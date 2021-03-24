https://uz.sputniknews.ru/20210324/uzbekistan-gotovitsya-prinyat-v-subbotu-1-mln-doz-kitayskoy-vaktsiny-ot-covid-17940103.html

Узбекистан готовится принять в субботу 1 млн доз китайской вакцины от COVID

Узбекистан готовится принять в субботу 1 млн доз китайской вакцины от COVID

ТАШКЕНТ, 24 мар — Sputnik. Власти Узбекистана ожидают в субботу поставку 1 миллиона доз рекомбинантной китайской вакцины Anhui Zhifei Longcom Biopharmaceutical

2021-03-24T18:44+0500

2021-03-24T18:44+0500

2021-03-24T18:47+0500

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ТАШКЕНТ, 24 мар — Sputnik. Власти Узбекистана ожидают в субботу поставку 1 миллиона доз рекомбинантной китайской вакцины Anhui Zhifei Longcom Biopharmaceutical против коронавируса.Об этом сообщил РИА Новости представитель Министерства инновационного развития республики.Напомним, что Anhui Zhifei Longcom признала Узбекистан соавтором данного препарата с учетом внесенного вклада и усилий со стороны республики. Эту вакцину будут производить и использовать совместно под брендом ZF-UZ-VAC 2001. Первичный розлив на территории Узбекистана намечен на май-июнь.Ранее замглавы СЭС Нурмат Отабеков заявил о старте массовой вакцинации населения с 1 апреля. Прививку сделают, в первую очередь, гражданам из групп риска, затем медикам, педагогам, сотрудникам силовых структур, представителям СМИ.До конца 2021 года планируется вакцинировать по меньшей мере 7 миллионов граждан — 20% населения.Так, на прошлой неделе в Ташкент была доставлена первая партия из 660 тысяч доз вакцины AstraZeneca. По данным Детского фонда ООН (ЮНИСЕФ), до конца мая в республику будет поставлено еще более 1,5 миллиона доз этой вакцины. Власти также намерены закупить до 1 миллиона доз вакцины "Спутник V" — она уже прошла сертификацию.

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