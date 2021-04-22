Узбекистан
рус
Sputnik УзбекистанрусSputnik ЎзбекистонўзбSputnik Oʻzbekistono’z
Миграция
https://uz.sputniknews.ru/20210422/mvd-rossii-ofitsialno-prizvalo-nelegalov-uzakonit-prebyvanie-v-rf-18456740.html
МВД России официально призвало нелегалов узаконить пребывание в РФ
МВД России официально призвало нелегалов узаконить пребывание в РФ
Российское силовое ведомство предупредило, что урегулировать правовое положение нелегальные мигранты смогут без применения к ним предусмотренных в таком случае... 22.04.2021, Sputnik Узбекистан
2021-04-22T19:50+0500
2021-04-22T19:50+0500
миграция
нелегальные мигранты
агентство по вопросам внешней трудовой миграции при министерстве занятости и трудовых отношений узбекистана
мвд россии
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputniknews-uz.com/img/07e4/09/1e/15090858_0:159:3079:1890_1920x0_80_0_0_262b9d67ba376b99f95d95e5560a939f.jpg
ТАШКЕНТ, 22 апр — Sputnik. МВД России настоятельно рекомендовало иностранцам, нелегально находящимся на территории страны, обратиться в территориальные органы внутренних дел по месту своего нахождения.Лицам, находящимся на территории РФ в нарушение установленного миграционным законодательством порядка пребывания, предоставлена возможность урегулировать правовое положение без применения предусмотренных в таком случае санкций, говорится в обращении ведомства.Данные послабления предусмотрены указом президента РФ от 18 апреля 2020 года "О временных мерах по урегулированию правового положения иностранных граждан и лиц без гражданства в Российской Федерации в связи с угрозой дальнейшего распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19)".Ранее в российском МВД заявили, что на территории страны в настоящее время находится свыше миллиона нелегальных мигрантов из СНГ и потребовали от правительств этих государств забрать их на родину до 15 июня. Именно до этой даты действует мораторий на выдворение и наложение санкций, предусмотренный указом президента. Тогда же нелегалов призвали “выйти из тени” и оформить свое пребывание в РФ на законных основаниях, пока это еще возможно. Сразу же после этого Агентство по вопросам внешней трудовой миграции Минтруда Узбекистана предупредило об этом более 200 тысяч своих сограждан, незаконно находящихся в России.А в среду стало известно о выделении дополнительного поезда для вывоза граждан Узбекистана по маршруту "Волжский — Ташкент".В своем обращении российское МВД также отмечает совместную работу госвласти Российской Федерации и компетентных органов иностранных государств, в результате чего осуществляется возвращение нелегалов на родину.
https://uz.sputniknews.ru/20210413/glavy-sf-i-senata-oliy-majlisa-podpisali-memorandum-o-sotrudnichestve-v-sfere-migratsii-18314811.html
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2021
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
Новости
ru_RU
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputniknews-uz.com/img/07e4/09/1e/15090858_173:0:2904:2048_1920x0_80_0_0_307f052867f606ffb4162996323f2ef3.jpg
1920
1920
true
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
нелегальные мигранты, агентство по вопросам внешней трудовой миграции при министерстве занятости и трудовых отношений узбекистана, мвд россии

МВД России официально призвало нелегалов узаконить пребывание в РФ

19:50 22.04.2021
1303
© Sputnik / Сергей Пивоваров / Перейти в фотобанкПосадка на вывозной поезд из Ростова-на-Дону в Узбекистан
Посадка на вывозной поезд из Ростова-на-Дону в Узбекистан - Sputnik Узбекистан, 1920, 22.04.2021
© Sputnik / Сергей Пивоваров
/
Перейти в фотобанк
Российское силовое ведомство предупредило, что урегулировать правовое положение нелегальные мигранты смогут без применения к ним предусмотренных в таком случае санкций.
ТАШКЕНТ, 22 апр — Sputnik. МВД России настоятельно рекомендовало иностранцам, нелегально находящимся на территории страны, обратиться в территориальные органы внутренних дел по месту своего нахождения.
Лицам, находящимся на территории РФ в нарушение установленного миграционным законодательством порядка пребывания, предоставлена возможность урегулировать правовое положение без применения предусмотренных в таком случае санкций, говорится в обращении ведомства.
Данные послабления предусмотрены указом президента РФ от 18 апреля 2020 года "О временных мерах по урегулированию правового положения иностранных граждан и лиц без гражданства в Российской Федерации в связи с угрозой дальнейшего распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19)".

“В отношении таких граждан и членов их семей будет принято решение о продлении срока временного пребывания, постановки на учет по месту пребывания и оформлены соответствующие разрешительные документы”, - говорится в тексте обращения.

