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В Ташкенте начали прививать граждан "Спутником V" — хокимият
В Ташкенте начали прививать граждан "Спутником V" — хокимият
Препарат, разработанный российским научным центром имени Гамалеи, был одобрен для массового применения в Узбекистане еще в феврале. 28.04.2021, Sputnik Узбекистан
2021-04-28T13:35+0500
2021-04-28T13:37+0500
общество
вакцинация от covid-19 в узбекистане
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вакцинация
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ТАШКЕНТ, 28 апр — Sputnik. В среду, 28 апреля, в столице начали вакцинировать граждан "Спутником V".По данным хокимията Ташкента, в первую очередь, российский препарат получат люди старше 65 лет.В конце прошлой недели в республику прибыла первая партия "Спутника V". Власти получили первый компонент вакцины. Накануне самолет доставил 50 тысяч доз второго компонента.Всего в рамках контракта между РФПИ и правительством Узбекистана в страну доставят 1 миллион доз "Спутника V". Это позволит привить полмиллиона человек.Половину стоимости всего закупаемого объема "Спутника V" профинансировал предприниматель Алишер Усманов.Между тем массовая вакцинация населения от COVID-19 ведется в Узбекистане уже почти месяц — она стартовала 1 апреля. До сегодняшнего дня на выбор гражданам давались два препарата: китайско-узбекская ZF-UZ-VAC 2001 и европейская AstraZeneca. Последнюю выбрали 54% привившихся.В республику продолжают поступать дополнительные дозы обеих вакцин. До начала лета власти планируют привить около 4 миллионов граждан (более 11,5% населения), до конца года — 7 миллионов (около 20% жителей страны).
https://uz.sputniknews.ru/20210427/v-uzbekistane-vaktsinatsiya-sputnikom-v-budet-besplatnoy--ses-18515882.html
https://uz.sputniknews.ru/20210427/v-tashkente-nachalas-vaktsinatsiya-vospitateley-i-uchiteley-18519699.html
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вакцинация от covid-19 в узбекистане, вакцина "спутник v", пандемия, коронавирус, вакцинация, ташкент

В Ташкенте начали прививать граждан "Спутником V" — хокимият

13:35 28.04.2021 (обновлено: 13:37 28.04.2021)
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© СС0 / Unsplash / Mat NapoВакцинация, иллюстративное фото
Вакцинация, иллюстративное фото - Sputnik Узбекистан, 1920, 28.04.2021
© СС0 / Unsplash / Mat Napo
Препарат, разработанный российским научным центром имени Гамалеи, был одобрен для массового применения в Узбекистане еще в феврале.
ТАШКЕНТ, 28 апр — Sputnik. В среду, 28 апреля, в столице начали вакцинировать граждан "Спутником V".
По данным хокимията Ташкента, в первую очередь, российский препарат получат люди старше 65 лет.
В конце прошлой недели в республику прибыла первая партия "Спутника V". Власти получили первый компонент вакцины. Накануне самолет доставил 50 тысяч доз второго компонента.
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Всего в рамках контракта между РФПИ и правительством Узбекистана в страну доставят 1 миллион доз "Спутника V". Это позволит привить полмиллиона человек.
Половину стоимости всего закупаемого объема "Спутника V" профинансировал предприниматель Алишер Усманов.
Между тем массовая вакцинация населения от COVID-19 ведется в Узбекистане уже почти месяц — она стартовала 1 апреля.
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До сегодняшнего дня на выбор гражданам давались два препарата: китайско-узбекская ZF-UZ-VAC 2001 и европейская AstraZeneca. Последнюю выбрали 54% привившихся.
В республику продолжают поступать дополнительные дозы обеих вакцин.
До начала лета власти планируют привить около 4 миллионов граждан (более 11,5% населения), до конца года — 7 миллионов (около 20% жителей страны).
100001
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