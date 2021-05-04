Узбекистан
рус
Sputnik УзбекистанрусSputnik ЎзбекистонўзбSputnik Oʻzbekistono’z
Россия
https://uz.sputniknews.ru/20210504/v-evrope-xaos-zapadnye-smi-raskryvayut-xitrost-rossii-18608848.html
"В Европе хаос": западные СМИ раскрывают хитрость России
"В Европе хаос": западные СМИ раскрывают хитрость России
СМИ передовых стран анализируют действие новейшего инструмента России по расколу политического единства Запада. 04.05.2021, Sputnik Узбекистан
2021-05-04T12:10+0500
2021-05-04T12:10+0500
россия
ес
сми
запад
москва
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputniknews-uz.com/img/07e5/05/04/18608792_0:197:3059:1918_1920x0_80_0_0_6d7d905f45f999ea90a06f823bd8f3d2.jpg
Таким инструментом назначена, как мы знаем, вакцина Sputnik V. The New York Times в свежей аналитической статье пишет: "остается неясным, является ли Sputnik V тем медицинским прорывом, который объявил в прошлом году Путин, но она уже доказала свою эффективность в распространении хаоса и раскола в Европе".Статья (надо отдать должное — почти не отступая от фактов) излагает историю о том, как после пришествия русской вакцины в ЕС начался переполох и противоречия, в частности:В общем, хаос и раздрай....Что показательно в статье NY Times: даже ее автор говорит, что в принципе в эффективности российской вакцины сомневаться не стоит ("большинство экспертов уверены, что она работает").Он признает, что единственная причина раскола, раздрая и беспорядка в Европе в связи со "Спутником" — в том, что ее наотрез, резко, априори отвергают по политическим причинам антироссийски настроенные силы, политики и правительства.Однако виноваты — не они со своей тупорылой иррациональной русофобией, нет. Виновна — сама вакцина. Почему? Ну она же, хотя было заведомо известно, что тупорылые русофобы обзовут ее инструментом российской пропаганды и российского влияния, — тем не менее взяла и появилась. С точки зрения здравого смысла этого просто не понять: "Ваше лекарство зло, потому что у нас вас многие ненавидят. Поэтому, когда вы предлагаете нам свое лекарство — у нас раскол и споры. Значит, в этом и была ваша цель".Это даже не "готтентотская" логика. Это логика какого-то запредельного инфантилизма, утверждающего, что иррациональная безмозглая неприязнь части европейцев к России — нормально и хорошо, ее нужно уважать и с ней нужно считаться, а если Россия предлагает свою вакцину, то она тем самым оскорбляет чувства европейцев и их священное право не любить Россию, следовательно, она несет ответственность за все истерики, которые они по данному поводу катают....Но фокус в том, что понимать эту ситуацию следует не в пространстве здравого смысла.Ее следует понимать в культурном, так сказать, контексте. Мы не поймем западного отношения к нам во всех наших проявлениях, если не будем помнить, из чего состоит Россия в их масскультурном сознании и какую роль она выполняет.Так, Вольтер в своем "Простодушном" видел совершенно не настоящих индейцев: он видел сугубо западную умозрительную концепцию "благородного дикаря", свободного от свойственного французскому сословному обществу лицемерия. Ганс Христиан Андерсен в своем "Соловье" изображал даже близко не настоящий Китай, а скорее европейское эстетство. Наконец, наш собственный "Шерлок Холмс" с Ливановым и Соломиным — это вовсе никакая не Англия, а мечта позднесоветской интеллигенции о цивилизованной стране независимых профессионалов, всеобщей учтивости, клубов, смокингов, дворецких и дам в огромных шляпах.В случае с Россией в западном сознании — мы должны вообразить себе огромную державу невероятного шика и невероятного же зверства. То есть роскоши, превосходящей все представления западных домохозяек, и в то же время жестокости, превосходящей всю бытовую и историческую жесть западных стран (что, как мы понимаем, задача не из легких).В этом смысле полезно посмотреть на свежий многосерийный телевизионный фильм "Тень и кость", созданный в оригинальном жанре "царь-панк" нетфликсовскими профи по книжке израильско-американской писательницы.