https://uz.sputniknews.ru/20210413/aprelskie-tezisy-dmitriy-poletaev-o-tom-kogda-uzbekistan-vyydet-iz-migratsionnogo-pike-18293838.html
Апрельские тезисы: Дмитрий Полетаев о том, когда Узбекистан выйдет из миграционного пике
Апрельские тезисы: Дмитрий Полетаев о том, когда Узбекистан выйдет из миграционного пике
Ведущий научный сотрудник Института народнохозяйственного прогнозирования РАН, директор Центра миграционных исследований Дмитрий Полетаев прокомментировал
2021-04-13T14:45+0500
2021-04-13T14:45+0500
2021-04-13T14:57+0500
миграция
мигранты
радио
узбекистан
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Полетаев: оргнабор мигрантов в РФ — почему это выгодно всем
Полетаев: оргнабор мигрантов в РФ — почему это выгодно всем
Полетаев: нелегальная работа — в чем риски для мигрантов и как это искоренить
Полетаев: нелегальная работа — в чем риски для мигрантов и как это искоренить
Полетаев о том, как коронавирус ударил по трудовым мигрантам
Полетаев о том, как коронавирус ударил по трудовым мигрантам
Полетаев о том, что ждет миграционную сферу в 2021 году
Полетаев о том, что ждет миграционную сферу в 2021 году
Ведущий научный сотрудник Института народнохозяйственного прогнозирования РАН, директор Центра миграционных исследований Дмитрий Полетаев прокомментировал самые свежие и знаковые новости в сфере миграции и сделал прогноз, когда ситуация на рынке труда начнет стабилизироваться. Ушедший 2020 год в миграции между Россией и Узбекистаном был очень необычным. Полетаев называет это "торможением на взлете". Правительство Узбекистана начало активно заниматься миграционной политикой, были предприняты значимые инициативы по упрощению условий для миграции граждан, выезжающих для заработка в РФ, но пандемия спутала все карты.Все инициативы (открытие новых центров по консультированию мигрантов, специальных представительств в РФ) были не случайны. Совершенствование оргнабора получило особое развитие в Узбекистане. Этот механизм актуален для крупных предприятий и организаций, которые принимают сразу десятки-сотни-тысячи иностранных работников. А вот среднему и малому бизнесу сложно прогнозировать свое существование на годы вперед. В этом смысле все переговоры по оргнабору, которые проходили между РФ и Узбекистаном, можно считать "перезревшей мерой", ведь всё это уже довольно давно было актуальным. В первую очередь потому, что на рынке труда России не так просто найти работу с заключением контракта, полностью защищающего трудового мигранта, еще сложнее создать условия жизни, в которых он бы чувствовал себя комфортно. Тем не менее существует равномерный план развития отношений в сфере трудовой миграции, и что важно — идут разговоры о вступлении в ЕАЭС.Оргнабор как новый инструмент легального трудоустройства мигрантов в РФВ 2021 году в России определили новый порядок привлечения трудовых мигрантов. Сфера теперь полностью передана в ведение Минтруда России, и необходимость такого оргнабора признана на государственном уровне. Схема, исходя из нового приказа, такая: Минтруд выбирает, какой регион РФ на какие профессии может набирать мигрантов; работодатель отбирает мигрантов в Узбекистане, составляет списки и заявку, размещает на портале "Работа в России", и там эту заявку рассматривает Межведомственная комиссия по вопросам привлечения и использования иностранных работников (в каждом субъекте своя такая комиссия); после одобрения списка мигрантов комиссией работодатель привозит мигрантов в РФ, заключает с ними трудовой договор. По слова Полетаева, есть несколько аспектов, которые важно учесть. Трудоустройство нужно проводить поэтапно: сбор и оформление документов, их максимальная проверка до выезда и пересечения границ, подготовка всех необходимых справок. При этом обязательно важно учитывать непредвиденные обстоятельства — задержка вылета или другой форс-мажор. "В этом процессе очень важно определить, кто платит в случае, если