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Подъем экономики России выгоден Узбекистану — эксперт о послании Путина
Подъем экономики России выгоден Узбекистану — эксперт о послании Путина
ТАШКЕНТ, 21 апр — Sputnik. Экономический рост России позитивно отразится на развитии других стран ЕАЭС и Союза в целом.
2021-04-21T19:53+0500
2021-04-21T19:53+0500
экономика
узбекистан и еаэс: перспективы возможной интеграции
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ТАШКЕНТ, 21 апр — Sputnik. Экономический рост России позитивно отразится на развитии других стран ЕАЭС и Союза в целом. Об этом заявил главный экономист Евразийского банка развития (ЕАБР) Евгений Винокуров, комментируя послание Федеральному собранию президента РФ Владимира Путина.Эксперт подчеркнул, что Россия является крупнейшей экономикой ЕАЭС. На долю РФ приходится более 85 процентов ВВП Союза, в ней проживает более 75 процентов населения ЕАЭС. В ежегодном послании Федеральному собранию Владимир Путин рассказал о развитии инфраструктурных проектов и выделении дополнительных средств на социальную поддержку населения.В своем послании Федеральному собранию президент России Владимир Путин заявил, что российский рынок труда должен быть восстановлен уже к концу года. При этом глава государства поручил правительству решить эту задачу побыстрее.Ранее в России начали постепенно снимать ограничения для трудовых мигрантов. Одной из первых стала Москва.Столичный миграционный центр уже открыл представительство в Узбекистане, чтобы по заявкам российских работодателей проводить подбор рабочих и организовывать их въезд в Москву.Узбекистан имеет статус наблюдателя при Евразийском экономическом союзе с 11 декабря 2020 года.
https://uz.sputniknews.ru/20210415/trudovye-migranty-za-tri-mesyatsa-pereveli-v-uzbekistan-142-mlrd-dollarov-18356665.html
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узбекистан и еаэс: перспективы возможной интеграции, еабр, еаэс, владимир путин

Подъем экономики России выгоден Узбекистану — эксперт о послании Путина

19:53 21.04.2021
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© Sputnik / Алексей Куденко / Перейти в фотобанкДиректор Центра интеграционных исследований Евразийского банка развития Евгений Винокуров
Директор Центра интеграционных исследований Евразийского банка развития Евгений Винокуров - Sputnik Узбекистан, 1920, 21.04.2021
© Sputnik / Алексей Куденко
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Большая часть денежных переводов в Узбекистан поступает из России. Поэтому потенциальное повышение долгосрочных темпов экономического роста в России будет иметь позитивный эффект для экономики этой Центральноазиатской республики.
ТАШКЕНТ, 21 апр — Sputnik. Экономический рост России позитивно отразится на развитии других стран ЕАЭС и Союза в целом.
Об этом заявил главный экономист Евразийского банка развития (ЕАБР) Евгений Винокуров, комментируя послание Федеральному собранию президента РФ Владимира Путина.

"Россия является важнейшим торговым партнером для стран Союза. Кроме того, большая часть денежных переводов в Армению и Кыргызстан, а также в Таджикистан и Узбекистан поступает из России. В этом плане потенциальное повышение долгосрочных темпов экономического роста в России будет иметь позитивный эффект на экономическое развитие других стран ЕАЭС и Союза в целом", - уверен собеседник Sputnik.

Эксперт подчеркнул, что Россия является крупнейшей экономикой ЕАЭС. На долю РФ приходится более 85 процентов ВВП Союза, в ней проживает более 75 процентов населения ЕАЭС.
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В ежегодном послании Федеральному собранию Владимир Путин рассказал о развитии инфраструктурных проектов и выделении дополнительных средств на социальную поддержку населения.

"Как правило, увеличение доходов менее богатых граждан оказывает более сильное влияние на их потребление, так как большая часть доходов расходуется, а не сберегается. Наш базовый прогноз на этот год предполагал рост ВВП на 3,3 процента (в РФ – ред.). Увеличение бюджетных расходов поддерживает оптимизм в отношении роста", - уточнил Винокуров.

В своем послании Федеральному собранию президент России Владимир Путин заявил, что российский рынок труда должен быть восстановлен уже к концу года. При этом глава государства поручил правительству решить эту задачу побыстрее.
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Ранее в России начали постепенно снимать ограничения для трудовых мигрантов. Одной из первых стала Москва.
Столичный миграционный центр уже открыл представительство в Узбекистане, чтобы по заявкам российских работодателей проводить подбор рабочих и организовывать их въезд в Москву.
Узбекистан имеет статус наблюдателя при Евразийском экономическом союзе с 11 декабря 2020 года.
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