Те, кто уже ознакомился с шедевром, помнят, что дело там происходит в фантазийной стране Равке, списанной, как пишут в рецензиях, с России XIX века. На самом деле она списана с голливудско-европейского кино по "Войне и миру" и с потаенных фантазий упомянутых домохозяек о жестоких и необузданных Russians, которые, выпив водки, избив друг друга в кровь во имя звериной маскулинности и поправив папаху, надевают крутой мундир и идут во дворец, поражающий лепниной с наядами и дриадами, и там принимают решение завоевать какую-нибудь новую страну, подавить какое-нибудь восстание голодающих и прочее.Российскому зрителю потребуется усилие для того, чтобы не взвыть от демонстрируемых пороков "русского" общества в данной картине (лично я взвыл на том месте, где девушке-рядовому с азиатскими чертами повар военно-полевой кухни отказывает в ее законной порции гречки, потому что расизм — и вообще вокруг всюду звучат выкрики про полукровок). Всех вокруг периодически отправляют на Верную Смерть, цветет жуткий сексуальный харрасмент, все страдают, всюду предубеждения и очень много Абсолютной Власти.И поэтому ему, конечно, совершенно необходима Россия не настоящая, а та, в которой все его жутковатые черты гипертрофированы и доведены до карикатурного абсолюта.И поэтому, выслушивая обвинения в том, что мы повинны в западной русофобии, мы имеем дело с простейшим психологическим переносом: даже худший европеец не может быть, конечно, так плох, как плоха Россия. Европейцы могут быть ксенофобами — но в России ксенофобия обязана быть чудовищной; европейские страны могут иметь в шкафах несколько сотен миллионов скелетов порабощенных и ограбленных стран — но жертвы России должны идти на миллиарды; у европейцев могут быть проблемы с социальным расслоением — но в России, конечно, олигархи и siloviki ездят в золотых бэтээрах прямо по одетым в мешковину прохожим."Национальная специализация" России в западном базовом сознании — быть складом и зеркалом западных грехов. Естественно, кривым и фантастическим — но нам с этим придется жить еще очень долго. А российские попытки (вольные и невольные) разбить или выпрямить это зеркало будут сами по себе восприниматься как злое зло — что мы и наблюдаем в истории с вакциной.Хорошая новость тут в том, что дискредитация данного образа — вопрос времени. Чем больше будет появляться прорывов, подобных "Спутнику V", и чем дороже будет Западу обходиться упорное соблюдение собственных иллюзий в ущерб реальности (стоит вспомнить, что сейчас он уже расплачивается за это смертями от того же коронавируса) — тем более хрупким и нелепым будет кривое зеркало и тем меньше оно простоит.Источник: РИА Новости
https://uz.sputniknews.ru/20210428/soyuzniki-nato-i-ssha-zagovorili-o-zakupkax-rossiyskogo-sputnika-v--video-18524162.html
https://uz.sputniknews.ru/20210322/putin-poblagodaril-sozdateley-sputnika-v-17890890.html
https://uz.sputniknews.ru/20210423/professor-alshteyn-rasskazal-vsyu-pravdu-o-covid-i-vaktsinatsii--video-18469298.html
https://uz.sputniknews.ru/20210414/strasti-vokrug-vaktsinnyx-pasportov-smojet-li-rossiya-ostatsya-v-storone-18318016.html
https://uz.sputniknews.ru/20210417/razrabotchiki-sputnik-v-prizvali-izuchit-pobochnye-deystviya-raznyx-vaktsin-18381260.html
россия
ес
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2021
Виктор Мараховский
https://cdn1.img.sputniknews-uz.com/img/692/88/6928888_94:0:533:439_100x100_80_0_0_ae34fdc954d3fda1c0ee50762ad458bd.png
Виктор Мараховский
https://cdn1.img.sputniknews-uz.com/img/692/88/6928888_94:0:533:439_100x100_80_0_0_ae34fdc954d3fda1c0ee50762ad458bd.png
Новости
ru_RU
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputniknews-uz.com/img/07e5/05/04/18608792_150:0:2881:2048_1920x0_80_0_0_ef94ac60e763ad2e6b63f5cbb85f7ecd.jpg
1920
1920
true
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
ес, сми, запад, москва

"В Европе хаос": западные СМИ раскрывают хитрость России

12:10 04.05.2021
920
© СС0 / Unsplash / Elena MozhviloРоссийский триколор на руке
Российский триколор на руке - Sputnik Узбекистан, 1920, 04.05.2021
© СС0 / Unsplash / Elena Mozhvilo
Виктор Мараховский - Sputnik Узбекистан
Виктор Мараховский
Все материалы
СМИ передовых стран анализируют действие новейшего инструмента России по расколу политического единства Запада.
