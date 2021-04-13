https://uz.sputniknews.ru/20210413/aprelskie-tezisy-dmitriy-poletaev-o-tom-kogda-uzbekistan-vyydet-iz-migratsionnogo-pike-18293838.html

Апрельские тезисы: Дмитрий Полетаев о том, когда Узбекистан выйдет из миграционного пике

Апрельские тезисы: Дмитрий Полетаев о том, когда Узбекистан выйдет из миграционного пике

Ведущий научный сотрудник Института народнохозяйственного прогнозирования РАН, директор Центра миграционных исследований Дмитрий Полетаев прокомментировал

2021-04-13T14:45+0500

2021-04-13T14:45+0500

2021-04-13T14:57+0500

миграция

мигранты

радио

узбекистан

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Полетаев: оргнабор мигрантов в РФ — почему это выгодно всем Полетаев: оргнабор мигрантов в РФ — почему это выгодно всем

Полетаев: нелегальная работа — в чем риски для мигрантов и как это искоренить Полетаев: нелегальная работа — в чем риски для мигрантов и как это искоренить

Полетаев о том, как коронавирус ударил по трудовым мигрантам Полетаев о том, как коронавирус ударил по трудовым мигрантам

Полетаев о том, что ждет миграционную сферу в 2021 году Полетаев о том, что ждет миграционную сферу в 2021 году

Ведущий научный сотрудник Института народнохозяйственного прогнозирования РАН, директор Центра миграционных исследований Дмитрий Полетаев прокомментировал самые свежие и знаковые новости в сфере миграции и сделал прогноз, когда ситуация на рынке труда начнет стабилизироваться. Ушедший 2020 год в миграции между Россией и Узбекистаном был очень необычным. Полетаев называет это "торможением на взлете". Правительство Узбекистана начало активно заниматься миграционной политикой, были предприняты значимые инициативы по упрощению условий для миграции граждан, выезжающих для заработка в РФ, но пандемия спутала все карты.Все инициативы (открытие новых центров по консультированию мигрантов, специальных представительств в РФ) были не случайны. Совершенствование оргнабора получило особое развитие в Узбекистане. Этот механизм актуален для крупных предприятий и организаций, которые принимают сразу десятки-сотни-тысячи иностранных работников. А вот среднему и малому бизнесу сложно прогнозировать свое существование на годы вперед. В этом смысле все переговоры по оргнабору, которые проходили между РФ и Узбекистаном, можно считать "перезревшей мерой", ведь всё это уже довольно давно было актуальным. В первую очередь потому, что на рынке труда России не так просто найти работу с заключением контракта, полностью защищающего трудового мигранта, еще сложнее создать условия жизни, в которых он бы чувствовал себя комфортно. Тем не менее существует равномерный план развития отношений в сфере трудовой миграции, и что важно — идут разговоры о вступлении в ЕАЭС.Оргнабор как новый инструмент легального трудоустройства мигрантов в РФВ 2021 году в России определили новый порядок привлечения трудовых мигрантов. Сфера теперь полностью передана в ведение Минтруда России, и необходимость такого оргнабора признана на государственном уровне. Схема, исходя из нового приказа, такая: Минтруд выбирает, какой регион РФ на какие профессии может набирать мигрантов; работодатель отбирает мигрантов в Узбекистане, составляет списки и заявку, размещает на портале "Работа в России", и там эту заявку рассматривает Межведомственная комиссия по вопросам привлечения и использования иностранных работников (в каждом субъекте своя такая комиссия); после одобрения списка мигрантов комиссией работодатель привозит мигрантов в РФ, заключает с ними трудовой договор. По слова Полетаева, есть несколько аспектов, которые важно учесть. Трудоустройство нужно проводить поэтапно: сбор и оформление документов, их максимальная проверка до выезда и пересечения границ, подготовка всех необходимых справок. При этом обязательно важно учитывать непредвиденные обстоятельства — задержка вылета или другой форс-мажор. "В этом процессе очень важно определить, кто платит в случае, если мигрант заболел или рейс отменили. Потому что если работодатель заинтересован в том, чтобы получить работника, то он может оплатить в случае задержки гостиницу для мигранта. Например, если мигрант живет в сельской местности, приехал в город, где есть аэропорт, а самолет задерживается. При оргнаборе данные нюансы должны быть включены в механизм найма. Это безусловно защищает человека". Эксперт по миграции подчеркивает, что, помимо Минтруда России, миграционного ведомства, очень важно включать в процесс организации трудоустройства как отдельных работодателей, так и их организации. Это позволит контролировать самих работодателей и улучшит взаимодействие между ними и остальными акторами данного процесса. Безусловно, права иностранных работников должны быть защищены, но и работодатели имеют право на гарантию и компенсацию возможных потерь при отказе сотрудника от должности.Полетаев добавил, что в этом взаимодействии немалую роль могли бы играть профсоюзы как независимые арбитры при возникающих спорах. Это хорошо зарекомендовавшая себя мировая практика.Нелегальные мигранты – как искоренить это явлениеПо данным МОМ, в России в 2020 г. без нарушений в оформлении трудовых отношений работало всего порядка 40% мигрантов из Узбекистана. Это существенно усложняет защиту прав трудовых мигрантов в РФ.Еще одно важно наблюдение: мигранты зачастую — это не бедные люди, которые уезжают за рубеж, чтобы там заработать на еду. По данным опросов, лишь у 20% трудовых мигрантов из Узбекистана денег хватает на самое необходимое, а почти треть мигрантов имеют цель заработать и скопить денег на какие-то крупные расходы. Каждый десятый мигрант из Узбекистана приезжает в РФ в том числе с практической целью – повысить свою квалификацию, получить новые компетенции.Не стоит также забывать о женщинах, которые чаще всего приезжают в РФ не столько ради заработка, но и для того, чтобы быть рядом с семьей и мужем, который трудится за границей, — таких около трети.Как COVID отразился на состоянии узбекистанцев в РФ Коронавирус – это не только глобальная гуманитарная катастрофа, принесшая миллионы смертей во всем мире, но и экономический кризис. Две трети опрошенных утверждают, что материальное положение их семей за последний год ухудшилось, и только четверть не заметили каких-то резких перемен.Кроме того, люди испытывали сильный психологический стресс: около 40% признались, что боятся потерять близких или подхватить опасный вирус. Еще одно тяжелое последствие пандемии – дети-сироты, оказавшиеся в России одни после смерти родителей-трудовых мигрантов от COVID-19.Все эти социальные факторы, безусловно, осложняют и обостряют проблему трудовой миграции по обе стороны границы.Когда восстановятся условия для миграции из УзбекистанаС началом массовой вакцинации в РФ и странах СНГ есть надежда, что пандемия пойдет на спад. В свою очередь это должно оживить и мировую экономику, и рынок труда. Подробнее в нашем радиоподкасте.

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https://uz.sputniknews.ru/20210330/v-rossii-xotyat-sozdat-sistemu-ucheta-detey-migrantov-18044592.html

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Анна Черкасова

мигранты, радио, узбекистан