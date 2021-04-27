https://uz.sputniknews.ru/20210427/uzbekistan-poluchil-esche-1-million-doz-vaktsiny-ot-covid-iz-kitaya-18513383.html
Узбекистан получил еще 1 миллион доз вакцины от COVID из Китая
Узбекистан получил еще 1 миллион доз вакцины от COVID из Китая
В стране 1 апреля началась массовая вакцинация населения от коронавируса. 27.04.2021, Sputnik Узбекистан
2021-04-27T16:11+0500
2021-04-27T16:11+0500
2021-04-27T16:11+0500
общество
вакцинация от covid-19 в узбекистане
пандемия
коронавирус
вакцинация
вакцина
китай
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ТАШКЕНТ, 27 апр — Sputnik. В Узбекистан прибыл еще 1 миллион доз китайской вакцины ZF-UZ-VAC 2001.Об этом сообщили в Минздраве республики.Это вторая партия, которую получили власти. Первая партия (также 1 миллион доз) была доставлена в Узбекистан 27 марта. Сейчас в стране проводится массовая вакцинация населения, и ZF-UZ-VAC 2001 (Anhui Zhifei Longcom Biopharmaceutical) является одним из двух препаратов, которые даются гражданам на выбор. Альтернативный вариант — сделать прививку европейской вакциной AstraZeneca. К настоящему моменту, вакцинацию прошли уже почти 567 тысяч жителей Узбекистана, 54% выбрали AstraZeneca.До начала лета власти планируют привить около 4 миллионов граждан, до конца года — 7 миллионов. Между тем в конце прошлой недели в республику прибыла, наконец, первая партия российского "Спутника V". Власти получили первый компонент препарата.Сегодня, 27 апреля, самолет доставил 50 тысяч доз второго компонента. Вакцинация "Спутником V", как ожидается, начнется уже в среду.
https://uz.sputniknews.ru/20210312/gotovtes-na-ukol-gde-kak-i-kogo-v-pervuyu-ochered-privyut-ot-koronavirusa-v-uzbekistane-17727048.html
https://uz.sputniknews.ru/20210423/govorit-o-vliyanii-vaktsinatsii-na-epidobstanovku-v-strane-esche-rano---otabekov-18466406.html
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вакцинация от covid-19 в узбекистане, пандемия, коронавирус, вакцинация, вакцина, китай
Узбекистан получил еще 1 миллион доз вакцины от COVID из Китая
В стране 1 апреля началась массовая вакцинация населения от коронавируса.
ТАШКЕНТ, 27 апр — Sputnik. В Узбекистан прибыл еще 1 миллион доз китайской вакцины ZF-UZ-VAC 2001.
Об этом сообщили
в Минздраве республики.
Это вторая партия, которую получили власти. Первая партия (также 1 миллион доз) была доставлена в Узбекистан 27 марта.
Сейчас в стране проводится массовая вакцинация населения, и ZF-UZ-VAC 2001 (Anhui Zhifei Longcom Biopharmaceutical) является одним из двух препаратов, которые даются гражданам на выбор.
Альтернативный вариант — сделать прививку европейской вакциной AstraZeneca.
В марте в республику в общем сумме было поставлено 1,6 миллиона доз обоих препаратов. До конца июня Ташкент планирует получить еще 4,5 миллиона доз вакцин из Китая, а также AstraZenca.
К настоящему моменту, вакцинацию прошли уже почти 567 тысяч жителей Узбекистана, 54% выбрали AstraZeneca.
До начала лета власти планируют привить около 4 миллионов граждан, до конца года — 7 миллионов.
Между тем в конце прошлой недели в республику прибыла
, наконец, первая партия российского "Спутника V". Власти получили первый компонент препарата.
Сегодня, 27 апреля, самолет доставил
50 тысяч доз второго компонента.
Вакцинация "Спутником V", как ожидается, начнется уже в среду.