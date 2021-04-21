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Украина считает, что Россия может начать войну уже через пару недель
Украина считает, что Россия может начать войну уже через пару недель
ТАШКЕНТ, 21 апр — Sputnik. Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба оценил вероятность того, что на границе с Россией может вспыхнуть война.
2021-04-21T11:38+0500
2021-04-21T11:56+0500
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ТАШКЕНТ, 21 апр — Sputnik. Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба оценил вероятность того, что на границе с Россией может вспыхнуть война.На пресс-конференции для иностранных СМИ министр заявил, что это именно Москва способна усилить напряженность и довести конфликт до военных действий. Впрочем, с этой позицией не согласны в Донбассе. Там ранее заявили, что конфликт обостряют именно украинские власти.На это указывают сразу несколько моментов. Первое: со стороны украинских военных участились обстрелы населенных пунктов ДНР и ЛНР . Второе: Киев всячески тормозит мирное урегулирование конфликта. К примеру, недавно власти отказались от участия в переговорах трехсторонней контактной группы в Минске под предлогом "недоверия" к Беларуси.Третье: сам президент Украины Владимир Зеленский стал себе позволять довольно агрессивные высказывания в адрес Донбасса.Все эти действия, как утверждается, указывают на то, что Украина готова к войне. Уверенности ей придает и поддержка со стороны США. Так, недавно глава Белого дома Джо Байден обещал помочь Киеву в случае начала военных действий. Эксперты считают, что именно это повлияло на резко возросшую уверенность украинских властей.Свое мнение высказала и Россия. Так, сенатор Алексей Пушков считает, что до войны дело вряд ли дойдет, поскольку Киев понимает последствия.Впрочем, по его словам, украинская сторона продолжит обстрелы и "другие виды военной активности". Пушков отметил, что "провокация — лучший друг украинских властей и их главный инструмент сближения с Западом".
https://uz.sputniknews.ru/20210416/kak-sibir-okazalas-na-granitse-ukrainy-18362710.html
https://uz.sputniknews.ru/20210415/nato-prevraschaet-ukrainu-v-poroxovuyu-bochku-kakoy-otvet-podgotovila-rossiya-18339463.html
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донбасс, украина, киев, москва

Украина считает, что Россия может начать войну уже через пару недель

11:38 21.04.2021 (обновлено: 11:56 21.04.2021)
808
© Sputnik / Кирилл Брага / Перейти в фотобанкВоенная техника. T72
Военная техника. T72 - Sputnik Узбекистан, 1920, 21.04.2021
© Sputnik / Кирилл Брага
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Ранее свое мнение по поводу возможного военного конфликта высказал российский сенатор Алексей Пушков.
ТАШКЕНТ, 21 апр — Sputnik. Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба оценил вероятность того, что на границе с Россией может вспыхнуть война.
На пресс-конференции для иностранных СМИ министр заявил, что это именно Москва способна усилить напряженность и довести конфликт до военных действий.
"Россия будет готова к тому, чтобы начать агрессию против Украины через несколько недель", — отметил Кулеба.
Впрочем, с этой позицией не согласны в Донбассе. Там ранее заявили, что конфликт обостряют именно украинские власти.
На это указывают сразу несколько моментов. Первое: со стороны украинских военных участились обстрелы населенных пунктов ДНР и ЛНР .
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Второе: Киев всячески тормозит мирное урегулирование конфликта. К примеру, недавно власти отказались от участия в переговорах трехсторонней контактной группы в Минске под предлогом "недоверия" к Беларуси.
Третье: сам президент Украины Владимир Зеленский стал себе позволять довольно агрессивные высказывания в адрес Донбасса.
Все эти действия, как утверждается, указывают на то, что Украина готова к войне. Уверенности ей придает и поддержка со стороны США.
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Так, недавно глава Белого дома Джо Байден обещал помочь Киеву в случае начала военных действий. Эксперты считают, что именно это повлияло на резко возросшую уверенность украинских властей.
Свое мнение высказала и Россия. Так, сенатор Алексей Пушков считает, что до войны дело вряд ли дойдет, поскольку Киев понимает последствия.
Впрочем, по его словам, украинская сторона продолжит обстрелы и "другие виды военной активности". Пушков отметил, что "провокация — лучший друг украинских властей и их главный инструмент сближения с Западом".
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