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В Ташкенте началась вакцинация воспитателей и учителей
В Ташкенте началась вакцинация воспитателей и учителей
В столице Узбекистана стартовала вакцинация воспитателей детсадов и учителей школ, а с 28 апреля начнется вакцинация “Спутником V”. 27.04.2021, Sputnik Узбекистан
2021-04-27T20:25+0500
2021-04-27T20:25+0500
общество
вакцинация от covid-19 в узбекистане
ситуация с коронавирусом в узбекистане
ташкент
узбекистан
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ТАШКЕНТ, 27 апр — Sputnik. С 27 апреля в столице Узбекистана стартовала вакцинация воспитателей детсадов и учителей школ.Об этом заявил на брифинге заместитель начальника главного управления здравоохранения Ташкента Улугбек Эгамбердиев.А с 28 апреля, подтверждает он, в центральных поликлиниках узбекской столицы начнется вакцинация российским препаратом “Спутник V”. Правда, пока только граждан старше 65 лет.Узбекская сторона одобрила препарат для массового применения еще в феврале, но требовалось время, чтобы определить и согласовать с властями РФ сроки и объемы поставки вакцины.Первая партия, состоящей из первого компонента, прибыла в Узбекистан в минувшую пятницу. Сегодня, 27 апреля, самолет доставил еще 50 тысяч доз второго компонента.Всего же в рамках контракта между РФПИ и правительством Узбекистана в страну осуществят поставку одного миллиона доз российской вакцины, рассчитанной для прививки полумиллиона человек.Ранее сообщалось, что половину стоимости всего закупаемого объема "Спутника V" профинансировал российский предприниматель узбекского происхождения Алишер Усманов.Сразу же после известия о прибытии в страну вакцины, в социальных сетях стали распространяться сообщения о том, что в частных клиниках уже появилась возможность привиться “Спутником V” за 500 тысяч сумов (порядка 50 долларов).Однако в службе санэпидблагополучия сегодня поспешили опровергнуть эти слухи, заявив, что прививка российским препаратом будет бесплатной.Тем временем вакцинация в Узбекистане, стартовавшая 1 апреля, в самом разгаре. По данным на 26 апреля уже привито 565 934 человека. Гражданам предлагается один из двух препаратов: индийский аналог AstraZeneca Covishield и китайско-узбекский ZF-UZ-VAC 2001. Еще один миллион доз последней также прибыл в Узбекистан 27 апреля.
https://uz.sputniknews.ru/20210423/govorit-o-vliyanii-vaktsinatsii-na-epidobstanovku-v-strane-esche-rano---otabekov-18466406.html
https://uz.sputniknews.ru/20210426/v-mininnovatsiy-uzbekistana-oprovergli-sluxi-o-nexvatke-vaktsiny-zf-uz-vac2001-18489441.html
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вакцинация от covid-19 в узбекистане, ситуация с коронавирусом в узбекистане, ташкент, узбекистан

В Ташкенте началась вакцинация воспитателей и учителей

20:25 27.04.2021
302
© Sputnik / Магда Гибелли / Перейти в фотобанкВакцинация от коронавируса
Вакцинация от коронавируса - Sputnik Узбекистан, 1920, 27.04.2021
© Sputnik / Магда Гибелли
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В столице Узбекистана стартовала вакцинация воспитателей детсадов и учителей школ, а с 28 апреля начнется вакцинация “Спутником V”.
ТАШКЕНТ, 27 апр — Sputnik. С 27 апреля в столице Узбекистана стартовала вакцинация воспитателей детсадов и учителей школ.
Об этом заявил на брифинге заместитель начальника главного управления здравоохранения Ташкента Улугбек Эгамбердиев.
А с 28 апреля, подтверждает он, в центральных поликлиниках узбекской столицы начнется вакцинация российским препаратом “Спутник V”. Правда, пока только граждан старше 65 лет.
Узбекская сторона одобрила препарат для массового применения еще в феврале, но требовалось время, чтобы определить и согласовать с властями РФ сроки и объемы поставки вакцины.
Замначальника Службы санитарно-эпидемиологического благополучия и общественного здоровья (СЭС) Узбекистана Нурмат Отабеков. - Sputnik Узбекистан, 1920, 23.04.2021
Общество
Говорить о влиянии вакцинации на эпидобстановку в стране еще рано — Отабеков
23 апреля, 14:33
721
Первая партия, состоящей из первого компонента, прибыла в Узбекистан в минувшую пятницу. Сегодня, 27 апреля, самолет доставил еще 50 тысяч доз второго компонента.
Всего же в рамках контракта между РФПИ и правительством Узбекистана в страну осуществят поставку одного миллиона доз российской вакцины, рассчитанной для прививки полумиллиона человек.
Ранее сообщалось, что половину стоимости всего закупаемого объема "Спутника V" профинансировал российский предприниматель узбекского происхождения Алишер Усманов.
Сразу же после известия о прибытии в страну вакцины, в социальных сетях стали распространяться сообщения о том, что в частных клиниках уже появилась возможность привиться “Спутником V” за 500 тысяч сумов (порядка 50 долларов).
Вакцинация в Ташкенте - Sputnik Узбекистан, 1920, 26.04.2021
Общество
В Мининноваций Узбекистана опровергли слухи о нехватке вакцины ZF-UZ-VAC2001
Вчера, 09:56
1186
Однако в службе санэпидблагополучия сегодня поспешили опровергнуть эти слухи, заявив, что прививка российским препаратом будет бесплатной.
Тем временем вакцинация в Узбекистане, стартовавшая 1 апреля, в самом разгаре. По данным на 26 апреля уже привито 565 934 человека. Гражданам предлагается один из двух препаратов: индийский аналог AstraZeneca Covishield и китайско-узбекский ZF-UZ-VAC 2001. Еще один миллион доз последней также прибыл в Узбекистан 27 апреля.
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