мигрант заболел или рейс отменили. Потому что если работодатель заинтересован в том, чтобы получить работника, то он может оплатить в случае задержки гостиницу для мигранта. Например, если мигрант живет в сельской местности, приехал в город, где есть аэропорт, а самолет задерживается. При оргнаборе данные нюансы должны быть включены в механизм найма. Это безусловно защищает человека". Эксперт по миграции подчеркивает, что, помимо Минтруда России, миграционного ведомства, очень важно включать в процесс организации трудоустройства как отдельных работодателей, так и их организации. Это позволит контролировать самих работодателей и улучшит взаимодействие между ними и остальными акторами данного процесса. Безусловно, права иностранных работников должны быть защищены, но и работодатели имеют право на гарантию и компенсацию возможных потерь при отказе сотрудника от должности.Полетаев добавил, что в этом взаимодействии немалую роль могли бы играть профсоюзы как независимые арбитры при возникающих спорах. Это хорошо зарекомендовавшая себя мировая практика.Нелегальные мигранты – как искоренить это явлениеПо данным МОМ, в России в 2020 г. без нарушений в оформлении трудовых отношений работало всего порядка 40% мигрантов из Узбекистана. Это существенно усложняет защиту прав трудовых мигрантов в РФ.Еще одно важно наблюдение: мигранты зачастую — это не бедные люди, которые уезжают за рубеж, чтобы там заработать на еду. По данным опросов, лишь у 20% трудовых мигрантов из Узбекистана денег хватает на самое необходимое, а почти треть мигрантов имеют цель заработать и скопить денег на какие-то крупные расходы. Каждый десятый мигрант из Узбекистана приезжает в РФ в том числе с практической целью – повысить свою квалификацию, получить новые компетенции.Не стоит также забывать о женщинах, которые чаще всего приезжают в РФ не столько ради заработка, но и для того, чтобы быть рядом с семьей и мужем, который трудится за границей, — таких около трети.Как COVID отразился на состоянии узбекистанцев в РФ Коронавирус – это не только глобальная гуманитарная катастрофа, принесшая миллионы смертей во всем мире, но и экономический кризис. Две трети опрошенных утверждают, что материальное положение их семей за последний год ухудшилось, и только четверть не заметили каких-то резких перемен.Кроме того, люди испытывали сильный психологический стресс: около 40% признались, что боятся потерять близких или подхватить опасный вирус. Еще одно тяжелое последствие пандемии – дети-сироты, оказавшиеся в России одни после смерти родителей-трудовых мигрантов от COVID-19.Все эти социальные факторы, безусловно, осложняют и обостряют проблему трудовой миграции по обе стороны границы.Когда восстановятся условия для миграции из УзбекистанаС началом массовой вакцинации в РФ и странах СНГ есть надежда, что пандемия пойдет на спад. В свою очередь это должно оживить и мировую экономику, и рынок труда. Подробнее в нашем радиоподкасте.
https://uz.sputniknews.ru/20210309/organizovanno-no-trudno-kompaniyam-peterburga-migranty-stali-ne-po-karmanu-17479246.html
https://uz.sputniknews.ru/20210407/v-rossii-dlya-migrantov-vvedut-tri-osnovnyx-statusa-prebyvaniya-18208766.html
https://uz.sputniknews.ru/20210330/v-rossii-xotyat-sozdat-sistemu-ucheta-detey-migrantov-18044592.html
https://uz.sputniknews.ru/20210201/Ot-zhelayuschikh-net-otboya-stroiteli-iz-Samarkanda-proshli-otbor-dlya-raboty-v-RF-15914569.html
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мигранты, радио, узбекистан
Апрельские тезисы: Дмитрий Полетаев о том, когда Узбекистан выйдет из миграционного пике
14:45 13.04.2021 (обновлено: 14:57 13.04.2021)
Что должен знать каждый узбекистанец, который собирается ехать на заработки в РФ в рамках оргнабора, почему так важен трудовой договор и какие обязательства перед иностранным сотрудником несет работодатель. Об этом в нашем дайджесте, посвященном миграционным вопросам.
