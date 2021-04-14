https://uz.sputniknews.ru/20210414/strasti-vokrug-vaktsinnyx-pasportov-smojet-li-rossiya-ostatsya-v-storone-18318016.html

Страсти вокруг вакцинных паспортов. Сможет ли Россия остаться в стороне?

Страсти вокруг вакцинных паспортов. Сможет ли Россия остаться в стороне?

Споры яростные, глобальные, принципиальные, выходящие далеко за рамки вопросов здравоохранения. И сейчас, по мере приближения летнего сезона отпусков, они еще

2021-04-14T10:31+0500

2021-04-14T10:31+0500

2021-04-14T10:31+0500

россия

пандемия

коронавирус

вакцина

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Споры яростные, глобальные, принципиальные, выходящие далеко за рамки вопросов здравоохранения. И сейчас, по мере приближения летнего сезона отпусков, они еще больше актуализировались.Не могли они не затронуть и нашу страну. Достаточно вспомнить дискуссию, которая в январе была вызвана попыткой введения антиковидных паспортов в Башкортостане, где их обладателям предоставляли значительные преимущества и льготы. Эту идею раскритиковали на разных уровнях, а вице-премьер России Татьяна Голикова назвала ее "вредной и нецелесообразной". В итоге руководство Башкортостана отложило запуск паспортов, решив, что вернется к проекту после того, как будет привито не менее 25 процентов взрослого населения республики. При этом важное уточнение сделал глава Башкортостана Радий Хабиров, который обратил внимание на то, что больший резонанс вызывает даже не факт появления определенного вида документа о прививке, а само слово "паспорт", допустив замену этого названия термином "справка".Действительно интересный феномен. Практически все исследования выявляют неприятие значительной частью жителей России идеи введения вакцинных паспортов. Например, январский опрос на портале Superjob показал, что против этого высказались почти 60 процентов, а уровень поддержки составил всего 12 процентов. Еще больше (84 процента) проголосовало против этого при опросе на сайте Ассоциации туроператоров.Но, заметьте, появление электронных QR-сертификатов для граждан, прошедших полную вакцинацию, не вызвал особых споров и возражений. Во всяком случае, после того как из его названия пропало столь неудобное слово "паспорт". Однако по мере приближения туристического сезона начинает выясняться, что российские сертификаты о вакцинации уже могут принести ощутимую пользу для их обладателей. Такие справки собираются признать при въезде в Грецию, где с европейскими вакцинами уравняли "Спутник V". Черногория также заявила, что для въезда туда российским гражданам достаточно будет предъявить сертификат о прививке "Спутником". Вдруг оказывается, что такие документы, как их ни называй, все равно на практике постепенно начинают выполнять функции паспортов. И этот факт, несомненно, вызовет еще больше споров по мере практической реализации данных планов.Причем внутрироссийские дискуссии на тему ковид-паспортов в Башкортостане кажутся легким бризом на фоне штормов, которые бушуют вокруг данной темы на Западе.Сторонники конспирологических теорий о том, что за любыми новыми паспортами или кодами обязательно должна стоять "мировая закулиса", мечтающая закабалить все население земного шара, будут удивлены, узнав, что против идеи вакцинных паспортов выступает официальный Вашингтон. А за день до этого заявления губернатор Техаса Грег Эбботт даже издал специальный указ, запрещающий введение обязательных ковидных паспортов.Но в целом ряде регионов США такие документы все равно вводятся. Например, губернатор Нью-Йорка Эндрю Куомо в конце марта презентовал запуск электронного документа Excelsior Pass, который позволит вакцинированным жителям получить доступ в театры, на стадионы и в другие общественные места. Собственно, это приложение уже назвали "первым в США ковидным паспортом", поэтому опыт Нью-Йорка активно изучается другими штатами.