uz.sputniknews.ru/20210304/Znak-kachestva-v-Ferganskoy-oblasti-nachnut-proizvodit-elektroskutery-16129297.html
Знак качества: в Ферганской области начнут производить электроскутеры
Знак качества: в Ферганской области начнут производить электроскутеры
Четыре предприятия Ферганской области готовы инвестировать средства в изготовление электроскутеров на своих производственных мощностях. 04.03.2021, Sputnik Узбекистан
2021-03-04T16:21+0500
2021-03-04T16:36+0500
велосипед
производство
ферганская область
постановление
общество
экономика
в узбекистане
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ТАШКЕНТ, 4 мар — Sputnik. Запуск сразу четырех заводов по изготовлению электроскутеров предусмотрен в Ферганской области в течение двух ближайших лет. Согласно подписанному накануне постановление "О дополнительных мерах по дальнейшему развитию электротехнической промышленности и повышению конкурентоспособности отечественной продукции", производство будет запущено в СЭЗ "Коканд".Компания Stroy Plast вложит $505 тысяч в производство 1,5 тысячи электроскутеров, 1,5 тысячи электромотороллеров и 500 велосипедов в год. Завод начнет работать с марта следующего года.Около $4 млн вложит компания "Веломакс" в изготовление 20 тысяч электроскутеров в год. В декабре 2022-го производственные мощности начнут работать.Technoworld профинансирует производство 2 тысяч электромоторов и скутеров на $2,2 млн. Проект стартует в середине 2022-го.Напомним, в конце прошлого года в Узбекистане ввели обязательную госрегистрацию электромотоциклов и электроскутеров.Теперь в органах ГСБДД подлежат государственной регистрации автотранспортные средства с рабочим объемом двигателя 50 и более куб. см или максимальной конструкционной скоростью 50 и более километров в час.
/20190301/Velosipedy-i-ne-tolko-V-Namanganskoy-oblasti-zapuscheno-novoe-proizvodstvo-10941161.html
ферганская область
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велосипед, производство, ферганская область, постановление, в узбекистане

Знак качества: в Ферганской области начнут производить электроскутеры

16:21 04.03.2021 (обновлено: 16:36 04.03.2021)
2033
© Sputnik / Артур Лебедев / Перейти в фотобанкЭлектроскутер
Электроскутер - Sputnik Узбекистан, 1920, 04.03.2021
© Sputnik / Артур Лебедев
/
Перейти в фотобанк
Четыре предприятия Ферганской области готовы инвестировать средства в изготовление электроскутеров на своих производственных мощностях.
ТАШКЕНТ, 4 мар — Sputnik. Запуск сразу четырех заводов по изготовлению электроскутеров предусмотрен в Ферганской области в течение двух ближайших лет. Согласно подписанному накануне постановление "О дополнительных мерах по дальнейшему развитию электротехнической промышленности и повышению конкурентоспособности отечественной продукции", производство будет запущено в СЭЗ "Коканд".
Bicycle Tranding Invest инвестирует $1,5 млн в производство. В год планируется выпустить 4,5 тысячи электроскутеров. Запуск намечен на ноябрь 2021-го.
Компания Stroy Plast вложит $505 тысяч в производство 1,5 тысячи электроскутеров, 1,5 тысячи электромотороллеров и 500 велосипедов в год. Завод начнет работать с марта следующего года.
Велосипеды - Sputnik Узбекистан, 1920, 01.03.2019
Экономика
Велосипеды и не только: в Наманганской области запущено новое производство
1 Марта 2019, 09:57
0
Около $4 млн вложит компания "Веломакс" в изготовление 20 тысяч электроскутеров в год. В декабре 2022-го производственные мощности начнут работать.
Technoworld профинансирует производство 2 тысяч электромоторов и скутеров на $2,2 млн. Проект стартует в середине 2022-го.
Напомним, в конце прошлого года в Узбекистане ввели обязательную госрегистрацию электромотоциклов и электроскутеров.
Теперь в органах ГСБДД подлежат государственной регистрации автотранспортные средства с рабочим объемом двигателя 50 и более куб. см или максимальной конструкционной скоростью 50 и более километров в час.
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