https://uz.sputniknews.ru/20210428/v-tashkente-nachali-privivat-grajdan-sputnikom-v--xokimiyat-18532695.html

В Ташкенте начали прививать граждан "Спутником V" — хокимият

В Ташкенте начали прививать граждан "Спутником V" — хокимият

Препарат, разработанный российским научным центром имени Гамалеи, был одобрен для массового применения в Узбекистане еще в феврале. 28.04.2021, Sputnik Узбекистан

2021-04-28T13:35+0500

2021-04-28T13:35+0500

2021-04-28T13:37+0500

общество

вакцинация от covid-19 в узбекистане

вакцина "спутник v"

пандемия

коронавирус

вакцинация

ташкент

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ТАШКЕНТ, 28 апр — Sputnik. В среду, 28 апреля, в столице начали вакцинировать граждан "Спутником V".По данным хокимията Ташкента, в первую очередь, российский препарат получат люди старше 65 лет.В конце прошлой недели в республику прибыла первая партия "Спутника V". Власти получили первый компонент вакцины. Накануне самолет доставил 50 тысяч доз второго компонента.Всего в рамках контракта между РФПИ и правительством Узбекистана в страну доставят 1 миллион доз "Спутника V". Это позволит привить полмиллиона человек.Половину стоимости всего закупаемого объема "Спутника V" профинансировал предприниматель Алишер Усманов.Между тем массовая вакцинация населения от COVID-19 ведется в Узбекистане уже почти месяц — она стартовала 1 апреля. До сегодняшнего дня на выбор гражданам давались два препарата: китайско-узбекская ZF-UZ-VAC 2001 и европейская AstraZeneca. Последнюю выбрали 54% привившихся.В республику продолжают поступать дополнительные дозы обеих вакцин. До начала лета власти планируют привить около 4 миллионов граждан (более 11,5% населения), до конца года — 7 миллионов (около 20% жителей страны).

https://uz.sputniknews.ru/20210427/v-uzbekistane-vaktsinatsiya-sputnikom-v-budet-besplatnoy--ses-18515882.html

https://uz.sputniknews.ru/20210427/v-tashkente-nachalas-vaktsinatsiya-vospitateley-i-uchiteley-18519699.html

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вакцинация от covid-19 в узбекистане, вакцина "спутник v", пандемия, коронавирус, вакцинация, ташкент