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Необходима ли маска водителю авто — ответ ГУБДД
Необходима ли маска водителю авто — ответ ГУБДД
Водителю личного автомобиля можно находиться в салоне без медицинской маски при условии, что он в нем один и только во время движения. 27.04.2021, Sputnik Узбекистан
2021-04-27T19:22+0500
2021-04-27T19:22+0500
общество
медицинская маска
защитные маски
коронавирус
автомобилисты
губдд
мвд
узбекистан
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ТАШКЕНТ, 27 апр — Sputnik. МВД Узбекистана разъяснило водителям правила ношения защитных медицинских масок в салоне автомобиля.Как сообщает ГУБДД, водителю личного автомобиля можно находиться в салоне без медицинской маски при условии, что он в нем один и только во время движения. При этом в ведомстве уточняют, что водители такси и общественного транспорта должны быть в маске всегда. Здесь подчеркнули, что смягчение карантинных ограничений не означает, что угроза коронавирусной инфекции отступила и напомнили, что здоровье людей, в том числе и собственное, зависит от сознательности и отношения к нормам санитарно-эпидемиологической безопасности.Власти Узбекистана усилили карантинные ограничения в стране с 18 апреля в связи с резким ростом заболеваемости COVID-19. Данное решение было озвучено на расширенном заседании под председательством премьер-министра Абдуллы Арипова.Глава правительства заявил о проникновении в республику "африканского штамма", который затрагивает, в том числе и детей дошкольного возраста.Ухудшение эпидситуации в Самарканде вынудила отправить с 27 апреля на двухнедельный карантин все детсады и школы города. А в конце недели ГУБДД отчиталось, что только за три дня электронные административные протоколы оформлены в отношении 380-ти нарушителей карантинного режима.
https://uz.sputniknews.ru/20210426/kak-ne-zadoxnutsya-v-maske-v-jaru--2-layfxaka-ot-rospotrebnadzora-18503191.html
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медицинская маска, защитные маски, коронавирус, автомобилисты, губдд, мвд, узбекистан

Необходима ли маска водителю авто — ответ ГУБДД

19:22 27.04.2021
380
© Sputnik / Павел Бедняков / Перейти в фотобанкВодитель такси
Водитель такси - Sputnik Узбекистан, 1920, 27.04.2021
© Sputnik / Павел Бедняков
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Водителю личного автомобиля можно находиться в салоне без медицинской маски при условии, что он в нем один и только во время движения.
ТАШКЕНТ, 27 апр — Sputnik. МВД Узбекистана разъяснило водителям правила ношения защитных медицинских масок в салоне автомобиля.
Как сообщает ГУБДД, водителю личного автомобиля можно находиться в салоне без медицинской маски при условии, что он в нем один и только во время движения.

"Если вы управляете транспортным средством, можете снять маску, но только в том случае, если рядом с вами нет пассажира. Когда вы покидаете транспорт, то вы обязаны надеть маску. Пассажиры, которые садятся в такси или другое транспортное средство, в целях предотвращения заражения, должны всё время носить маску. Если вы ездите вместе с членами семьи или родственниками, надо исходить из здравого смысла".

Пресс-секретарь МВД Узбекистана Шохрух Гиясов - Sputnik Узбекистан
Шохрух Гиясов
Начальник управления МВД по связям с общественностью и СМИ
При этом в ведомстве уточняют, что водители такси и общественного транспорта должны быть в маске всегда. Здесь подчеркнули, что смягчение карантинных ограничений не означает, что угроза коронавирусной инфекции отступила и напомнили, что здоровье людей, в том числе и собственное, зависит от сознательности и отношения к нормам санитарно-эпидемиологической безопасности.
Медицинская маска, иллюстративное фото - Sputnik Узбекистан, 1920, 26.04.2021
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Власти Узбекистана усилили карантинные ограничения в стране с 18 апреля в связи с резким ростом заболеваемости COVID-19. Данное решение было озвучено на расширенном заседании под председательством премьер-министра Абдуллы Арипова.
Глава правительства заявил о проникновении в республику "африканского штамма", который затрагивает, в том числе и детей дошкольного возраста.
Ухудшение эпидситуации в Самарканде вынудила отправить с 27 апреля на двухнедельный карантин все детсады и школы города. А в конце недели ГУБДД отчиталось, что только за три дня электронные административные протоколы оформлены в отношении 380-ти нарушителей карантинного режима.
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