Ведущий научный сотрудник Института народнохозяйственного прогнозирования РАН, директор Центра миграционных исследований Дмитрий Полетаев прокомментировал самые свежие и знаковые новости в сфере миграции и сделал прогноз, когда ситуация на рынке труда начнет стабилизироваться.
Ушедший 2020 год в миграции между Россией и Узбекистаном был очень необычным. Полетаев называет это "торможением на взлете". Правительство Узбекистана начало активно заниматься миграционной политикой, были предприняты значимые инициативы по упрощению условий для миграции граждан, выезжающих для заработка в РФ, но пандемия спутала все карты.
Все инициативы (открытие новых центров по консультированию мигрантов, специальных представительств в РФ) были не случайны. Совершенствование оргнабора получило особое развитие в Узбекистане. Этот механизм актуален для крупных предприятий и организаций, которые принимают сразу десятки-сотни-тысячи иностранных работников. А вот среднему и малому бизнесу сложно прогнозировать свое существование на годы вперед. В этом смысле все переговоры по оргнабору, которые проходили между РФ и Узбекистаном, можно считать "перезревшей мерой", ведь всё это уже довольно давно было актуальным.
В первую очередь потому, что на рынке труда России не так просто найти работу с заключением контракта, полностью защищающего трудового мигранта, еще сложнее создать условия жизни, в которых он бы чувствовал себя комфортно. Тем не менее существует равномерный план развития отношений в сфере трудовой миграции, и что важно — идут разговоры о вступлении в ЕАЭС.
Оргнабор как новый инструмент легального трудоустройства мигрантов в РФ
В 2021 году в России определили новый порядок привлечения трудовых мигрантов. Сфера теперь полностью передана в ведение Минтруда России, и необходимость такого оргнабора признана на государственном уровне. Схема, исходя из нового приказа, такая: Минтруд выбирает, какой регион РФ на какие профессии может набирать мигрантов; работодатель отбирает мигрантов в Узбекистане, составляет списки и заявку, размещает на портале "Работа в России", и там эту заявку рассматривает Межведомственная комиссия по вопросам привлечения и использования иностранных работников (в каждом субъекте своя такая комиссия); после одобрения списка мигрантов комиссией работодатель привозит мигрантов в РФ, заключает с ними трудовой договор.
"В любом инвестиционном процессе поручительство государства означает большую надежность, и в этот проект тогда лучше вкладываются и компании, и ведомства. Так и здесь: доверие к государству несравнимо с доверием к отдельному работодателю, даже очень крупному. И принципиальная разница для мигранта в том, что государство обладает рычагами наказания тех работодателей, которые не исполнят свои обязанности".
По слова Полетаева, есть несколько аспектов, которые важно учесть. Трудоустройство нужно проводить поэтапно: сбор и оформление документов, их максимальная проверка до выезда и пересечения границ, подготовка всех необходимых справок. При этом обязательно важно учитывать непредвиденные обстоятельства — задержка вылета или другой форс-мажор.
"В этом процессе очень важно определить, кто платит в случае, если мигрант заболел или рейс отменили. Потому что если работодатель заинтересован в том, чтобы получить работника, то он может оплатить в случае задержки гостиницу для мигранта. Например, если мигрант живет в сельской местности, приехал в город, где есть аэропорт, а самолет задерживается. При оргнаборе данные нюансы должны быть включены в механизм найма. Это безусловно защищает человека".
Эксперт по миграции подчеркивает, что, помимо Минтруда России, миграционного ведомства, очень важно включать в процесс организации трудоустройства как отдельных работодателей, так и их организации. Это позволит контролировать самих работодателей и улучшит взаимодействие между ними и остальными акторами данного процесса. Безусловно, права иностранных работников должны быть защищены, но и работодатели имеют право на гарантию и компенсацию возможных потерь при отказе сотрудника от должности.