Таким инструментом назначена, как мы знаем, вакцина Sputnik V. The New York Times в свежей аналитической статье пишет: "остается неясным, является ли Sputnik V тем медицинским прорывом, который объявил в прошлом году Путин, но она уже доказала свою эффективность в распространении хаоса и раскола в Европе".
Статья (надо отдать должное — почти не отступая от фактов) излагает историю о том, как после пришествия русской вакцины в ЕС начался переполох и противоречия, в частности:
Президент Франции говорит с российским коллегой о возможности поставок "Спутника", а его собственный министр иностранных дел зовет вакцину "пропагандистским инструментом";
Канцлер Австрии сцепился с канцлером Германии: Себастьян Курц в гневе оттого, что европейские регуляторы тянут с одобрением "Спутника", и оспаривает программу вакцинации ЕС, в которой предусмотрены только западные вакцины;
Премьер-министр Словакии, у которого на руках был самый высокий в мире уровень смертности от ковида на душу населения, наивно решил обрадовать страну, заполучив 200 000 доз "Спутника", но напоролся на такое яростное противодействие прозападных сил, что в итоге лишился поста, а "Спутник" так и не применяют.
В общем, хаос и раздрай.
...Что показательно в статье NY Times: даже ее автор говорит, что в принципе в эффективности российской вакцины сомневаться не стоит ("большинство экспертов уверены, что она работает").
Сторонники США заговорили о закупках российского Спутника V - Sputnik Узбекистан, 1920, 28.04.2021
Видео
Союзники НАТО и США тоже захотели российский "Спутник V" — видео
28 апреля, 10:40
868
Он признает, что единственная причина раскола, раздрая и беспорядка в Европе в связи со "Спутником" — в том, что ее наотрез, резко, априори отвергают по политическим причинам антироссийски настроенные силы, политики и правительства.
Однако виноваты — не они со своей тупорылой иррациональной русофобией, нет. Виновна — сама вакцина. Почему? Ну она же, хотя было заведомо известно, что тупорылые русофобы обзовут ее инструментом российской пропаганды и российского влияния, — тем не менее взяла и появилась.
Да еще и смеет предлагаться миру на удобных условиях. И, что отдельно обижает — ничего не известно о том, что от нее умирают, в отличие от какой-нибудь AstraZeneca.
С точки зрения здравого смысла этого просто не понять: "Ваше лекарство зло, потому что у нас вас многие ненавидят. Поэтому, когда вы предлагаете нам свое лекарство — у нас раскол и споры. Значит, в этом и была ваша цель".
Это даже не "готтентотская" логика. Это логика какого-то запредельного инфантилизма, утверждающего, что иррациональная безмозглая неприязнь части европейцев к России — нормально и хорошо, ее нужно уважать и с ней нужно считаться, а если Россия предлагает свою вакцину, то она тем самым оскорбляет чувства европейцев и их священное право не любить Россию, следовательно, она несет ответственность за все истерики, которые они по данному поводу катают.
Новый пункт вакцинации от COVID-19 в ТЦ Тройка - Sputnik Узбекистан, 1920, 22.03.2021
Политика
Путин поблагодарил создателей "Спутника V"
22 марта, 20:05
1629
...Но фокус в том, что понимать эту ситуацию следует не в пространстве здравого смысла.
Ее следует понимать в культурном, так сказать, контексте. Мы не поймем западного отношения к нам во всех наших проявлениях, если не будем помнить, из чего состоит Россия в их масскультурном сознании и какую роль она выполняет.
Тут надо отметить, что любая заграница в любой стране — это, безусловно, зеркало. Когда представители любой культуры смотрят на любую другую культуру — они видят там собственные черты, собственные проблемы и собственные хотелки, зачастую гипертрофированные.
Так, Вольтер в своем "Простодушном" видел совершенно не настоящих индейцев: он видел сугубо западную умозрительную концепцию "благородного дикаря", свободного от свойственного французскому сословному обществу лицемерия. Ганс Христиан Андерсен в своем "Соловье" изображал даже близко не настоящий Китай, а скорее европейское эстетство.
