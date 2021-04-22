https://uz.sputniknews.ru/20210422/mvd-rossii-ofitsialno-prizvalo-nelegalov-uzakonit-prebyvanie-v-rf-18456740.html

МВД России официально призвало нелегалов узаконить пребывание в РФ

МВД России официально призвало нелегалов узаконить пребывание в РФ

Российское силовое ведомство предупредило, что урегулировать правовое положение нелегальные мигранты смогут без применения к ним предусмотренных в таком случае... 22.04.2021, Sputnik Узбекистан

2021-04-22T19:50+0500

2021-04-22T19:50+0500

2021-04-22T19:50+0500

миграция

нелегальные мигранты

агентство по вопросам внешней трудовой миграции при министерстве занятости и трудовых отношений узбекистана

мвд россии

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ТАШКЕНТ, 22 апр — Sputnik. МВД России настоятельно рекомендовало иностранцам, нелегально находящимся на территории страны, обратиться в территориальные органы внутренних дел по месту своего нахождения.Лицам, находящимся на территории РФ в нарушение установленного миграционным законодательством порядка пребывания, предоставлена возможность урегулировать правовое положение без применения предусмотренных в таком случае санкций, говорится в обращении ведомства.Данные послабления предусмотрены указом президента РФ от 18 апреля 2020 года "О временных мерах по урегулированию правового положения иностранных граждан и лиц без гражданства в Российской Федерации в связи с угрозой дальнейшего распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19)".Ранее в российском МВД заявили, что на территории страны в настоящее время находится свыше миллиона нелегальных мигрантов из СНГ и потребовали от правительств этих государств забрать их на родину до 15 июня. Именно до этой даты действует мораторий на выдворение и наложение санкций, предусмотренный указом президента. Тогда же нелегалов призвали “выйти из тени” и оформить свое пребывание в РФ на законных основаниях, пока это еще возможно. Сразу же после этого Агентство по вопросам внешней трудовой миграции Минтруда Узбекистана предупредило об этом более 200 тысяч своих сограждан, незаконно находящихся в России.А в среду стало известно о выделении дополнительного поезда для вывоза граждан Узбекистана по маршруту "Волжский — Ташкент".В своем обращении российское МВД также отмечает совместную работу госвласти Российской Федерации и компетентных органов иностранных государств, в результате чего осуществляется возвращение нелегалов на родину.

https://uz.sputniknews.ru/20210413/glavy-sf-i-senata-oliy-majlisa-podpisali-memorandum-o-sotrudnichestve-v-sfere-migratsii-18314811.html

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нелегальные мигранты, агентство по вопросам внешней трудовой миграции при министерстве занятости и трудовых отношений узбекистана, мвд россии