"Основная сложность, на мой взгляд, в том, что многие иностранные работники не оформляют трудовые договоры. Это можно назвать даже выученной беспомощностью, так как они считают, что в случае сложностей даже оформленный трудовой договор их не спасет. Например, если работодатель изменит условия контракта, обманет иностранного работника. Мне кажется, только при условии обязательного подписания трудового договора межгосударственные усилия будут иметь эффект. В этом направлении важно работать и на уровне ЕАЭС, и на уровне СНГ".
Полетаев добавил, что в этом взаимодействии немалую роль могли бы играть профсоюзы как независимые арбитры при возникающих спорах. Это хорошо зарекомендовавшая себя мировая практика.
Нелегальные мигранты – как искоренить это явление
По данным МОМ, в России в 2020 г. без нарушений в оформлении трудовых отношений работало всего порядка 40% мигрантов из Узбекистана. Это существенно усложняет защиту прав трудовых мигрантов в РФ.
"Чтобы избежать таких вещей, и нужен оргнабор. Те инициативы, которые были предприняты в этом году, например, был открыт специальный центр в Узбекистане — отделение Московского ММЦ в Сахарово, где трудовые мигранты получают патенты. Это позволит мигранту заранее получить понимание, когда конкретно будет готов его патент и он сможет его забрать. По закону только патент нельзя выдавать за границей, а все остальные процедуры, включая медицинский осмотр, работник сможет пройти в Узбекистане. По поводу медицинских процедур еще идут переговоры. Что касается подачи документов – этот процесс уже на высокой степени готовности".
Еще одно важно наблюдение: мигранты зачастую — это не бедные люди, которые уезжают за рубеж, чтобы там заработать на еду. По данным опросов, лишь у 20% трудовых мигрантов из Узбекистана денег хватает на самое необходимое, а почти треть мигрантов имеют цель заработать и скопить денег на какие-то крупные расходы. Каждый десятый мигрант из Узбекистана приезжает в РФ в том числе с практической целью – повысить свою квалификацию, получить новые компетенции.
Не стоит также забывать о женщинах, которые чаще всего приезжают в РФ не столько ради заработка, но и для того, чтобы быть рядом с семьей и мужем, который трудится за границей, — таких около трети.
Как COVID отразился на состоянии узбекистанцев в РФ
Коронавирус – это не только глобальная гуманитарная катастрофа, принесшая миллионы смертей во всем мире, но и экономический кризис. Две трети опрошенных утверждают, что материальное положение их семей за последний год ухудшилось, и только четверть не заметили каких-то резких перемен.
Кроме того, люди испытывали сильный психологический стресс: около 40% признались, что боятся потерять близких или подхватить опасный вирус. Еще одно тяжелое последствие пандемии – дети-сироты, оказавшиеся в России одни после смерти родителей-трудовых мигрантов от COVID-19.
Все эти социальные факторы, безусловно, осложняют и обостряют проблему трудовой миграции по обе стороны границы.
Когда восстановятся условия для миграции из Узбекистана
С началом массовой вакцинации в РФ и странах СНГ есть надежда, что пандемия пойдет на спад. В свою очередь это должно оживить и мировую экономику, и рынок труда.
"Прогнозировать сложно. Очевиден острый дефицит иностранных работников, например, в строительной сфере в России. В этом направлении предпринимаются специальные усилия, и жизнь в условиях COVID в течение года уже чему-то научила российские ведомства и работодателей, какие-то новые механизмы взаимодействия выработаны. Думаю, что процесс миграции нормализуется, но я не думаю, что в 2021-м будет миграционный поток аналогичный, скажем, году 2019. Не будем забывать о том, что в течение 2020-го в России угасло много средних и малых бизнесов. Это значит, что стало меньше рабочих мест не только для иностранцев, но и для россиян. Конкуренция возросла. Чтобы ситуация вернулась на доковидный уровень, нужны не месяцы, а годы. Но, возвращаясь к метафоре о торможении при взлете, это не значит, что взлет не состоится, просто самолеты будут не такие вместительные и меньше трудовых мигрантов смогут прибыть в Россию на заработки. Хотя это нужно и Узбекистану, и Российской Федерации".
Подробнее в нашем радиоподкасте.