Ранее в российском МВД заявили, что на территории страны в настоящее время находится свыше миллиона нелегальных мигрантов из СНГ и потребовали от правительств этих государств забрать их на родину до 15 июня. Именно до этой даты действует мораторий на выдворение и наложение санкций, предусмотренный указом президента.
Визит Т. Нарбаевой в РФ - Sputnik Узбекистан, 1920, 13.04.2021
Видео
Главы СФ и Сената Олий Мажлиса подписали меморандум о сотрудничестве в сфере миграции
13 апреля, 20:40
2336
Тогда же нелегалов призвали “выйти из тени” и оформить свое пребывание в РФ на законных основаниях, пока это еще возможно. Сразу же после этого Агентство по вопросам внешней трудовой миграции Минтруда Узбекистана предупредило об этом более 200 тысяч своих сограждан, незаконно находящихся в России.
А в среду стало известно о выделении дополнительного поезда для вывоза граждан Узбекистана по маршруту "Волжский — Ташкент".
В своем обращении российское МВД также отмечает совместную работу госвласти Российской Федерации и компетентных органов иностранных государств, в результате чего осуществляется возвращение нелегалов на родину.
300010
В мире
Политика
Экономика
Аналитика
Миграция
Общество
Туризм
Культура
Мультимедиа
© 2021 Sputnik. Все права защищены. 18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
В ЭФИРЕ
Заголовок открываемого материала
InternationalEnglishАнглийскийMundoEspañolИспанский
Европа
DeutschlandDeutschНемецкийFranceFrançaisФранцузскийΕλλάδαΕλληνικάГреческийItaliaItalianoИтальянскийČeská republikaČeštinaЧешскийPolskaPolskiПольскийСрбиjаСрпскиСербскийLatvijaLatviešuЛатышскийLietuvaLietuviųЛитовскийMoldovaMoldoveneascăМолдавскийБеларусьБеларускiБелорусский
Закавказье
АҧсныАҧсышәалаАбхазскийԱրմենիաՀայերենАрмянскийAzərbaycanАzərbaycancaАзербайджанскийХуссар ИрыстонИронауОсетинскийსაქართველოქართულიГрузинский
Ближний Восток
Sputnik عربيArabicАрабскийTürkiyeTürkçeТурецкийSputnik ایرانPersianФарсиSputnik افغانستانDariДари
Центральная Азия
ҚазақстанҚазақ тіліКазахскийКыргызстанКыргызчаКиргизскийOʻzbekistonЎзбекчаУзбекскийТоҷикистонТоҷикӣТаджикский
Восточная и Юго-Восточная Азия
Việt NamTiếng ViệtВьетнамский日本日本語Японский俄罗斯卫星通讯社简化中文Китайский (упр.)俄罗斯卫星通讯社繁體中文Китайский (трад.)
Южная Америка
BrasilPortuguêsПортугальский
Лента новостейМолния
21:28В Узбекистане ректоры трех вузов лишились своих должностей
20:51В Андижанской области задержан мужчина с поддельными автономерами
20:11В трех районных судах Ташкента произошли кадровые изменения
19:50МВД России официально призвало нелегалов узаконить пребывание в РФ
19:34UzAuto Motors выпустит международные облигации на $300 млн
18:54Пандемия, как война: волонтерам вручили награды за борьбу с COVID-19
18:46Сотне мигрантов запретили въезд в РФ на 40 лет за участие в незаконных акциях — МВД
18:30Казахстанские журналисты и блогеры посетили Узбекистан
18:13РФ присоединяется к Кишиневской конвенции о правовой помощи. Что это значит для РУз
17:49Солист Rammstein спел довоенную песню СССР на русском языке — видео
17:22А ты попробуй, долети: в Крыму стартовали гонки "на огромных шарах" — видео
16:58С 1 мая предпринимателей "завалят" компенсациями и льготами
16:42В Бухаре на месте центрального фермерского рынка откроется современный комплекс
15:59Увидеть и пощупать: "Ростсельмаш" покажет производство на Чирчикском заводе сельхозтехники
15:05Узбекистанец Баходир Джалолов нокаутировал соперника в первом раунде — видео
14:42Из-за плохих дорог за неполные два года погиб 191 узбекистанец
14:34Камилов встретился с послом Таджикистана — о чем напоследок поговорили дипломаты
14:21Итальянец прогуливал работу 15 лет и "заработал" полмиллиона евро
14:03В Узбекистане почти 400 человек заразились коронавирусом за сутки
13:41Россия задумала создать особый реестр строителей-мигрантов