А в Британии объявленный на прошлой неделе Борисом Джонсоном план ковидной паспортизации может даже вызвать правительственный кризис. Во всяком случае, против предложения премьера выступили уже и оппозиция, и ряд членов правящей Консервативной партии. Не помогло даже то, что Джонсон тоже попытался уйти от слова "паспорт", назвав планируемый документ "сертификатом о ковидном статусе". Но уж больно широко он размахнулся, предлагая применять это удостоверение и для зарубежных поездок, и для входа в пабы, бары, рестораны, непродовольственные магазины, стадионы и так далее внутри самой Британии. Поэтому столь жаркая дискуссия и разгорелась в тамошних СМИ.Но и старается консервативная пресса, выступающая на стороне правительства. Забавную аргументацию в поддержку плана введения ковидных паспортов применила The Times. Ее колумнист Доминик Лоусон одобрил идею исключительно на том основании, что ее осуждает Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ), считающая обязательные паспорта дискриминацией значительной части населения планеты. Он обвинил ВОЗ во всех эпидемиологических бедах Британии: мол, прислушались к рекомендациям организации на первом этапе — и получили проблемы. И теперь советует делать все с точностью до наоборот.Не менее яростная дискуссия развернулась и в Европейском союзе. Еврокомиссия еще в середине марта выдвинула идею создания единого вакцинного паспорта, который по своей структуре очень похож на те электронные сертификаты, которые формируются на российском портале госуслуг. При этом Брюссель поясняет, что данный документ будет использоваться исключительно для получения европейцами возможности передвигаться внутри ЕС без карантинных ограничений. Но уже появляются страны Евросоюза, которые не ждут милости от Брюсселя, вводя собственные ковидные паспорта. На прошлой неделе такую схему начала Дания.Счастливые обладатели вакцинного сертификата отныне получили возможность посещать парикмахеров, салоны красоты, парки развлечений, а вскоре этот документ откроет право посещения ресторанов, кафе, музеев, стадионов и другого. Как и всюду, у данной идеи нашлось много критиков, заявляющих о нарушении их прав. Петиция, требующая запрета ковидных паспортов, набрала на сайте датского парламента десятки тысяч подписей. Оппоненты идеи указывают, в частности, на то, что пока полностью привиты лишь семь процентов населения страны и, соответственно, более 90 процентов окажутся дискриминированными.Ну а флагманом этой схемы является Израиль, на чей пример активно ссылаются и сторонники, и оппоненты ковид-паспортизации планеты. Там "зеленые паспорта" были введены сразу со стартом вакцинной кампании и являются необходимым документом для входа фактически в любое общественное место. Во многом именно необходимость наличия такого паспорта и побудила население Израиля практически к поголовной вакцинации. Конечно, и в самом Израиле данная схема встретила бурную критику. Но уже ряд стран (в частности, Кипр и Греция) признали "зеленый паспорт" в качестве документа, позволяющего въезд к ним без карантинных ограничений.Так что, хотим мы того или не хотим, но по мере распространения ковид-паспортизации планеты и особенно с приближением летних каникул этот вопрос будет становиться более актуальным и для России, вызывая новые и новые споры. Причем вне зависимости от того, будем мы использовать слово "паспорт" или ограничимся понятиями "сертификат" и "справка". Остаться вне этих общемировых процессов не получится.Источник: РИА Новости

https://uz.sputniknews.ru/20210410/esche-odnu-vaktsinu-ot-covid-19-razrabatyvayut-v-rossii-18259557.html

https://uz.sputniknews.ru/20210401/pervaya-v-mire-covid-vaktsina-dlya-jivotnyx-obo-vsem-rasskazyvaem-za-15-min-18070752.html

https://uz.sputniknews.ru/20210331/eto-nadolgo-situatsiya-s-koronavirusom-v-mire---foto-18050509.html

https://uz.sputniknews.ru/20210310/v-borbe-s-koronavirusom-i-rossiey-es-primeryaet-rol-moski-17482024.html

https://uz.sputniknews.ru/20210401/kto-vaktsiniruet-evropu-ot-virusa-oslablennoy-samostoyatelnosti-18072716.html

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Владимир Корнилов https://cdn1.img.sputniknews-uz.com/img/462/55/4625503_278:0:927:649_100x100_80_0_0_ff00655489dd914011d5130dcbd2216c.jpg

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пандемия, коронавирус, вакцина