Наконец, наш собственный "Шерлок Холмс" с Ливановым и Соломиным — это вовсе никакая не Англия, а мечта позднесоветской интеллигенции о цивилизованной стране независимых профессионалов, всеобщей учтивости, клубов, смокингов, дворецких и дам в огромных шляпах.
Вирусолог Гамалеи опроверг мифы о Covid-19 - Sputnik Узбекистан, 1920, 23.04.2021
Видео
Профессор Альштейн рассказал всю правду о COVID и вакцинации — видео
23 апреля, 16:44
4317
В случае с Россией в западном сознании — мы должны вообразить себе огромную державу невероятного шика и невероятного же зверства. То есть роскоши, превосходящей все представления западных домохозяек, и в то же время жестокости, превосходящей всю бытовую и историческую жесть западных стран (что, как мы понимаем, задача не из легких).
Чтобы не углубляться в историю клюквы, существующей уже лет двести (и магическим образом оказывающей влияние на российскую творческую интеллигенцию, воспринимающей собственную страну через западные культурные карикатуры), мы можем просто ознакомиться со своеобразной выжимкой в форме какого-нибудь модного сериала.
В этом смысле полезно посмотреть на свежий многосерийный телевизионный фильм "Тень и кость", созданный в оригинальном жанре "царь-панк" нетфликсовскими профи по книжке израильско-американской писательницы.
Те, кто уже ознакомился с шедевром, помнят, что дело там происходит в фантазийной стране Равке, списанной, как пишут в рецензиях, с России XIX века.
На самом деле она списана с голливудско-европейского кино по "Войне и миру" и с потаенных фантазий упомянутых домохозяек о жестоких и необузданных Russians, которые, выпив водки, избив друг друга в кровь во имя звериной маскулинности и поправив папаху, надевают крутой мундир и идут во дворец, поражающий лепниной с наядами и дриадами, и там принимают решение завоевать какую-нибудь новую страну, подавить какое-нибудь восстание голодающих и прочее.
Вакцина, иллюстративное фото - Sputnik Узбекистан, 1920, 14.04.2021
Россия
Страсти вокруг вакцинных паспортов. Сможет ли Россия остаться в стороне?
14 апреля, 10:31
508
Российскому зрителю потребуется усилие для того, чтобы не взвыть от демонстрируемых пороков "русского" общества в данной картине (лично я взвыл на том месте, где девушке-рядовому с азиатскими чертами повар военно-полевой кухни отказывает в ее законной порции гречки, потому что расизм — и вообще вокруг всюду звучат выкрики про полукровок).
Всех вокруг периодически отправляют на Верную Смерть, цветет жуткий сексуальный харрасмент, все страдают, всюду предубеждения и очень много Абсолютной Власти.
Легко видеть, что такая Россия есть не Россия, а Европа/Америка, грубо говоря, белый Запад, глядящийся в зеркало собственных бед, проблем и преступлений.
И поэтому ему, конечно, совершенно необходима Россия не настоящая, а та, в которой все его жутковатые черты гипертрофированы и доведены до карикатурного абсолюта.
И поэтому, выслушивая обвинения в том, что мы повинны в западной русофобии, мы имеем дело с простейшим психологическим переносом: даже худший европеец не может быть, конечно, так плох, как плоха Россия.
Вакцинация от коронавируса - Sputnik Узбекистан, 1920, 17.04.2021
В мире
Разработчики "Спутник V" призвали изучить побочные действия разных вакцин
17 апреля, 13:01
1148
Европейцы могут быть ксенофобами — но в России ксенофобия обязана быть чудовищной; европейские страны могут иметь в шкафах несколько сотен миллионов скелетов порабощенных и ограбленных стран — но жертвы России должны идти на миллиарды; у европейцев могут быть проблемы с социальным расслоением — но в России, конечно, олигархи и siloviki ездят в золотых бэтээрах прямо по одетым в мешковину прохожим.
Из России не может быть ничего доброго — не потому, что западный человек не верит в мощь российской науки (еще как верит), а потому, что "добрая Россия" звучит для западного базового сознания как "черствый закат" или "ездовой гусь": представить себе сани, запряженные гусями, оно не в состоянии.
