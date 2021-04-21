https://uz.sputniknews.ru/20210421/podem-ekonomiki-rossii-vygoden-uzbekistanu--ekspert-o-poslanii-putina-18440579.html

Подъем экономики России выгоден Узбекистану — эксперт о послании Путина

Подъем экономики России выгоден Узбекистану — эксперт о послании Путина

ТАШКЕНТ, 21 апр — Sputnik. Экономический рост России позитивно отразится на развитии других стран ЕАЭС и Союза в целом.

2021-04-21T19:53+0500

2021-04-21T19:53+0500

2021-04-21T19:53+0500

экономика

узбекистан и еаэс: перспективы возможной интеграции

еабр

еаэс

владимир путин

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ТАШКЕНТ, 21 апр — Sputnik. Экономический рост России позитивно отразится на развитии других стран ЕАЭС и Союза в целом. Об этом заявил главный экономист Евразийского банка развития (ЕАБР) Евгений Винокуров, комментируя послание Федеральному собранию президента РФ Владимира Путина.Эксперт подчеркнул, что Россия является крупнейшей экономикой ЕАЭС. На долю РФ приходится более 85 процентов ВВП Союза, в ней проживает более 75 процентов населения ЕАЭС. В ежегодном послании Федеральному собранию Владимир Путин рассказал о развитии инфраструктурных проектов и выделении дополнительных средств на социальную поддержку населения.В своем послании Федеральному собранию президент России Владимир Путин заявил, что российский рынок труда должен быть восстановлен уже к концу года. При этом глава государства поручил правительству решить эту задачу побыстрее.Ранее в России начали постепенно снимать ограничения для трудовых мигрантов. Одной из первых стала Москва.Столичный миграционный центр уже открыл представительство в Узбекистане, чтобы по заявкам российских работодателей проводить подбор рабочих и организовывать их въезд в Москву.Узбекистан имеет статус наблюдателя при Евразийском экономическом союзе с 11 декабря 2020 года.

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узбекистан и еаэс: перспективы возможной интеграции, еабр, еаэс, владимир путин