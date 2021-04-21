https://uz.sputniknews.ru/20210421/ukraina-schitaet-chto-rossiya-mojet-nachat-voynu-uje-cherez-paru-nedel-18428476.html

Украина считает, что Россия может начать войну уже через пару недель

Украина считает, что Россия может начать войну уже через пару недель

ТАШКЕНТ, 21 апр — Sputnik. Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба оценил вероятность того, что на границе с Россией может вспыхнуть война.

2021-04-21T11:38+0500

2021-04-21T11:38+0500

2021-04-21T11:56+0500

в мире

донбасс

украина

киев

москва

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputniknews-uz.com/img/07e5/04/15/18428346_0:225:2182:1452_1920x0_80_0_0_97b595547406d059a9d4eea54ad7fa19.jpg

ТАШКЕНТ, 21 апр — Sputnik. Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба оценил вероятность того, что на границе с Россией может вспыхнуть война.На пресс-конференции для иностранных СМИ министр заявил, что это именно Москва способна усилить напряженность и довести конфликт до военных действий. Впрочем, с этой позицией не согласны в Донбассе. Там ранее заявили, что конфликт обостряют именно украинские власти.На это указывают сразу несколько моментов. Первое: со стороны украинских военных участились обстрелы населенных пунктов ДНР и ЛНР . Второе: Киев всячески тормозит мирное урегулирование конфликта. К примеру, недавно власти отказались от участия в переговорах трехсторонней контактной группы в Минске под предлогом "недоверия" к Беларуси.Третье: сам президент Украины Владимир Зеленский стал себе позволять довольно агрессивные высказывания в адрес Донбасса.Все эти действия, как утверждается, указывают на то, что Украина готова к войне. Уверенности ей придает и поддержка со стороны США. Так, недавно глава Белого дома Джо Байден обещал помочь Киеву в случае начала военных действий. Эксперты считают, что именно это повлияло на резко возросшую уверенность украинских властей.Свое мнение высказала и Россия. Так, сенатор Алексей Пушков считает, что до войны дело вряд ли дойдет, поскольку Киев понимает последствия.Впрочем, по его словам, украинская сторона продолжит обстрелы и "другие виды военной активности". Пушков отметил, что "провокация — лучший друг украинских властей и их главный инструмент сближения с Западом".

https://uz.sputniknews.ru/20210416/kak-sibir-okazalas-na-granitse-ukrainy-18362710.html

https://uz.sputniknews.ru/20210415/nato-prevraschaet-ukrainu-v-poroxovuyu-bochku-kakoy-otvet-podgotovila-rossiya-18339463.html

донбасс

украина

киев

москва

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_RU

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

донбасс, украина, киев, москва