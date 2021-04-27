https://uz.sputniknews.ru/20210427/neobxodima-li-maska-voditelyu-avto--otvet-gubdd-18519036.html

Необходима ли маска водителю авто — ответ ГУБДД

Необходима ли маска водителю авто — ответ ГУБДД

Водителю личного автомобиля можно находиться в салоне без медицинской маски при условии, что он в нем один и только во время движения. 27.04.2021, Sputnik Узбекистан

2021-04-27T19:22+0500

2021-04-27T19:22+0500

2021-04-27T19:22+0500

общество

медицинская маска

защитные маски

коронавирус

автомобилисты

губдд

мвд

узбекистан

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ТАШКЕНТ, 27 апр — Sputnik. МВД Узбекистана разъяснило водителям правила ношения защитных медицинских масок в салоне автомобиля.Как сообщает ГУБДД, водителю личного автомобиля можно находиться в салоне без медицинской маски при условии, что он в нем один и только во время движения. При этом в ведомстве уточняют, что водители такси и общественного транспорта должны быть в маске всегда. Здесь подчеркнули, что смягчение карантинных ограничений не означает, что угроза коронавирусной инфекции отступила и напомнили, что здоровье людей, в том числе и собственное, зависит от сознательности и отношения к нормам санитарно-эпидемиологической безопасности.Власти Узбекистана усилили карантинные ограничения в стране с 18 апреля в связи с резким ростом заболеваемости COVID-19. Данное решение было озвучено на расширенном заседании под председательством премьер-министра Абдуллы Арипова.Глава правительства заявил о проникновении в республику "африканского штамма", который затрагивает, в том числе и детей дошкольного возраста.Ухудшение эпидситуации в Самарканде вынудила отправить с 27 апреля на двухнедельный карантин все детсады и школы города. А в конце недели ГУБДД отчиталось, что только за три дня электронные административные протоколы оформлены в отношении 380-ти нарушителей карантинного режима.

https://uz.sputniknews.ru/20210426/kak-ne-zadoxnutsya-v-maske-v-jaru--2-layfxaka-ot-rospotrebnadzora-18503191.html

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медицинская маска, защитные маски, коронавирус, автомобилисты, губдд, мвд, узбекистан