"Национальная специализация" России в западном базовом сознании — быть складом и зеркалом западных грехов. Естественно, кривым и фантастическим — но нам с этим придется жить еще очень долго.
А российские попытки (вольные и невольные) разбить или выпрямить это зеркало будут сами по себе восприниматься как злое зло — что мы и наблюдаем в истории с вакциной.
Хорошая новость тут в том, что дискредитация данного образа — вопрос времени. Чем больше будет появляться прорывов, подобных "Спутнику V", и чем дороже будет Западу обходиться упорное соблюдение собственных иллюзий в ущерб реальности (стоит вспомнить, что сейчас он уже расплачивается за это смертями от того же коронавируса) — тем более хрупким и нелепым будет кривое зеркало и тем меньше оно простоит.
Источник: РИА Новости
500000
В мире
Политика
Экономика
Аналитика
Миграция
Общество
Туризм
Культура
Мультимедиа
© 2021 Sputnik. Все права защищены. 18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
В ЭФИРЕ
Заголовок открываемого материала
InternationalEnglishАнглийскийMundoEspañolИспанский
Европа
DeutschlandDeutschНемецкийFranceFrançaisФранцузскийΕλλάδαΕλληνικάГреческийItaliaItalianoИтальянскийČeská republikaČeštinaЧешскийPolskaPolskiПольскийСрбиjаСрпскиСербскийLatvijaLatviešuЛатышскийLietuvaLietuviųЛитовскийMoldovaMoldoveneascăМолдавскийБеларусьБеларускiБелорусский
Закавказье
АҧсныАҧсышәалаАбхазскийԱրմենիաՀայերենАрмянскийAzərbaycanАzərbaycancaАзербайджанскийХуссар ИрыстонИронауОсетинскийსაქართველოქართულიГрузинский
Ближний Восток
Sputnik عربيArabicАрабскийTürkiyeTürkçeТурецкийSputnik ایرانPersianФарсиSputnik افغانستانDariДари
Центральная Азия
ҚазақстанҚазақ тіліКазахскийКыргызстанКыргызчаКиргизскийOʻzbekistonЎзбекчаУзбекскийТоҷикистонТоҷикӣТаджикский
Восточная и Юго-Восточная Азия
Việt NamTiếng ViệtВьетнамский日本日本語Японский俄罗斯卫星通讯社简化中文Китайский (упр.)俄罗斯卫星通讯社繁體中文Китайский (трад.)
Южная Америка
BrasilPortuguêsПортугальский
Лента новостейМолния
18:19Маэстро души: оркестр Спивакова даст сразу два концерта в Узбекистане
17:52Прошел войну и COVID: история борьбы за жизнь 95-летнего ветерана из России
17:27Бектемир Меликузиев отстранен от бокса на 4 года — всё из-за допинг-контроля
16:01Саудовцы помогут Узбекистану "обуздать" энергию ветра и стать мировым лидером
15:49И Керенский такой молодой: ташкентские годы главного оппонента Ленина
14:55В Гулистане раскрыли подпольную религиозную "школу", обучавшую детей
14:37От чего зависит строительство железной дороги Узбекистан–Кыргызстан–Китай?
13:39Узбекистан унифицирует товары и услуги при помощи е-каталога
13:01Ретро-выставка, марш и концерты: что подготовило Минобороны в честь 9 Мая
12:20Мирзиёев раскритиковал процесс подготовки Узбекистана к Олимпиаде в Токио
12:10"В Европе хаос": западные СМИ раскрывают хитрость России
11:50В отношениях с Россией ЕС все еще идет по стопам Наполеона
11:30Машинисты поезда пытались вывезти в Казахстан $1 млн — их схватили спецслужбы
10:54Узбекистан ограничил до конца года вывоз растительного масла — зачем это нужно?
10:23Как из фильма ужасов: в Мексике мост рухнул с идущим по нему поездом — видео
ВчераНовый взгляд на Узбекистан: чем запомнился первый день медианедели в Ташкенте
ВчераFacebook, Google, Netflix, Apple...кто платит больше всего налогов Узбекистану?
ВчераКорреспондент Sputnik Узбекистан Дильшода Рахматова удостоена премии "Золотое перо"
ВчераКонец войне: Кыргызстан и Таджикистан опишут 112 км общей границы до 9 мая
ВчераВ преддверии 9 Мая гражданам раздадут праздничные ленточки — где их получить?