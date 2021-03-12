https://uz.sputniknews.ru/20210312/vstrecha-aripova-i-zhaparova-na-chem-politiki-aktsentirovali-vnimanie-17701604.html

Встреча Арипова и Жапарова: на чем политики акцентировали внимание

Встреча Арипова и Жапарова: на чем политики акцентировали внимание

Лидер Кыргызстана с 11 марта находится в Узбекистане с государственным визитом. 12.03.2021, Sputnik Узбекистан

2021-03-12T14:02+0500

2021-03-12T14:02+0500

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политика

садыр жапаров

абдулла арипов

кыргызстан

узбекистан

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ТАШКЕНТ, 12 мар — Sputnik. Президент Кыргызстана Садыр Жапаров встретился в Ташкенте с премьер-министром Узбекистана Абдуллой Ариповым, сообщили в пресс-службе кыргызского лидера.Политики обсудили приоритетным направления сотрудничества между странами, в том числе в торгово-экономической, водно-энергетической, транспортной, культурно-рекреационной и других сферах."Президент Садыр Жапаров выразил уверенность в том, что между странами имеется полное взаимопонимание, необходимое для дальнейшего углубления двустороннего и многостороннего взаимодействия", — говорится в публикации.Лидер КР отметил важность усиления работы по договоренностям, достигнутым правительствами, и предложил использовать все площадки для переговоров на регулярной основе. В частности, президент заявил о необходимости в короткие сроки организовать заседание межправительственной комиссии по двустороннему сотрудничеству.Премьер-министр РУз Абдулла Арипов отметил, что узбекская сторона может в любое время посетить Кыргызстан для проведения заседаний.Он также заявил, что встреча президентов — Шавката Мирзиёева и Садыра Жапарова — укрепила отношения между странами.Напомним, лидер Кыргызстана с 11 марта находится в Узбекистане с государственным визитом. Уже состоялись переговоры с главой республики Шавкатом Мирзиёевым — в узком и расширенном форматах, председателем Сената Олий Мажлиса Танзилой Нарбаевой, спикером Законодательной палаты Нурдинжоном Исмоиловым. Также в рамках визита прошел узбекско-кыргызский бизнес-форум, участники которого подписали контракты на 130 миллионов долларов.

/20210312/mirziev-i-zhaparov-posadili-derevo-v-rezidentsii-kuksaroy-17694933.html

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садыр жапаров, абдулла арипов, кыргызстан, узбекистан